Für unseren Liveblog nutzen wir neben eigenen Recherchen Informationen der Nachrichtenagentur dpa.
Wichtige Updates
Es kommen wieder Durchsagen
Aicher Ambulanz: Einsätze im Minutentakt
Die SZ berichtet von der Wiesn
Freitag sonnigster Tag am langen Wochenende: wieder sehr viele Besucher
Polizisten entdecken Drohne über der Wiesn – Ermittlungen gegen Touristen
Jacqueline Lang
Haupteingang geschlossen
Wie die Festleitung soeben über die sozialen Medien mitgeteilt hat, ist der Haupteingang zum Festgelände vorübergehend zu. Wer jetzt noch auf die Wiesn will, kann es über einen der Seiteneingänge probieren.
Oktoberfest on Instagram: "Haupteingang geschlossen Der Haupteingang zum Festgelände ist aufgrund des starken Andrangs geschlossen. Bitte nutzen Sie die Seiteneingänge! The main entrance to the Oktoberfest is closed due to the large number of visitors. Please use the side entrances! #simplymunich #oktoberfest #wiesn"
58 likes, 0 comments - oktoberfest on October 4, 2025: "Haupteingang geschlossen Der Haupteingang zum Festgelände ist aufgrund des starken Andrangs geschlossen. Bitte nutzen Sie die Seiteneingänge! The main entrance to the Oktoberfest is closed due to the large number of visitors. Please use the side entrances! #simplymunich #oktoberfest #wiesn".
oktoberfest, instagram.com
Jacqueline Lang
"Weiterlaufen, weiterlaufen"
Vor der Bräurosl versuchen die Securitys die Menschen vom Haupteingang wegzuschicken. Eine Frau ruft immer wieder: "Weiterlaufen, weiterlaufen", alle mit Reservierung müssten zu den Seiteneingängen, für die Übrigen sei das Zelt zu. Doch selbst wenn mal jemand auf sie hört, fünf Neue, die ihr Glück noch probieren wollen, kommen schnell nach.
Jacqueline Lang
Jacqueline Lang
Es kommen wieder Durchsagen
Nun kommen auch die ersten Durchsagen für den Tag: Die Zelte und Biergärten seien geschlossen. "Bitte bleiben Sie nicht stehen", teilt ein Sprecher wieder mit. Auf Englisch ergänzt er noch, dass man nicht vor den Zelten stehen bleiben solle. Die Durchsage zeigt allerdings noch keine Wirkung, vor allen Zelten bilden sich an den Eingängen Menschentrauben, auch ungeachtet der ersten Regentropfen.
Der Eingang zum Paulaner-Festzelt ist zu, trotzdem warten Menschen auf Einlass. . Jacqueline Lang
Jacqueline Lang
Bar mit Aussicht
Dass der Trend auf der Wiesn zur Bar geht, habe ich vor ein paar Tagen mit meiner Kollegin Sarah Maderer aufgeschrieben. Auch das kleine Guglhupf-Zelt ist auf diesen Trend aufgesprungen und hat seit diesem Jahr neu eine Alm-Bar im ersten Stock - und das trotz einiger Entfernung mit Blick auf die Bavaria und das Riesenrad und sowieso einem gut über die Wiesn, wie Betreiber Marc Eisenbarth schon im Vorfeld anpries. Und noch einen Vorteil hat der Anbau: Sollte es gleich zu regnen beginnen, wäre man hier geschützt, zumindest wenn der Wind nachlässt.
Das Guglhupf hat im ersten Stock eine neue Bar. . Jacqueline Lang
Jacqueline Lang
"Wir wollen es ganz entspannt angehen"
Anna und Alex sind heute nicht extra früher gekommen, aus Angst, nach der zwischenzeitlichen Sperrung sonst nicht mehr aufs Gelände zu kommen. Überhaupt haben die beiden Freund keine Lust, sich stressen zu lassen: "Wir wollen es ganz entspannt angehen", so Anna. Als sie nicht gleich in Schützen-Festelt gekommen sind, haben sie sich deshalb erst einmal was zu Essen geholt. Danach wollen sie es noch mal im Schützen probieren, alternativ auf der Oidn Wiesn. Dort ist es ja meist entspannter, aber wenn dort am Eingang, wie vorhin, dann immer noch eine Schlange ist, na ja, dann gehen sie eben heim. Gedränge und Anstehen, das können die Jüngeren machen.
