Für unseren Liveblog nutzen wir neben eigenen Recherchen Informationen der Nachrichtenagentur dpa.
Wichtige Updates
21-Jährige nach der Wiesn vergewaltigt - Betrunkener begrapscht Souvenir-Verkäuferin
Räuber und Diebe auf der Wiesn
32 Menschen sitzen in Kettenkarussell fest
Mehr Einsätze für die Rettungskräfte
Die Bilanz zur Halbzeit: 3,5 Millionen Gäste waren bisher auf der Wiesn
Tim Brack
Was auf dem Oktoberfest am Samstag passiert ist und was seither geschah
- Das Oktoberfest musste am Samstag wegen Überfüllung geschlossen werden, weil sich derart viele Menschen auf dem Festgelände befanden, dass teils kein Vor- und Zurückkommen mehr möglich war. Augenzeugen berichten von dramatischen Erlebnissen. Laut Stadt waren 300 000 Menschen auf der Theresienwiese.
- Kritik gab es auch an den Lautsprecher-Durchsagen, in denen zunächst ohne Angabe von Gründen gesagt wurde, dass das Gelände zu verlassen sei.
- Stadträte aus verschiedenen Parteien zeigen sich unzufrieden mit den Auskünften, selbst die Grünen als Koalitionspartner der SPD verlangten schnelle Antworten vom neuen Wiesn-Chef Christian Scharpf. Dieser versuchte am Sonntag noch zu beschwichtigen, die Überfüllung habe sich schnell aufgelöst wie ein "Sommergewitter". Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) selbst schweigt zu den Geschehnissen.
- Die Gefahr einer Überfüllung ist schon lange bekannt. Bereits vor zehn Jahren warnte die Sicherheitsbehörde der Stadt vor diesem „kritischen Punkt" (SZ Plus).
- Auch am kommenden - dem letzten - Wiesn-Wochenende werden wieder Hunderttausende Besucher erwartet. Ob die Stadt als Veranstalter auf die Vorkommnisse reagiert und ihr Sicherheitskonzept noch einmal anpasst, könnte auch Thema in der Vollversammlung des Stadtrats am Mittwoch werden. Politiker fordern, das Thema auf die Tagesordnung zu setzen.
- Nach dem gefährlichen Chaos auf dem Oktoberfest darf es kein Weiter-so geben, kommentiert München-Ressortchef René Hofmann die Situation.
- Die Kollegin Lisa Bögl hat sich bei den Schaustellern vor Ort umgehört. Das Video ist hier zu sehen:
Süddeutsche Zeitung München on Instagram: "Wie ist es am Samstag zu dem Chaos auf dem überfüllten Oktoberfest-Gelände gekommen und wie haben die Menschen vor Ort die Situation erlebt? Wir haben uns auf der Wiesn umgehört und bei den Schaustellern nachgefragt. Sie dürfen nichts dazu sagen, Ansagen von oben, heißt es von einigen. Fragt man dazu beim Schaustellervorstand nach, ob das stimmt, wird solch ein angebliches Redeverbot dementiert. Ein paar Aussagen gibt es dann aber doch. Mehr Hintergründe, lest ihr in zwei Texten - verlinkt in der Bio bei @szmuenchen. Video: Lisa Bögl
874 likes, 32 comments - szmuenchen on September 29, 2025: "Wie ist es am Samstag zu dem Chaos auf dem überfüllten Oktoberfest-Gelände gekommen und wie haben die Menschen vor Ort die Situation erlebt? Wir haben uns auf der Wiesn umgehört und bei den Schaustellern nachgefragt. Sie dürfen nichts dazu sagen, Ansagen von oben, heißt es von einigen. Fragt man dazu beim Schaustellervorstand nach, ob das stimmt, wird solch ein angebliches Redeverbot dementiert. Ein paar Aussagen gibt es dann aber doch. Mehr Hintergründe, lest ihr in zwei Texten - verlinkt in der Bio bei @szmuenchen. Video: Lisa Bögl #München #Wiesn #Oktoberfest #Massenpanik".
