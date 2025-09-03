Von der Wiesn-Attraktion landeten 2024 Videos im Netz, bei denen unter den Rock gefilmt worden war. Was ist aus den Fällen geworden? Und lässt sich eine Wiederholung verhindern?

Von Katharina Haase

Das Teufelsrad gehört zu den traditionsreichsten und beliebtesten Attraktionen auf dem Oktoberfest. Auf einer immer schnelleren Drehscheibe versuchen die Mitfahrenden so lange wie möglich sitzenzubleiben, bis sie irgendwann doch davon rutschen. Ein Spaß für alle auf der Scheibe – und fürs Publikum. Im vergangenen Jahr jedoch überschattete ein Skandal das Vergnügen. Mehrere Männer, so der Vorwurf, hätten Frauen, die auf dem Rad mitfuhren, mit Kameras unter den Rock gefilmt und das Material später online veröffentlicht.