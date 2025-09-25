Das Strahlen in Simone Ballacks Gesicht (links, gerötetes Haar) könnte verschiedene Ursachen haben. Die Ex-Frau von Ex-Fußballspieler Michael Ballack wird derzeit von den Kollegen des Boulevards bei jeder Gelegenheit als wahlweise strahlend oder erstrahlend beschrieben, was natürlich nur an ihrer neuen Liebe liegen könne, wie Bunte weiß. Die 49-Jährige lebe nun am Gardasee und sei mit dem Italiener Gabriele Terzi, Opa und Hotelinhaber, liiert. Das Lächeln kann aber natürlich auch daher rühren, dass Sänger Alessandro Morgan so eine wunderbare Stimme hat oder Ballack inmitten der Damen nicht dauernd nach ihrem neuen Partner gefragt wird. Oder aber, dass Morgan italienisch singt und sie an ihr neues Leben am Gardasee erinnert – la deutsche vita.

Stunt im Stand

Stuntfrau Marie Mouroum beim Empfang von Mercedes im Käferzelt. (Foto: Michael Tinnefeld/Agency People Image)

Begegnungen mit bekannten Menschen ist Marie Mouroum wahrscheinlich gewohnt. Die 33-jährige Berlinerin arbeitet als Stuntfrau und hat in dieser Funktion schon an Sets etwa für Halle Berry in „Cloud Atlas“, „Star Wars“ oder bei „James Bond – keine Zeit zu sterben“ gedoubelt. Später kamen Stunt-Auszeichnungen und auch richtige Rollen dazu, zum Beispiel in „Black Panther“. Mittlerweile betreibt Mouroum eine Kampfsportschule für Kinder in der Hauptstadt. Sie weiß längst, dass es bei Auftritten einen kühlen Kopf braucht und man sich nicht in die Karten schauen lassen sollte – respektive in den Krug.

Lilly feiert wieder

Karen Webb (l.) und Lilly Becker. (Foto: Hannes Magerstaedt/Getty Images)

Keine bösen Überraschungen diesmal. Wurde Lilly Becker, Ex-Frau von Boris Becker und gerade erst durch einen Auftritt im Playboy wieder in die Öffentlichkeit gerückt, am ersten Wiesnwochenende noch bei einem ähnlichen Event von Gerichtsvollziehern überrascht und zur Kasse gebeten, ging es am Mittwochabend in der Wildstuben ganz beschaulich und uneingeschränkt harmonisch zu, etwa im Gespräch mit Karen Webb, der früheren Klatsch-Moderatorin des ZDF-Formats „Leute heute“. Mutmaßlich ging es weniger um die Pfändung am Samstag als um die Fell-Clutch an Webbs Dirndl.

Ideales Forschungsfeld

Lisa Loch feierte in der Wildstuben. (Foto: Hannes Magerstaedt/Getty Images)

Für Lisa Loch könnte es zwei Anlässe für besondere Ausgelassenheit gegeben haben am Mittwochabend in der Wildstuben. Zum einen ist ja die Gefahr, auf dem Oktoberfest Fernsehgrößen oder noch prominenteren VIPs zu begegnen, immer gegeben. Ihr Kontrahent, der Loch auch medial bekannt gemacht hat, Stefan Raab, ist jedoch allerhöchstwahrscheinlich nicht auf einer Damen-Wiesn zu Gast. Weil Raab sich vor vielen Jahren in seiner Sendung „TV Total“ über Lochs Nachnamen lustig machte, indem er sie selbst immer wieder mit ihrem Namen zitierte, verklagte die heutige Moderatorin und Darstellerin den Entertainer und bekam Recht, woraufhin Bild sie als „Raabs teuerster Scherz“ beschrieb.

Denkbar ist aber auch, dass die 40-Jährige sich einfach nur sehr über die vielleicht idealen Recherchebedingungen freut, die sich für jemanden ergeben, der zu folgendem Thema promoviert hat: „Reziproke Effekte von Prominenz auf Rezipienten und Medieninhalte aus medienökonomischer Perspektive“. Sie untersuchte dabei „die Dreiecksbeziehung zwischen Prominenten, Medien und dem Zuschauer, sprich welche Wirkung und Abhängigkeit sie voneinander haben“, zitierte Bild Loch im Jahr 2013. An solchen Abenden ist es allerdings wohl eher eine Vierecksbeziehung, wenn die zum Masskrug hinzukommt.

Sixt des?

Im Vordergrund: Cheyenne Pahde (l.) und Valentina Pahde. (Foto: Michael Tinnefeld/Agency People Image)

Die Krüge hoch, so viel ist offensichtlich auf diesem Foto. Und damit sich die Fotografen bei der Beschriftung ihrer Bilder mit den Zwillingen Cheyenne und Valentine nicht so schwertun, stellen sich die beiden grundsätzlich immer so auf, dass man ihre Vornamen alphabetisch ordnen kann, also auch in diesem Fall: Cheyenne links in Weiß, Valentina daneben in bunt. Die beiden 30-Jährigen, die eine klassische C-Promi-Karriere hinter sich haben, mit Auftritten in Soaps und verschiedenen Shows wie „Let’s Dance“, betreiben mittlerweile ein Feinkostgeschäft in München. Links im Hintergrund übrigens die sogenannte Mietwagenkönigin Regine Sixt, die etwas grummelig wirkt. Vielleicht weil die Feinkostgeschwister nicht ihre eigene Damenwiesn am Montag besucht haben?

Die Krüglein – hoch

Viktoria Lauterbach. (Foto: Michael Tinnefeld/Agency People Image)

Viktoria Lauterbach ist zu größerer Bekanntheit gelangt zum einen durch ihre Beziehung zu Schauspieler Heiner Lauterbach, emanzipiert von der Rolle als ledigliche VIP-Gattin hat sie sich aber dadurch, dass ihr Ehemann noch heute – knapp 25 Jahre nach der Hochzeit – auf Nachfrage jedem bestätigt, dass erst Viktoria ihn auf die richtige Bahn geschickt habe. Alkohol und schlimmere Konsumgüter meidet der Darsteller, seit er Viktoria heiratete. Fitness-Programme und aktuell regelmäßige Ernährungsvorschläge auf Instagram folgten. Da kann man sich fragen, ob in dem Krug jetzt ein grüner Kiwi-Express schwappt oder doch ein Wiesnbier. Wobei bei einer Einladung von Mercedes der Alkoholgehalt keine Rolle spielen dürfte, man kann von einem Shuttleservice zur Heimreise ausgehen.