Eine andere Freundesgruppe ist schon seit in der Früh da. Ins Zelt oder aufs Gelände kommen, war da kein Problem. Nicht mal rennen mussten sie, um ins Paulaner-Festzelt zu kommen, erzählen sie. Wie es für sie jetzt weitergeht? Noch mal irgendwo anstellen, das kommt für sie eher nicht in Frage, eventuell ziehen sie deshalb einfach in die Stadt weiter.
Wiederum eine andere Gruppe von Freunden hat eine Reservierung um 16.30 Uhr, im Paulaner-Festzelt. Sie sind aber aufgrund der Situation gestern schon seit 15 Uhr auf dem Gelände, sicher ist sicher. Wie "gute Deutsche", sagt eine aus der Runde und lacht, hätten sie die Zeit aber schon genutzt, um zu schauen, wo sie später rein müssen.
Eine andere Freundesgruppe ist schon seit in der Früh da. Ins Zelt oder aufs Gelände kommen, war da kein Problem. Nicht mal rennen mussten sie, um ins Paulaner-Festzelt zu kommen, erzählen sie. Wie es für sie jetzt weitergeht? Noch mal irgendwo anstellen, das kommt für sie eher nicht in Frage, eventuell ziehen sie deshalb einfach in die Stadt weiter.
Wiederum eine andere Gruppe von Freunden hat eine Reservierung um 16.30 Uhr, im Paulaner-Festzelt. Sie sind aber aufgrund der Situation gestern schon seit 15 Uhr auf dem Gelände, sicher ist sicher. Wie "gute Deutsche", sagt eine aus der Runde und lacht, hätten sie die Zeit aber schon genutzt, um zu schauen, wo sie später rein müssen.
Wiesn-Besucher drängen durch die Gassen des 190. Münchner Oktoberfest. Peter Kneffel/dpa
Jacqueline Lang
Reservierungswechsel in den Zelten, einige Biergärten aber noch offen
Gestern um diese Zeit waren alle Festzelte ebenso wie deren Biergärten schon zu. Heute, am letzten Wiesn-Samstag, ist es aber noch nicht in allen Zelten komplett vergebens, sein Glück zu probieren. Der Biergarten vom Armbrustschützen-Fetzelt lässt zum Beispiel gegen 15 Uhr noch Menschen rein.
Weiter hinten in der Wirtsbudenstraße, etwa auf Höhe vom Schottenhamel-Festzelt, bilden sich vor den Eingängen aber schon wieder Schlangen, wohl auch aufgrund des Reservierungswechsels. Eine Warnung hat die Festleitung aber zu diesem Zeitpunkt aber eben noch nicht ausgesprochen, auch Durchsagen hört man bislang noch keine.
Weiter hinten in der Wirtsbudenstraße, etwa auf Höhe vom Schottenhamel-Festzelt, bilden sich vor den Eingängen aber schon wieder Schlangen, wohl auch aufgrund des Reservierungswechsels. Eine Warnung hat die Festleitung aber zu diesem Zeitpunkt aber eben noch nicht ausgesprochen, auch Durchsagen hört man bislang noch keine.
Vor dem Schottenhamel-Festzelt hat sich eine Schlange gebildet. Jacqueline Lang
Jana Jöbstl
Fahrgeschäfte im Selbstversuch
Sind Fahrten im Fünfer-Looping, Breakdance oder in der rotierenden Riesenschaukel Konga für Achterbahn-Angsthasen zu furchterregend und für Action-Fans zu langweilig? Wir haben es getestet!
Den ganzen Wiesn-Fahrtest für Mutige – und Ängstliche lesen Sie hier.
Süddeutsche Zeitung München on Instagram: "Sind Fahrten im Fünfer-Looping, Breakdance oder in der rotierenden Riesenschaukel Konga für Achterbahn-Angsthasen zu furchterregend und für Action-Fans zu langweilig? Wir haben es getestet! Den ganzen Wiesn-Fahrtest für Mutige – und Ängstliche findest du unter sz.de/achterbahn Video: Lisa Bögl Schnitt: Jana Jöbstl"
34 likes, 0 comments - szmuenchen on October 4, 2025: "Sind Fahrten im Fünfer-Looping, Breakdance oder in der rotierenden Riesenschaukel Konga für Achterbahn-Angsthasen zu furchterregend und für Action-Fans zu langweilig? Wir haben es getestet! Den ganzen Wiesn-Fahrtest für Mutige – und Ängstliche findest du unter sz.de/achterbahn Video: Lisa Bögl Schnitt: Jana Jöbstl".