szmuenchen, instagram.com
Joachim Mölter
Einlass gegen Geld: Zwei Sicherheitsmitarbeiter festgenommen
Zwei Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes haben sich offensichtlich gut dafür bezahlen lassen, Wiesn-Besucher noch in das eigentlich bereits geschlossene Bräurosl-Zelt hineinzulassen. Am Samstagabend gegen 20 Uhr wurden sie allerdings von zwei Taschendiebfahndern beobachtet, wie sie Bargeld von Gästen in Empfang nahmen. Die beiden jeweils 31 Jahre alten Männer - einer aus München, der andere aus dem Landkreis Unna - wurden daraufhin festgenommen und auf die Wiesnwache gebracht. Dort förderte eine Durchsuchung bei einem der Männer einen dreistelligen, beim anderen sogar einen vierstelligen Betrag zutage. Beide wurden angezeigt wegen des Verstoßes gegen die Oktoberfestverordnung sowie des Verdachts der Geldwäsche und Korruption. Das Bargeld wurde beschlagnahmt.
Das Bräurosl-Zelt auf der Wiesn. Robert Haas
Andreas Junkmann
München blamiert sich als Gastgeber - ein Kommentar
Das Verhalten der Verantwortlichen nach dem Chaos auf dem Oktoberfest am Samstag ist beschämend, meint mein Kollege Heiner Effern in seinem Kommentar zur zeitweisen Sperrung des Wiesn-Geländes. Weil es dort zu voll war, gerieten mehrere in der Menge eingekeilte Menschen in Panik. Sogar von „Todesangst“ war die Rede. Doch Oberbürgermeister Dieter Reiter äußerte sich bislang nicht und auch Wiesn-Chef Christian Scharpf sagte am Montag nichts mehr zu dem Vorfall.
Lesen Sie hier den Kommentar mit SZ Plus:
Joachim Mölter
21-Jährige nach der Wiesn vergewaltigt - Betrunkener begrapscht Souvenir-Verkäuferin
Ein angetrunkener Mann ist am Sonntagnachmittag wegen sexueller Belästigung angezeigt worden: Der 43-Jährige aus dem Landkreis Darmstadt hatte gegen 17 Uhr einer Souvenirverkäuferin im Hofbräuzelt an die Brust gefasst, woraufhin die 41-Jährige den Sicherheitsdienst verständigte. Der hielt den Mann fest, bis ihn Polizisten mit auf die Wiesnwache nahmen. Dort wurde ein Atemalkoholwert von 1,5 Promille festgestellt. Nach Abschluss der üblichen polizeilichen Maßnahmen durfte der Mann wieder gehen.
Am Samstag kam es zudem zu einem sexuellen Übergriff auf eine 19-Jährige, die nach dem Besuch des Oktoberfests auf dem Heimweg durch einen Uber-Fahrer belästigt wurde.
Bereits am Freitag war eine 21-Jährige nach dem Wiesnbesuch auf dem Weg Richtung U-Bahn vergewaltigt worden. Die Polizei sucht nach dem Verdächtigen.
Joachim Mölter
Räuber und Diebe auf der Wiesn
Ein 25 Jahre alter Finne ist am Samstagabend Opfer eines Raubüberfalls auf der Wiesn geworden. Der Tourist war gegen 23 Uhr am Ausgang des Festgeländes zum Esperantoplatz im Wortsinn in die Hände eines Kriminellen geraten. Wie die Polizei berichtete, kam ein Mann Mitte 20 in schwarzer Bomberjacke und rotem Kapuzenpulli auf den Wiesnbesucher zu und nahm diesen unvermittelt in den Schwitzkasten. Der Täter habe dann ein Messer gezeigt, welches er in der Innentasche seiner Jacke befestigt hatte, und auf Englisch die Herausgabe aller Wertgegenstände gefordert. Daraufhin habe der Finne seine gelbe Trachtenweste, seinen Geldbeutel mit mehreren Hundert Euro Bargeld und sein Handy ausgehändigt. Der Oktoberfest-Besucher zeigte die Tat später bei der Polizei an, die nun wegen räuberischer Erpressung ermittelt und Zeugen um Hinweise bittet.
