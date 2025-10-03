Für unseren Liveblog nutzen wir neben eigenen Recherchen Informationen der Nachrichtenagentur dpa.
Wichtige Updates
Wiesn-Chef sieht wenig Chancen für Oktoberfest-Verlängerung
So lief der erste Abend nach der Wiedereröffnung
Debatte um Verlängerung der Wiesn
Bayerns Innenminister: Schließung des Oktoberfests war richtig
Weiterer Toter in der Lerchenau - Polizei bestätigt, dass Schüsse gefallen sind
Barbara Galaktionow
Unbekannter schlägt zu - Wiesnbesucher schwer verletzt
Ein 29 Jahre alter Oktoberfest-Besucher ist von einem Unbekannten bewusstlos geschlagen und schwer verletzt worden. Der Täter habe dem Mann am Mittwochabend derart heftig ins Gesicht geschlagen, dass er zu Boden gegangen sei, sagte ein Polizeisprecher. Der 29-Jährige habe dabei ein schweres Schädel-Hirn-Trauma erlitten. Die Wiesn-Ambulanz kümmerte sich um die Erstversorgung, anschließend wurde der Verletzte in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei ist auf der Suche nach dem Täter und bittet um Zeugenhinweise.
Jana Jöbstl
Wie weit kommt man auf der Wiesn mit 45 Euro?
Ungefähr 90 Euro geben laut Stadt München die Wiesngäste im Schnitt pro Besuch aus. Meine Kollegin Corinna Koch hat sich gefragt, wie weit man kommt, wenn man 45 Euro zur Verfügung hat. Das Ergebnis? Sehen Sie im Video!
Lisa Sonnabend
Die Leichtigkeit auf der Wiesn ist zurück
Am Tag nach der Bombendrohung herrscht auf der Wiesn großer Andrang, aber kein Gedränge. Die Besucher trinken Weißbier oder Spritz in der Sonne, bei der Fischer-Vroni brutzeln die Steckerlfische, an den Kinderwägen baumeln Luftballons. Kreischen in der Alpina Bahn, Gelächter vorm Schichtl.
Lisa Sonnabend
Jacqueline Lang
Oimara hält nichts von Wiesn-Hit-Debatte
Oimara alias Beni Hafner ist mit seinem Song "Wackelkontakt" heißer Favorit für den diesjährigen Wiesn-Hit, allerdings wird als zweiter Kandidat auch nach wie vor "Bella Napoli" von Roy Bianco und Die Abbrunzati Boys gehandelt. Wenn es nach Oimara selbst geht, dann ist die ganze Debatte darum, wer am Ende gewinnt und wer verliert aber überhaupt nicht das, worauf es ankommt. Das sei "einfach ultra stressig", sagte er in einem Instagram-Reel.
Er fragt deshalb: "Können wir uns nicht einfach darauf einigen, dass beide Songs einfach saugeile Songs sind, weil einfach die ganze Wiesn drauf abfeiert?" Er jedenfalls findet selbst auch "Bella Napoli" "voll geil".
Ob die Gäste auf der Wiesn einen Favoriten haben? Meine Social-Media-Kolleginnen haben einmal nachgefragt:
Jacqueline Lang
Wird die Wiesn nächstes Jahr verlängert?
Im BR24 hat sich Wiesn-Chef Christian Scharpf noch einmal zu der Sperrung des Oktoberfests geäußert. Zum Beispiel zu der Frage, warum die Wiesn nicht - wie von der Dehoga zwischenzeitlich vorgeschlagen - um einen Tag verlängert wird.
Scharpf sagte dazu, das sei so kurzfristig nicht möglich, unter anderem, weil das Personal fehlen würde. Auf die Frage, ob stattdessen eine Verlängerung der Wiesn im kommenden Jahr auf drei Wochen denkbar wäre, sagte der Wiesn-Chef: Das sei ein "hochsensibles Thema", er persönlich sehe aber eine Verlängerung um eine ganze Woche "eigentlich nicht". Und: Grundsätzlich sei das nichts, was in seinem Entscheidungsbereich liegt.
Was Scharpf bem BR noch verriet: Der wirtschaftliche Schaden, der den Beschickern auf der Wiesn durch die Sperrung entstanden ist, beläuft sich wohl auf 20 Millionen Euro.
Auch die Kritik an der Katwarn-Warnung war Thema. Diese ging gegen 11 Uhr auf alle Handys, die Überschrift lautete "Extreme Gefahr". Angesprochen auf die Kritik an der Formulierung sagte Scharpf, dass diese die Katastrophenschutzbehörde gewählt habe. Grundsätzlich halte er es aber schon für richtig, durch eine solche Warnung auch Menschen zu erreichen.
Der Bayerische Innenminister Joachim Herrmann (CSU) erklärte im Anschluss, dass er nicht glücklich über die Warnung gewesen sei, weil nicht klar gewesen sei, vor was die Leute konkret gewarnt würden. Er versprach eine Aufarbeitung.
Jacqueline Lang
CSU fordert Pachterlass für Beschicker
Die CSU möchte den durch die zeitweise Sperrung des Oktoberfests entstandenen wirtschaftlichen Schaden für Schausteller und Marktkaufleute minimieren und hat deshalb im Stadtrat beantragt, "den Beschickern der Wiesn, die nicht am Modell der Umsatzpacht teilnehmen, ein Sechzehntel ihrer Pacht" zu erlassen. Eine Entscheidung steht noch aus.