szmuenchen, instagram.com
Barbara Galaktionow
Der "Crowd Spotter" mahnt - um eine Überfüllung zu vermeiden
Am Feiertag wurde es erneut voll auf der Wiesn, wenn auch nicht ganz so wie vergangenen Samstag, wie unsere Kollegin Jacqueline Lang beobachtet hat. Trotzdem wurde das Festgelände wieder zeitweilig geschlossen. Und der neue "Crowd Spotter", der die Bewegung der Menge verfolgt, meldete sich erstmals über Lautsprecher zu Wort. Was die Wiesnbesucherinnen und -besucher von seinen Aufforderungen hielten und ob sie ihnen denn folgten, das lesen Sie hier:
Barbara Galaktionow
Aicher Ambulanz: Einsätze im Minutentakt
494 Patienten hat die Aicher Ambulanz auf der Wiesn am Feiertag versorgt. Es gab 175 Einsätze mit der Trage. Zehn Wiesnbesucher wurden direkt auf dem Oktoberfest mit dem CT-Gerät untersucht, zwei davon mussten anschließend in Kliniken zur intensivmedizinischen Behandlung gebracht werden. Am Ende des Tages, so berichtet die Ambulanz, sei der Gong in der Sanitätsstation im Minutentakt ertönt - das Zeichen für den nächsten Einsatz.
Sanitäter arbeiten sich am Freitag mit ihrem Transportmittel für verletzte Personen durch Wiesnbesucher. Peter Kneffel/dpa
Barbara Galaktionow
Durchwachsene Wetteraussichten für das Wiesnfinale
Der gestrige Feiertag war strahlend schön. Doch am letzten Oktoberfest-Wochenende müssen sich die Besucher wärmer anziehen - und vor allem am Samstag regenfest. Zwar soll gegen Mittag noch mal die Sonne hervorkommen, doch am späteren Nachmittag wird es regnerisch. Und mit dem Regen kommen auch Wind und deutlich kühlere Temperaturen. So sollen die Werte am Sonntag nur mehr auf etwas über zehn Grad steigen. Doch immerhin: Am letzten Wiesntag soll die Sonne immer wieder durch die Wolken lugen.
Barbara Galaktionow
Der Constantin-Chef feiert, aber jemand anders hat die dickste Champagnerflasche
Die Wiesn geht allmählich dem Ende zu, doch noch wird in den Zelten ordentlich gefeiert. Die Prominenz traf sich erneut im Käfer-Zelt - auch an Tag 14 des Oktoberfests.
Jana Jöbstl
Die SZ berichtet von der Wiesn
Meet the „Hacker-Herren“. Wie ihr Name schon verrät, feiern die 125 Amerikaner im Hacker-Zelt auf dem Oktoberfest, und das drei Tage lang. Die meisten von ihnen kommen schon seit langer Zeit jedes Jahr zur Wiesn.
So auch der Gründer der „Hacker-Herren“, Ken Bloom. Er ist bereits zum 29. Mal nach München gereist ist, um hier zu feiern. Auch bei den Kellnern sind die Herren gern gesehene Gäste.
Meine Kolleginnen Lisa Bögl und Corinna Koch waren bei dem Treffen mit den Amerikanern dabei:
Süddeutsche Zeitung München on Instagram: "Meet the „Hackerherren“. Wie ihr Name schon verrät, feiern diese 125 Amerikaner drei Tage lang im Hacker-Zelt auf dem Oktoberfest. Die meisten von ihnen kommen schon seit vielen Jahren jedes Jahr zur Wiesn. So wie auch der Gründer der „Hackerherren“, Ken Bloom, der bereits zum 29. Mal nach München gereist ist, um hier zu feiern. Mehr zu den Hacker-Herren liest du unter sz.de/hackerherren Host: Lisa Bögl Videos & Schnitt: Corinna Koch #wiesn #oktoberfest #hackerzelt #hackerherren"
3,109 likes, 36 comments - szmuenchen on October 3, 2025: "Meet the „Hackerherren“. Wie ihr Name schon verrät, feiern diese 125 Amerikaner drei Tage lang im Hacker-Zelt auf dem Oktoberfest. Die meisten von ihnen kommen schon seit vielen Jahren jedes Jahr zur Wiesn. So wie auch der Gründer der „Hackerherren“, Ken Bloom, der bereits zum 29. Mal nach München gereist ist, um hier zu feiern. Mehr zu den Hacker-Herren liest du unter sz.de/hackerherren Host: Lisa Bögl Videos & Schnitt: Corinna Koch #wiesn #oktoberfest #hackerzelt #hackerherren".
