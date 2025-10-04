Für unseren Liveblog nutzen wir neben eigenen Recherchen Informationen der Nachrichtenagentur dpa.
Die Wiesn geht zu Ende
Reges Treiben trotz Regen und Kälte am Samstagabend
Selbst die Oide Wiesn ist dicht
Die SZ berichtet vom Oktoberfest
Aicher Ambulanz: Einsätze im Minutentakt
Verena Wolff
Die Wiesn geht zu Ende
Das 190. Oktoberfest endet heute – eine denkwürdige Wiesn. Sie dürfte aus mehreren Gründen in die Geschichte eingehen. Gleich an zwei Tagen musste das komplette Oktoberfest-Gelände wegen Überfüllung gesperrt werden. Ein Tag fiel beinahe komplett aus, weil die Theresienwiese nach einer Bombendrohung stundenlang abgesucht wurde und gesperrt blieb – und der Tag des Anstichs wurde mit 31 Grad der bislang heißeste Oktoberfest-Tag.
Die Stadt will am Mittag um 13 Uhr Bilanz ziehen und bekanntgeben, wie viele Besucher das Oktoberfest hatte. Nach Schätzungen der Festleitung kamen bis zur Halbzeit nach einer Woche 3,5 Millionen Gäste, vergangenes Jahr waren es 3,6 Millionen Menschen. Und 300 000 waren es allein am späten Nachmittag des Feiertags am Freitag, als das Gelände – zum zweiten Mal in diesem Jahr – wegen Überfüllung geschlossen werden musste.
Am Sonntagmittag zieht die Stadt Bilanz dieser besonderen Wiesn. Peter Kneffel/dpa
Jacqueline Lang
Reges Treiben trotz Regen und Kälte am Samstagabend
Trotz Regen und Kälte lassen sich die Menschen nicht von der Wiesn vertreiben: Noch immer herrscht reges Treiben auf der Wirtsbudenstraße, noch immer stehen die Menschen an den Eingängen der großen Zelte an. Aber es sieht zum jetzigen Zeitpunkt nicht so aus, dass es heute noch einmal zu einer Überfüllung kommen könnte. Durchsagen, die die Menschen vom Stehenbleiben abhalten wollen, sind auch schon länger nicht mehr zu hören.
Jacqueline Lang
Jacqueline Lang
Kein Grund zur Panik
Bei der "Würstlprinzessin" läuft derzeit ein Feuerwehreinsatz. Eine Polizistin gibt aber auf Nachfrage schnell Entwarnung: Es habe sich nur ein Stück vom Dach gelöst, was nun fachmännisch wieder befestigt wird. Kein Grund zur Panik also.
Jacqueline Lang
Jacqueline Lang
Selbst die Oide Wiesn ist dicht
Nur ein Tisch im Biergarten des Festzelts Tradition ist belegt, die Gruppe sitzt unter Regenschirmen im Nieselregen. Theoretisch könnten sich die am Haupteingang Wartenden also auch auf einem der anderen Plätze niederlassen. Auf Nachfrage teilt die Security allerdings mit: Nein, gerade dürfe er niemand Neuen reinlassen, der Tisch sei aber schon vor dieser Ansage dort gesessen, deshalb durften die Besucher bleiben. Ob er bald wieder Menschen reinlassen darf, das weiß der Sicherheitsmann nicht.
Neben an in der Boandlkramerei ist zwar der Biergarten zugänglich, doch auch hier warten Menschen unter Schirmen an den Eingängen, vor der Schützenlisl dasselbe Bild.
Jacqueline Lang
Verena Wolff
Die SZ berichtet vom Oktoberfest
- Am Samstag musste nachmittags der Haupteingang der Theresienwiese kurzzeitig wegen des Andrangs gesperrt werden. Die Seiteneingänge blieben offen.
- Auch die Zustellerinnen und Zusteller der Süddeutschen Zeitung feiern auf der Wiesn. Bei Bier und Hendl haben sie von ihrem Alltag bei Wind und Wetter erzählt.
- Für viele junge Frauen gehört ein klassisches Dirndl zum Oktoberfest, manche geben mehrere Hundert Euro dafür aus. Warum sie sich für diese Investition entscheiden.
Jacqueline Lang
Alle Eingänge wieder offen
Nachdem der Haupteingang zur Theresienswiese zwischenzeitlich geschlossen war und nur die Seiteneingänge zugänglich waren, kommt man nun wieder von allen Seiten auf die Wiesn.
In den Zelten haben sich nun die letzten Reservierungen des Tages auf die Bierbänke gesetzt. In der Bräurosl startet die Band mit "Cordula Grün" in den letzten Samstagabend.
