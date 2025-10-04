"Wir wollen es ganz entspannt angehen"

Anna und Alex sind heute nicht extra früher gekommen, aus Angst, nach der zwischenzeitlichen Sperrung sonst nicht mehr aufs Gelände zu kommen. Überhaupt haben die beiden Freund keine Lust, sich stressen zu lassen: "Wir wollen es ganz entspannt angehen", so Anna. Als sie nicht gleich in Schützen-Festelt gekommen sind, haben sie sich deshalb erst einmal was zu Essen geholt. Danach wollen sie es noch mal im Schützen probieren, alternativ auf der Oidn Wiesn. Dort ist es ja meist entspannter, aber wenn dort am Eingang, wie vorhin, dann immer noch eine Schlange ist, na ja, dann gehen sie eben heim. Gedränge und Anstehen, das können die Jüngeren machen.



Eine andere Freundesgruppe ist schon seit in der Früh da. Ins Zelt oder aufs Gelände kommen, war da kein Problem. Nicht mal rennen mussten sie, um ins Paulaner-Festzelt zu kommen, erzählen sie. Wie es für sie jetzt weitergeht? Noch mal irgendwo anstellen, das kommt für sie eher nicht in Frage, eventuell ziehen sie deshalb einfach in die Stadt weiter.



Wiederum eine andere Gruppe von Freunden hat eine Reservierung um 16.30 Uhr, im Paulaner-Festzelt. Sie sind aber aufgrund der Situation gestern schon seit 15 Uhr auf dem Gelände, sicher ist sicher. Wie "gute Deutsche", sagt eine aus der Runde und lacht, hätten sie die Zeit aber schon genutzt, um zu schauen, wo sie später rein müssen.