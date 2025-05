Nach Informationen der Deutschen Presseagentur (dpa) sollen an Samstagen, Sonntagen und am Feiertag von 15 Uhr an zusätzlich zehn Prozent der Plätze für Münchner reservierbar sein dürfen. In dieser Zeit gab es bisher kein sogenanntes München-Kontingent, bei dem auch keine Mindestmenge an Verzehrgutscheinen gekauft werden muss.

Im Januar, noch unter dem damaligen Wiesnchef Clemens Baumgärtner (CSU), hatte sich der interfraktionelle Arbeitskreis „Oktoberfest“ damit befasst und festgelegt, dass keine zusätzlichen regulären Reservierungen gestattet werden können. Zusätzliche Reservierungen ohne Mindestabnahme, insbesondere die Münchner Reservierungen, wären aber denkbar. Dazu hat nun das Wirtschaftsreferat unter Baumgärtners Nachfolger Christian Scharpf (SPD) die Vorlage erstellt.

Hinter verschlossenen Türen will der Ausschuss zudem über Zulassungen von Wirten beschließen. Beppi Bachmaier wird es mit seinem Herzkasperlzelt wohl wieder nicht auf die Oide Wiesn schaffen.

Auch neu: Auf dem Oktoberfest sollen laut Beschlussvorlage die Beschicker einheitliche Regenponchos mit dem Logo des Oktoberfests verkaufen dürfen. Wenn es regnet, könnten die Ponchos dazu beitragen, dass nicht alle entweder in die schnell überfüllten Zelte drängen – oder fluchtartig das Festgelände verlassen, so das Argument. Außerdem stärkte der Verkauf die Marke Oktoberfest.