Jacqueline Lang
Die ersten Biergärten öffnen wieder
Entgegen der fortlaufenden Durchsagen, haben die ersten Biergärten, zum Beispiel der vom Armbrustschützen-Fetzelt, nun wieder geöffnet. Grund hierfür dürfte der Regen sein, der, nachdem er kurz nachgelassen hatte, nun wieder stärker wird. Immer mehr Menschen drängen deshalb nun gen Ausgang oder suchen bei den Buden Unterschlupf.
David und Moritz gehören zu denen, die sich trotz Regen von der Seite bislang nicht weg vom Eingang des Hacker-Festzelts wegbewegt haben. Ob ihnen das Wetter nichts anhaben kann? Toll sei es nicht, "aber muss ja". Und ja, sie würden, wenn im Biergarten was frei wird, auch damit Vorlieb nehmen, natürlich an liebsten im überdachten Bereich.
Unterdessen sind am Souvenirstand gegenüber gerade Regenschirme der Verkaufsschlager, 10 Euro das Stück. Für den Preis spannt sie einem ein Mitarbeiter netterweise aber auch gleich auf.
David und Moritz gehören zu denen, die sich trotz Regen von der Seite bislang nicht weg vom Eingang des Hacker-Festzelts wegbewegt haben. Ob ihnen das Wetter nichts anhaben kann? Toll sei es nicht, "aber muss ja". Und ja, sie würden, wenn im Biergarten was frei wird, auch damit Vorlieb nehmen, natürlich an liebsten im überdachten Bereich.
Unterdessen sind am Souvenirstand gegenüber gerade Regenschirme der Verkaufsschlager, 10 Euro das Stück. Für den Preis spannt sie einem ein Mitarbeiter netterweise aber auch gleich auf.
Jacqueline Lang
Jacqueline Lang
"Weiterlaufen, weiterlaufen"
Vor der Bräurosl versuchen die Securitys die Menschen vom Haupteingang wegzuschicken. Eine Frau ruft immer wieder: "Weiterlaufen, weiterlaufen", alle mit Reservierung müssten zu den Seiteneingängen, für die Übrigen sei das Zelt zu. Doch selbst wenn mal jemand auf sie hört, fünf Neue, die ihr Glück noch probieren wollen, kommen schnell nach.
Jacqueline Lang
Jacqueline Lang
Es kommen wieder Durchsagen
Nun kommen auch die ersten Durchsagen für den Tag: Die Zelte und Biergärten seien geschlossen. "Bitte bleiben Sie nicht stehen", teilt ein Sprecher wieder mit. Auf Englisch ergänzt er noch, dass man nicht vor den Zelten stehen bleiben solle. Die Durchsage zeigt allerdings noch keine Wirkung, vor allen Zelten bilden sich an den Eingängen Menschentrauben, auch ungeachtet der ersten Regentropfen.
Der Eingang zum Paulaner-Festzelt ist zu, trotzdem warten Menschen auf Einlass. . Jacqueline Lang
Jacqueline Lang
Haupteingang geschlossen
Wie die Festleitung soeben über die sozialen Medien mitgeteilt hat, ist der Haupteingang zum Festgelände vorübergehend zu. Wer jetzt noch auf die Wiesn will, kann es über einen der Seiteneingänge probieren.
Jacqueline Lang
Bar mit Aussicht
Dass der Trend auf der Wiesn zur Bar geht, habe ich vor ein paar Tagen mit meiner Kollegin Sarah Maderer aufgeschrieben. Auch das kleine Guglhupf-Zelt ist auf diesen Trend aufgesprungen und hat seit diesem Jahr neu eine Alm-Bar im ersten Stock - und das trotz einiger Entfernung mit Blick auf die Bavaria und das Riesenrad und sowieso einem gut über die Wiesn, wie Betreiber Marc Eisenbarth schon im Vorfeld anpries. Und noch einen Vorteil hat der Anbau: Sollte es gleich zu regnen beginnen, wäre man hier geschützt, zumindest wenn der Wind nachlässt.
Das Guglhupf hat im ersten Stock eine neue Bar. . Jacqueline Lang
Jacqueline Lang
"Wir wollen es ganz entspannt angehen"
Anna und Alex sind heute nicht extra früher gekommen, aus Angst, nach der zwischenzeitlichen Sperrung sonst nicht mehr aufs Gelände zu kommen. Überhaupt haben die beiden Freund keine Lust, sich stressen zu lassen: "Wir wollen es ganz entspannt angehen", so Anna. Als sie nicht gleich in Schützen-Festelt gekommen sind, haben sie sich deshalb erst einmal was zu Essen geholt. Danach wollen sie es noch mal im Schützen probieren, alternativ auf der Oidn Wiesn. Dort ist es ja meist entspannter, aber wenn dort am Eingang, wie vorhin, dann immer noch eine Schlange ist, na ja, dann gehen sie eben heim. Gedränge und Anstehen, das können die Jüngeren machen.