szmuenchen, instagram.com
Jacqueline Lang
Langes Warten an den Eingängen
Felix Gehbauer und eine Freundin haben fast eine Stunde gebraucht, um aufs Gelände zu kommen. Am Ende habe es über einen kleinen Eingang unweit vom Esperantoplatz geklappt. Den hatten sie gesehen, als sie schon fast wieder auf dem Heimweg waren.
Am Eingang Esperantoplatz, auch das sagt Gehbauer, sei es zeitweise aber schon ziemlich eng gewesen. Für Menschen mit Platzangst, glaubt er, wäre das wohl nichts gewesen. Einige, ergänzt seine Freundin, seien auch gegangen, weil sie es nicht mehr ausgehalten hätten. Und: Manche seien wohl auch über die Zaune geklettert.
Nun stehen sie in der Nähe vom Hofbräu-Festzelt, in dem Freunde von ihnen sind. Sie haben schon versucht, reinzukommen, aber ohne Erfolg. Was sie davon halten, dass immer noch Durchsagen kommen? Das nerve jetzt eher, sagt die Frau. Immerhin habe es ja schon ewig gedauert, bis sie es aufs Gelände geschafft hätten. Jetzt wäre es schon schön, wenn die Zelte aufmachen würden.
Sophie Koewer und Kathi Schrott hingegen finden die Durchsage sinnvoll. So wisse man, dass die Zelt noch immer zu sind. Auch sie haben 45 Minuten gewartet, bis sie aufs Gelände gekommen sind, auch bei ihnen hat es über einen kleinen Nebeneingang geklappt. Als sie drin waren, haben sie es erst beim Schichtl probiert, jetzt stehen sie in der Nähe vom Schottenhamel-Festzelt. Direkt anstehen tun sie aber wegen der Durchsage gerade nicht. Später, wollen sie es aber noch mal probieren mit dem Reinkommen. Jetzt fahren sie aber vielleicht erst mal eins der Fahrgeschäfte.
Fragt man ein paar Leute, warum sie es weiter versuchen, trotz Durchsage und offensichtlich immer noch geschlossener Zelte, reagieren diese mit Unverständnis. Überrascht, dass sie nicht reinkommen, sind zwei junge Frauen aber nicht. Sie rechnen damit, dass es auch noch mindestens eine Stunde dauern könnte, bis die Türen wieder aufgehen. Deshalb holen die Freunde gerade etwas zu essen.
Ingo Eigen, der selbst nur zum Schlendern gekommen ist, ist mit Blick auf die Wartenden nicht überrascht, dass die Durchsagen keine Wirkung zeigen. "Das interessiert halt keinen." Er selbst geht erst am Sonntag ins Zelt - dann aber mit Reservierung.
Am Eingang Esperantoplatz, auch das sagt Gehbauer, sei es zeitweise aber schon ziemlich eng gewesen. Für Menschen mit Platzangst, glaubt er, wäre das wohl nichts gewesen. Einige, ergänzt seine Freundin, seien auch gegangen, weil sie es nicht mehr ausgehalten hätten. Und: Manche seien wohl auch über die Zaune geklettert.
Nun stehen sie in der Nähe vom Hofbräu-Festzelt, in dem Freunde von ihnen sind. Sie haben schon versucht, reinzukommen, aber ohne Erfolg. Was sie davon halten, dass immer noch Durchsagen kommen? Das nerve jetzt eher, sagt die Frau. Immerhin habe es ja schon ewig gedauert, bis sie es aufs Gelände geschafft hätten. Jetzt wäre es schon schön, wenn die Zelte aufmachen würden.