Zwei andere Diebe konnten tags darauf auf frischer Tat erwischt werden. Am Sonntag um kurz vor 21 Uhr beobachteten Taschendiebfahnder aus Frankfurt ein Pärchen, das sich in einem Festzelt durch die feiernden Besucher drängte. Nachdem der Mann im Vorbeigehen ein Handy aus der Handtasche einer Wiesbesucherin zog und seiner Begleiterin übergab, griffen die Beamten zu. Auf der Wiesnwache fanden die Polizisten bei dem 27 Jahre alten Kolumbianer und seiner ein Jahr jüngeren Landsfrau acht weitere Mobiltelefone, die nach ersten Erkenntnissen zuvor in verschiedenen Festzelten entwendet worden waren. Die Tatverdächtigen wurden am Montag zur Klärung der Haftfrage einem Ermittlungsrichter vorgeführt.
Andreas Junkmann
Ex-Bayern-Star feiert 50. Geburtstag auf der Wiesn
Der frühere Abwehrspieler des FC Bayern München, Valérien Ismaël, hat am Sonntagabend seinen 50. Geburtstag auf dem Oktoberfest gefeiert. Zusammen mit seinem Vater und seiner Ehefrau ließ er es sich im Käferzelt gut gehen. Und auch ein anderer Ex-Bayern-Star schlug am Sonntag auf der Wiesn auf – wobei die Redewendung des Aufschlagens ja eigentlich den Kollegen aus dem Tennissport vorbehalten ist. Etwa dem Silbermedaillengewinner von Sydney im Jahr 2000 und Wahlmünchner Thomas „Tommy“ Haas, der ebenfalls im Käferzelt zugegen war.
Welche Promis am Sonntag noch das Oktoberfest besucht haben und warum die Schankkellner in Anwesenheit von CSU-Politiker Peter Gauweiler besonders aufmerksam sein mussten, hat mein Kollege Philipp Crone zusammengetragen:
Promis auf dem Oktoberfest 2025: Valérien Ismaël mit Familie, Tommy Haas mit Mass, Peter Gauweiler mit Gamsbart
Im Schützenzelt treffen zwei Schwergewichte aus Kunst- und Immobilien-Branche aufeinander, ein Bayern-Spieler feiert 50. Geburtstag und Tommy Haas schlägt bei Paulaner auf.
www.sueddeutsche.de
Andreas Junkmann
32 Menschen sitzen in Kettenkarussell fest
Nichts ging mehr auf der Theresienwiese am vergangenen Samstagnachmittag. Weil zu viele Leute auf das Festgelände drängten, musste die Wiesn vorübergehend für Neuankömmlinge gesperrt werden. Aber auch über dem Oktoberfest herrschte zeitweise Stillstand: Der Jules-Verne-Tower, ein 80 Meter hohes Kettenkarussell, blieb stehen. Über einen längeren Zeitraum mussten 32 Menschen deshalb in luftiger Höhe ausharren. Ein Video im Internet zeigt, wie die Fahrgäste über dem Festgelände hängen und auf ihre Rettung warten.
Ursache für den Stillstand sei ein technischer Defekt gewesen, wie eine Wiesn-Sprecherin am Montag auf SZ-Anfrage mitteilt. Es habe jedoch zu keiner Zeit eine Gefahr bestanden. Als der Defekt behoben war, habe man die Fahrgäste allesamt zurück auf den Boden holen können. Verletzt wurde der Sprecherin zufolge bei dem Zwischenfall niemand. Nach etwa einer Stunde lief das Karussell wieder.
Jacqueline Lang
Nicht nur Italiener kommen zum Feiern
Das zweite Wiesn-Wochenende wird gemeinhin auch Italiener-Wochenende genannt, weil eben zur Halbzeit besonders viele Menschen aus dem Nachbarland anreisen, um hier zu feiern. Was viele vermutlich nicht wissen: Es kommen auch jedes Jahr so um die 100 Amerikaner. Seit knapp drei Jahrzehnten feiern sie jedes Jahr im Hacker-Pschorr-Festzelt und nennen sich deshalb auch die Hacker-Herren.
