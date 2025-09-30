Süddeutsche Zeitung München on Instagram: "Wie ist es am Samstag zu dem Chaos auf dem überfüllten Oktoberfest-Gelände gekommen und wie haben die Menschen vor Ort die Situation erlebt? Wir haben uns auf der Wiesn umgehört und bei den Schaustellern nachgefragt. Sie dürfen nichts dazu sagen, Ansagen von oben, heißt es von einigen. Fragt man dazu beim Schaustellervorstand nach, ob das stimmt, wird solch ein angebliches Redeverbot dementiert. Ein paar Aussagen gibt es dann aber doch. Mehr Hintergründe, lest ihr in zwei Texten - verlinkt in der Bio bei @szmuenchen. Video: Lisa Bögl #München #Wiesn #Oktoberfest #Massenpanik"

874 likes, 32 comments - szmuenchen on September 29, 2025: "Wie ist es am Samstag zu dem Chaos auf dem überfüllten Oktoberfest-Gelände gekommen und wie haben die Menschen vor Ort die Situation erlebt? Wir haben uns auf der Wiesn umgehört und bei den Schaustellern nachgefragt. Sie dürfen nichts dazu sagen, Ansagen von oben, heißt es von einigen. Fragt man dazu beim Schaustellervorstand nach, ob das stimmt, wird solch ein angebliches Redeverbot dementiert. Ein paar Aussagen gibt es dann aber doch. Mehr Hintergründe, lest ihr in zwei Texten - verlinkt in der Bio bei @szmuenchen. Video: Lisa Bögl #München #Wiesn #Oktoberfest #Massenpanik".