Eine andere Freundesgruppe ist schon seit in der Früh da. Ins Zelt oder aufs Gelände kommen, war da kein Problem. Nicht mal rennen mussten sie, um ins Paulaner-Festzelt zu kommen, erzählen sie. Wie es für sie jetzt weitergeht? Noch mal irgendwo anstellen, das kommt für sie eher nicht in Frage, eventuell ziehen sie deshalb einfach in die Stadt weiter.
Wiederum eine andere Gruppe von Freunden hat eine Reservierung um 16.30 Uhr, im Paulaner-Festzelt. Sie sind aber aufgrund der Situation gestern schon seit 15 Uhr auf dem Gelände, sicher ist sicher. Wie "gute Deutsche", sagt eine aus der Runde und lacht, hätten sie die Zeit aber schon genutzt, um zu schauen, wo sie später rein müssen.
Eine andere Freundesgruppe ist schon seit in der Früh da. Ins Zelt oder aufs Gelände kommen, war da kein Problem. Nicht mal rennen mussten sie, um ins Paulaner-Festzelt zu kommen, erzählen sie. Wie es für sie jetzt weitergeht? Noch mal irgendwo anstellen, das kommt für sie eher nicht in Frage, eventuell ziehen sie deshalb einfach in die Stadt weiter.
Wiederum eine andere Gruppe von Freunden hat eine Reservierung um 16.30 Uhr, im Paulaner-Festzelt. Sie sind aber aufgrund der Situation gestern schon seit 15 Uhr auf dem Gelände, sicher ist sicher. Wie "gute Deutsche", sagt eine aus der Runde und lacht, hätten sie die Zeit aber schon genutzt, um zu schauen, wo sie später rein müssen.
Wiesn-Besucher drängen durch die Gassen des 190. Münchner Oktoberfest. Peter Kneffel/dpa
Jacqueline Lang
Reservierungswechsel in den Zelten, einige Biergärten aber noch offen
Gestern um diese Zeit waren alle Festzelte ebenso wie deren Biergärten schon zu. Heute, am letzten Wiesn-Samstag, ist es aber noch nicht in allen Zelten komplett vergebens, sein Glück zu probieren. Der Biergarten vom Armbrustschützen-Fetzelt lässt zum Beispiel gegen 15 Uhr noch Menschen rein.
Weiter hinten in der Wirtsbudenstraße, etwa auf Höhe vom Schottenhamel-Festzelt, bilden sich vor den Eingängen aber schon wieder Schlangen, wohl auch aufgrund des Reservierungswechsels. Eine Warnung hat die Festleitung aber zu diesem Zeitpunkt aber eben noch nicht ausgesprochen, auch Durchsagen hört man bislang noch keine.
Weiter hinten in der Wirtsbudenstraße, etwa auf Höhe vom Schottenhamel-Festzelt, bilden sich vor den Eingängen aber schon wieder Schlangen, wohl auch aufgrund des Reservierungswechsels. Eine Warnung hat die Festleitung aber zu diesem Zeitpunkt aber eben noch nicht ausgesprochen, auch Durchsagen hört man bislang noch keine.
Vor dem Schottenhamel-Festzelt hat sich eine Schlange gebildet. Jacqueline Lang
Jana Jöbstl
Fahrgeschäfte im Selbstversuch
Sind Fahrten im Fünfer-Looping, Breakdance oder in der rotierenden Riesenschaukel Konga für Achterbahn-Angsthasen zu furchterregend und für Action-Fans zu langweilig? Wir haben es getestet!
Den ganzen Wiesn-Fahrtest für Mutige – und Ängstliche lesen Sie hier.
Barbara Galaktionow
Der "Crowd Spotter" mahnt - um eine Überfüllung zu vermeiden
Am Feiertag wurde es erneut voll auf der Wiesn, wenn auch nicht ganz so wie vergangenen Samstag, wie unsere Kollegin Jacqueline Lang beobachtet hat. Trotzdem wurde das Festgelände wieder zeitweilig geschlossen. Und der neue "Crowd Spotter", der die Bewegung der Menge verfolgt, meldete sich erstmals über Lautsprecher zu Wort. Was die Wiesnbesucherinnen und -besucher von seinen Aufforderungen hielten und ob sie ihnen denn folgten, das lesen Sie hier: