Gut, dass der kein Blauer ist. Oder ein Schwarzgelber gar. Michael Mittermeier , bekannt geworden als Comedian und bekannt geblieben als Buchautor und Podcaster, mit seiner Frau Gudrun Allwang am Sonntag im Käferzelt. Das konnte durchaus als erweiterte Kabine des FC Bayern durchgehen an diesem Tag, von der aus einige bis viele der Spieler später noch etwas ganz Unerhörtes getan haben – zumindest aus Sicht des Gastgebers. Aber am Nachmittag konnte Mittermeier, der schon als Zehnjähriger mit seinem Bruder im Stadion war und außerdem Breitner und Beckenbauer beim Kicken zusah, wie er der Zeit einmal erzählte, die aktuellen Gras-Größen aus nächster Nähe beobachten. So erfolgreich wie die Bayern ist der Künstler zwar nicht, aber er ist schon auch selbst mehrfach ausgezeichnet, etwa mit dem Deutschen Comedy-Preis, der für Manuel Neuer noch in weiter Ferne liegt, oder dem Grazer Kleinkunstvogel.

Der Laimer

Konrad und Ines-Sarah Laimer. (Foto: Andy Knoth/Agency People Image)

Der Laimer, der am letzten Abend wahrscheinlich eher Konni als Laimi gerufen wird in den Bierzelten, die der derzeitige Mit-Shootingstar des Bayern-Teams am Sonntagabend aufsuchte, stammt nicht aus einem Münchner Vorort, sondern aus Salzburg. Seine Frau und er waren beim letztjährigen Wiesnauftritt noch zu dritt da, Ines-Sarah war schwanger. Am Sonntag dann ohne Baby, das im Dezember zur Welt kam, dafür mit Feierlaune nach zehn Siegen der Fußballer. Nach dem offiziellen Wiesntreff des Teams wird eine Abordnung um Laimer noch ins benachbarte Schützenzelt gesandt, deren Ankunft gegen 19 Uhr bereits eine Handy-Hochhalteflut auslöst, die nur von Fendrichs legendärem Bergwerk-Song samt Wunderkerzenmeer ganz am Schluss übertroffen wird.

Max ohne Mass

Max Eberl und Frau Natascha Fruscella. (Foto: Andy Knoth/Agency People Image)

Das sieht doch nach einem entspannten Lächeln aus. Vor ein paar Tagen, als man ob der Fußball-Manager-Dichte im Käferzelt den Eindruck bekommen konnte, das an diesem Abend ein Stammtisch stattfindet, sah Max Eberl noch etwas angestrengt aus. Nicht überliefert ist jedenfalls, was mit der frischen Mass passiert ist, die jeder Bayern-Angehörige vor dem Zelt am Sonntag für Werbe- und Trinkzwecke in die Hand gedrückt bekam. Auf einmal austrinken ist ja im Zelt verboten.

Kein Einlass?

Manuel Neuer mit Bändchen. (Foto: Andy Knoth/Agency People Image)

Deutschlands bekanntester Türsteher in kurzen Hosen trägt etwas, was vielleicht ebenso begehrt ist wie seine Arbeitshandschuhe. Das selbstverständlich rote VIP-Bändchen, mit dem einem Tür und gegnerisches Tor offenstehen. Essen, Trinken und dabei gefilmt werden – ist alles gratis enthalten für Träger des roten Bandes. Wer genau hinschaut, kann als geübter Bändchen-Profi erkennen: Neuer hat es sehr locker geklebt. Vielleicht will er später noch jemanden ins Zelt holen, einen Greenkeeper vielleicht.

München, Regen, die Schleife sitzt

Ines-Sarah Laimer, Lina Kimmich, Katie Goodland (Frau von Harry Kane) und Alphonso Davies' Freundin Sheyenne Jen (von links). (Foto: Andy Knoth/Agency People Image)

Diesem Frauschaftsfoto gibt es leider kaum Klatsch zu entnehmen. Mühsam könnte man einen Transparenz-Trend konstruieren oder einen Hang zu Pastelltönen. Dass Lina Kimmich (in einem Gelb, das maximal vom BVB-Ton entfernt ist) den „Wiesn-Ultra“-Button an hat, muss auch nichts heißen. Wiesn-Ultras sind ja solche, die häufig hingehen, was beim Fußball schlicht Dauerkartenbesitzer heißen würde. Markenzeichen von Ultras sind eher Choreografien, Banner oder Gesänge. Eine „BeVauBe, (zensiert)-Söhne“ schreiende Kimmich wäre jedoch schwer vorstellbar. Was bei der Ankunft der Bayernspieler später im Schützenzelt allerdings sofort gegrölt wurde, von gemeinen Fans natürlich. Den Ex-Dortmunder Mats Hummels (ebenso Ex-Bayernspieler, Ex-Fußballer und Ex-Mann von Cathy Hummels), der mit seiner Freundin zum Finale im Schützenzelt auch zugegen war und unten mit der Plebs anstieß, kann so ein Gesang ja nicht mehr erschüttern. Hummels schunkelte mit Model Nicola Cavanis (in pastell-bronze) unten, die Spieler-Abordnung oben auf der Empore, huldvoll von der Tabellenspitze grüßend, etwa der mit einem auffälligen Sennerhut getarnte Jamal Musiala oder der große Jonathan Tah, der auch hier den Überblick behielt, wer noch eine Wiesnmarke brauchte oder die zweite Strophe von Wackelkontakt nicht ordentlich geübt hat.

Der Kolumnist in eigener Sache: Mit diesem Text verabschiedet sich der Autor für dieses Jahr, hängt seine Bändchen an den Nagel und begibt sich in eine Einkehrwoche mit Rohkost, Kammermusik und „Bunte“-Entzug. Spätestens danach dreht sich die lokale Klatsch-Berichterstattung wieder weiter. Es empfiehlt sich für geneigte Leserinnen und Leser als Training die regelmäßige Lektüre der SZenario-Rubrik, allgemeiner Hang zum Unernst und Freude am Leichten. Wenn Sie weiter auf unserem Promi-Karussell mitfahren wollen, noch der Hinweis: kann Spuren von Schwindel enthalten.