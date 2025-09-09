Ein anzüglicher Spruch, eine Hand am Po – sexuelle Übergriffe sind in Wiesnzelten keine Seltenheit. Für weibliche Bedienungen gibt es nun ein neues Hilfsangebot.

Von Katharina Haase

Die Theresienwiese ist während des Oktoberfests ein Ort der Enthemmung. Auch in diesem Jahr werden viele Festzeltbedienungen, wenn sie sich mit Masskrügen durch die Bierbankreihen voller Betrunkener schieben, darauf hoffen, dass die Männer, denen sie das Bier hinstellen, ihre Hände bei sich lassen. Wer jeden Tag mehrere Stunden mit den Festzelt-Gästen zu tun hat, ist auf der Wiesn besonders gefährdet, sexuell übergriffiges Verhalten zu erleben. Drei von vier Kellnerinnen auf dem Oktoberfest wurden bereits mindestens einmal am Arbeitsplatz sexuell belästigt, so das Ergebnis einer Umfrage aus dem Vorjahr.