Warum es den Hacker-Herren dabei nicht nur ums Biertrinken geht und was für sie Gemütlichkeit ist, lesen Sie hier:
Andreas Junkmann
Mehr Einsätze für die Rettungskräfte
Rund 116 Mal pro Tag ist der Rettungsdienst auf dem Oktoberfest in der ersten Woche ausgerückt. Das berichtet die Deutsche Presse-Agentur. Die Feuerwehr spricht demnach von einer normalen Bilanz, auch wenn die Einsatzzahlen zur Halbzeit etwas höher liegen als in den vergangenen Jahren. Insgesamt seien durch die Leitstelle bis zum Sonntagmorgen 929 Einsätze disponiert worden, hieß es in einer Mitteilung. Ein Plus von rund 10,5 Prozent (841 Einsätze) zum Vorjahr. Im Jahr 2023 war der Rettungsdienst 891 Mal ausgerückt.
Vor allem am ersten Wochenende gab es wegen des heißen Wetters viele Einsätze. Danach sanken die Zahlen laut Feuerwehr wieder auf das Mittelmaß aus den Vorjahren. Ein Notarzt wurde in diesem Jahr bereits 88 Mal gerufen. 2023 musste dieser 63 Mal ausrücken, 2024 waren es 70 Einsätze.
Ana Maria März
Die Bilanz zur Halbzeit: 3,5 Millionen Gäste waren bisher auf der Wiesn
Weniger Gäste, mehr Straftaten und mehr Wasser - so lässt sich die erste Hälfte des Oktoberfests zusammenfassen. Wirte, Schausteller und Sicherheitsbehörden zeigten sich alles in allem aber zufrieden mit der ersten Halbzeit der 190. Wiesn, berichtet die Deutsche Presseagentur. Nach Schätzungen der Festleitung kamen bis Sonntag 3,5 Millionen Gäste auf die Münchner Theresienwiese. Vergangenes Jahr waren es 3,6 Millionen Menschen.
Die Polizei berichtete, dass die Straftaten nach einer überaus friedlichen Vorjahreswiesn zwar mehr geworden seien, die Zahl aber immer noch unter denen der Vorjahre liege. In diesem Jahr waren es bislang 414 Anzeigen - 2024 wurden 317 Straftaten registriert, 2023 waren es 479. Die Anzahl der Sexualdelikte bewege sich mit 33 Anzeigen bislang auf dem Niveau der Vorjahre. Der Großteil davon: Sexuelle Belästigung oder das heimliche Fotografieren unter den Rock, das sogenannte Upskirting.
Ein deutlicher Anstieg findet sich bei den Trunkenheitsfahrten. Waren es vergangenes Jahr noch 164 Delikte, sind es in diesem Jahr bislang 285. Davon entfallen ganze 172 auf E-Scooter - ein Anstieg um 145,7 Prozent.
Während der Bierabsatz „wetterbedingt leicht unter dem Vorjahresniveau“ liegt, tranken die Leute deutlich mehr Wasser, Spezi und Co. Um ganze zehn Prozent ist der Verbrauch von alkoholfreien Getränken gestiegen. Das dürfte auch an dem heißen ersten Wochenende gelegen haben mit Rekordtemperaturen von über 30 Grad - in einigen Betrieben ist das Wasser den Angaben zufolge sogar ausgegangen.
Seitdem ist das Wetter eher wechselhaft - was sich auch an den Fundsachen beobachten lässt: Dieses Jahr wurden 42 Schirme verloren - ein Plus von 180 Prozent. Die kuriosesten Stücke im Fundbüro bislang: Eine Krücke, ein Möbelhausgutschein über 299 Euro und zwei linke Trachtenschuhe.