Sophie Koewer und Kathi Schrott hingegen finden die Durchsage sinnvoll. So wisse man, dass die Zelt noch immer zu sind. Auch sie haben 45 Minuten gewartet, bis sie aufs Gelände gekommen sind, auch bei ihnen hat es über einen kleinen Nebeneingang geklappt. Als sie drin waren, haben sie es erst beim Schichtl probiert, jetzt stehen sie in der Nähe vom Schottenhamel-Festzelt. Direkt anstehen tun sie aber wegen der Durchsage gerade nicht. Später, wollen sie es aber noch mal probieren mit dem Reinkommen. Jetzt fahren sie aber vielleicht erst mal eins der Fahrgeschäfte.
Fragt man ein paar Leute, warum sie es weiter versuchen, trotz Durchsage und offensichtlich immer noch geschlossener Zelte, reagieren diese mit Unverständnis. Überrascht, dass sie nicht reinkommen, sind zwei junge Frauen aber nicht. Sie rechnen damit, dass es auch noch mindestens eine Stunde dauern könnte, bis die Türen wieder aufgehen. Deshalb holen die Freunde gerade etwas zu essen.
Ingo Eigen, der selbst nur zum Schlendern gekommen ist, ist mit Blick auf die Wartenden nicht überrascht, dass die Durchsagen keine Wirkung zeigen. "Das interessiert halt keinen." Er selbst geht erst am Sonntag ins Zelt - dann aber mit Reservierung.
Jacqueline Lang
Jacqueline Lang
"Jeder Informationsfluss ist besser als kein Informationsfluss."
"Bitte nicht stehenbleiben", schallt es weiterhin aus den Lautsprechern. Dabei geht es auf dem Festgelände längst wieder luftiger zu. Übertrieben? Christian Graewe, der zwar aus Moers kommt, aber jedes Jahr auf die Wiesn kommt, hat Verständnis für die Durchsagen und auch für die kurzzeitige Sperrung des Geländes. Seine Gruppe hatte Glück: Sie ist noch kurz vor der Schließung reingekommen. Ein Freund von ihm sieht Ganze aber weniger entspannt: Man müsse den Leuten in so einem Fall nicht nur sagen, dass sie weitergeben, sondern auch, dass sie heimgehen sollen. Graewe indes meint: "Jeder Informationsfluss ist besser als kein Informationsfluss." Er habe aber auch Verständnis für diejenigen, die sich trotz Durchsage anstellen.
Zwei Frauen haben genau das probiert. Sie waren kurz zuvor über den Eingang Poccistraße aufs Gelände gekommen, als vorne schon zu war. Weil sie am Schützenzelt kein Glück hatten, verköstigen sie jetzt erst einmal Schokofrüchte. Später wollen sie es aber noch mal probieren. Ob sie die Durchsage, auch jetzt, wo es sich leert, noch richtig finden? Ja, "lieber vorsichtig sein", sagt eine.
Eine Freundesgruppe ein paar Meter weiter hat von der Gemengelage gar nichts mitbekommen - sie war noch im Hacker feiern. Trotz der fortwährenden Durchsage stehen die Freunde nun vor dem Zelt und überlegen, wie es für sie weitergeht. Dabei nämlich, lacht einer, helfe die Durchsage nämlich nicht.
Zwei Frauen haben genau das probiert. Sie waren kurz zuvor über den Eingang Poccistraße aufs Gelände gekommen, als vorne schon zu war. Weil sie am Schützenzelt kein Glück hatten, verköstigen sie jetzt erst einmal Schokofrüchte. Später wollen sie es aber noch mal probieren. Ob sie die Durchsage, auch jetzt, wo es sich leert, noch richtig finden? Ja, "lieber vorsichtig sein", sagt eine.
Eine Freundesgruppe ein paar Meter weiter hat von der Gemengelage gar nichts mitbekommen - sie war noch im Hacker feiern. Trotz der fortwährenden Durchsage stehen die Freunde nun vor dem Zelt und überlegen, wie es für sie weitergeht. Dabei nämlich, lacht einer, helfe die Durchsage nämlich nicht.
Jacquelina Lang
Viktoria Spinrad
Unbeschwertheit in den Zelten
Dass es draußen schon wieder eng wurde, die Menschenmassen an den Eingängen wieder stockten und am Festgelände-Eingang nichts ging, ist in den Zelten gar nicht erst angekommen. Die Menschen feiern ausgelassen, heben die Krüge. Ein Prosit! Und merken, für's nächste Mal: rechtzeitig da sein zum Reservierungswechsel.
Im Löwenbräu. Larissa Spinrad