Nach Oktoberfest-Besuch21-jährige Wiesnbesucherin in Gebüsch gezerrt und vergewaltigt

Die Frau sprach Polizisten an, die sich in der Nähe befanden (Symbolbild).
Die Frau sprach Polizisten an, die sich in der Nähe befanden (Symbolbild). (Foto: Robert Haas)

Die Frau hatte den Mann gerade erst kennengelernt. Auf dem Weg zur U-Bahn kam es zu dem Übergriff. Nun sucht die Polizei nach dem Verdächtigen.

Eine 21 Jahre alte Münchnerin ist am Freitagabend nach dem Oktoberfest-Besuch von einer Wiesn-Bekanntschaft vergewaltigt worden, wie die Polizei am Montag mitteilte. Die Frau hatte die Theresienwiese gegen 21.40 Uhr in Begleitung eines etwa gleichaltrigen Mannes verlassen, den sie erst kurz zuvor kennengelernt hatte. Nach Angaben einer Polizeisprecherin hatten die beiden „Zärtlichkeiten ausgetauscht“.

Auf dem Weg in Richtung U-Bahnstation Schwanthalerhöhe habe der Mann die angetrunkene Frau dann auf einem Weg hinter dem Verkehrszentrum des Deutschen Museums plötzlich in ein Gebüsch gezogen und dort gegen ihren Willen sexuelle Handlungen an ihr vorgenommen. Der Frau gelang es, aus dem Gebüsch zu entkommen und Polizeibeamte anzusprechen, die sich in der Nähe befanden. Der Mann floh derweil.

Er wird beschrieben als Anfang 20, hellhäutig, etwa 1,70 Meter groß, mit dunklen, kurzen Locken. Die 21-Jährige erlitt bei der Tat leichte Verletzungen.