Felix Hörhager/dpa
Deniz Aykanat
Die SZ berichtet vom Oktoberfest
- Am Samstag musste die Theresienwiese erstmals wegen des Andrangs komplett abgeriegelt werden. Wie reagieren Stadt und Polizei? Rekonstruktion einer Wiesn am Limit.
- Als Fotos auf der Wiesn tatsächlich noch geschossen wurden: Selbstbedienungsapparate, Scherzbilder und Foto-Schießstände: Auf dem Oktoberfest kamen die Menschen schon früh mit der Fotografie und ihren Neuerungen in Berührung. Ein Blick zurück.
- Queeres Platteln: Zum weltweit größten Volksfest gehören die Münchner Schwuhplattler mittlerweile dazu wie das Teufelsrad, der Toboggan oder die Tracht. Sie sind auf dem Weg, ein Wiesn-Klassiker zu werden. Doch wer steckt eigentlich in den Haferlschuhen? Zu Besuch bei einer Probe.
- Wenn Tausende Wiesn-Tifosi über den Brenner kommen, kümmern sich auch sechs Sicherheitskräfte aus Südtirol um ihre Landsleute. Die Ordnungshüter werden nicht immer freudig begrüßt. Was Carabinieri und Polizia beim „Italiener-Wochenende“ erleben.
Deniz Aykanat
So war das "Italiener-Wochenende"
Wenn Tausende Wiesn-Tifosi über den Brenner kommen, kümmern sich auch sechs Sicherheitskräfte aus Südtirol um ihre Landsleute. Die Ordnungshüter werden nicht immer freudig begrüßt. Was Carabinieri und Polizia beim „Italiener-Wochenende“ erleben, können Sie hier nachlesen.
Deniz Aykanat
„Es wurde so eng, dass man kaum noch atmen konnte“
Erstmals musste die Theresienwiese wegen des Andrangs komplett abgeriegelt werden. Einzelne Besucher sind am Samstagnachmittag in Panik geraten – auch wegen irreführender Durchsagen. Wie reagieren Stadt und Polizei? Und was berichten Augenzeugen? Die Rekonstruktion einer Wiesn am Limit von Martin Bernstein und Jacqueline Lang können Sie hier lesen.
Martin Bernstein
Reizgas im Festzelt
Nicht auszudenken, was eine solche Attacke in einem voll besetzten Festzelt hätte auslösen können: Am Samstagabend attackierte ein Unbekannter zwei Personen im Armbrustschützenzelt und besprühte sie mit Reizgas. Zum Glück begann sich das Zelt nach Schankschluss und Musikende gegen 22.45 Uhr schon deutlich zu leeren.
Die beiden Münchner waren von dem bislang unbekannten Mann angerempelt worden. Danach schlug der Unbekannte auf die beiden ein und besprühte sie mit Reizgas. Die Opfer erlitten Prellungen und Reizungen der Augen. Der Täter machte sich aus dem Staub. Die beiden Verletzten wurden vom Sanitätsdienst versorgt und danach zur Sanitätsstation gebracht. Das Kommissariat 24 führt die weiteren Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung.
Martin Bernstein
Heiße Ware in Mandel-Tütchen
Dass sie ein originelles Versteck für ihr Kokain gewählt hatten, wird drei mutmaßlichen Dealern im weiteren Verlauf des Verfahrens wenig helfen. Die verkaufsfertigen Drogen-Plomben waren in Tütchen verpackt, wie sie auch für den Verkauf von gebrannten Mandeln Verwendung finden. Denn es handelte sich um Rauschgift "in nicht geringer Menge" und drei Tatverdächtige sind strafrechtlich eine Bande. Am Ende können dafür fünf oder mehr Jahre Gefängnis herauskommen.
Zivilpolizisten hatten am Freitagabend beobachtet, wie die drei Männer in der Nähe des Schützen-Festzeltes potenzielle Kunden ansprachen. In einigen Fällen kamen Dealer und Kokser ins Geschäft. Die drei Tatverdächtigen wurden festgenommen. Sie sitzen mittlerweile in Untersuchungshaft.