Jacqueline Lang
Wirte-Sprecher hält nichts von einer Wiesn-Verlängerung
Der Vorschlag der Gastgewerbeverband Dehoga, mit der Wiesn in die Verlängerung zu gehen, die hat den Wirte-Sprecher Peter Inselkammer genauso überrascht wie viele andere. Und auf die Frage, ob das überhaupt im Sinne der Wirte und umsetzbar wäre, sagt er ganz klar: "Das ist für uns so kurzfristig nicht darstellbar." Viele der Angestellten hätten ja nach Sonntag wieder anderweitige Verpflichtungen, "die müssen ja dann auch weg". Einzig die Lieferanten hätte man vielleicht so schnell noch für eine Verlängerung gewinnen können, aber sein muss das aus Sicht von Inselkammer heuer nicht zwingend. Immerhin würde die Verlängerung ja anders als in anderen Jahren auf einen ganz normalen Wochentag fallen.
Wirte-Sprecher Peter Inselkammer. Robert Haas
Martin Moser
Wiesn-Chef sieht wenig Chancen für Oktoberfest-Verlängerung
Wiesn-Chef Christian Scharpf (SPD) hat sich skeptisch gezeigt, dass das Oktoberfest nach der Sperrung wegen der Bombendrohung am Mittwoch verlängert werden kann. Der Gastgewerbeverband Dehoga hatte eine Verlängerung der Wiesn ins Spiel gebracht. Darüber könne man nachdenken, es wäre auch ein Zeichen, dass man sich die Lebensfreude nicht verderben lasse, sagte Landesgeschäftsführer Thomas Geppert der Deutschen Presse-Agentur.
Wiesn-Chef Scharpf sieht allerdings wenig Chancen: „Eine spontane Wiesn-Verlängerung ist aus meiner Sicht unrealistisch“, sagte der Münchner Wirtschaftsreferent zur dpa. „Von den Beschäftigten in den Bierzelten über die Schausteller bis hin zum Security-Personal ist alles bis Sonntag disponiert. Viele haben ab Montag wieder andere Verpflichtungen.“
Barbara Galaktionow
Die SZ berichtet über den Großeinsatz am Mittwoch in München und dessen Auswirkungen
- "Wenn man sich Sorgen macht, bringt's auch nichts": Wie es nach der Wiedereröffnung am Abend auf der Wiesn war und was Besucherinnen und Besucher sagten, berichtet Jacqueline Lang.
- Tatort Glockenblumenstraße: Seinen Ausgang nahm das gestrige Geschehen in der Lerchenau. Dort soll ein 57-jähriger Tatverdächtiger ein Haus in Brand gesetzt haben. Die Bilanz: zwei Tote, zwei Verletzte. Kathrin Aldenhoff und Joachim Mölter über einen mutmaßlichen Familienzwist und das Geschehen im Münchner Norden.
- Ein brennendes Haus, ein Toter, Sprengfallen – so begann am Mittwoch ein Tag, der die Stadt München in Atem halten sollte. Wegen einer Bombendrohung öffnete sogar das Oktoberfest erst am späten Nachmittag. René Hofmann über die Ereignisse eines Tages mit einer verwaisten Wiesn.
- München im Ausnahmezustand - eine Chronologie: SZ-Autorinnen und -Autoren berichten, was wann an welchen Orten geschah.
- Bei ihren Einsätzen geht es immer um Leben und Tod: Nach den Explosionen im Münchner Norden und der Bombendrohung gegen das Oktoberfest wurden die Sprengstoff-Experten des Landeskriminalamts alarmiert. Wie sie vorgehen, berichtet Joachim Mölter.
Barbara Galaktionow
So lief der erste Abend nach der Wiedereröffnung
Nach einer Bombendrohung startete der Festbetrieb auf dem Oktoberfest am Mittwoch erst um 17:30 Uhr. Zahlreiche Besucherinnen und Besucher strömten umgehend auf das Festgelände und in die Zelte. Einige von ihnen sagten unserer Reporterin Jacqueline Lang, sie fühlten sich an diesem Abend nach der Durchsuchung des Geländes durch die Polizei sogar "besonders sicher". Fast schien es, als wäre nie etwas Besonderes gewesen.
Großes Gedränge herrschte in den Straßen auf dem Festgelände offenbar nicht, auch in den Zelten blieben einzelne reservierte Plätze zunächst frei. Auch an vielen Verkaufsständen war einem Mitarbeiter der Nachrichtenagentur dpa zufolge wenig los, an einem Autoscooter fuhren zwei Mitarbeiter alleine im Kreis. Verkäufer und Sicherheitskräfte bestätigten diesem, dass es leerer sei als üblich.
Linus Freymark
Debatte um Verlängerung der Wiesn
Nach der stundenlangen Sperrung des Oktoberfestes wegen einer Bombendrohung am Mittwoch bringt der Gastgewerbeverband Dehoga eine Verlängerung der Wiesn ins Spiel. Dies wäre auch ein Zeichen, dass man sich die Lebensfreude nicht verderben lasse, sagte Landesgeschäftsführer Thomas Geppert der dpa. Schließlich sei die Wiesn "ein weltbekanntes Symbol für bayerische Gastfreundschaft, Lebensfreude und Zusammenhalt".
Sorgen, dass Gäste nach der Bombendrohung am Mittwoch und der Überfüllung am Samstag fernbleiben, hat Geppert nicht. Das schnelle Handeln am Mittwoch habe bei den Gästen Sicherheit ausgestrahlt.
Ob eine Verlängerung überhaupt möglich wäre, ist eine andere Frage. Peter Inselkammer, Sprecher der Wiesnwirte, erklärte im BR-Interview, für dieses Jahr könne man sich das nicht vorstellen - so kurzfristig lasse sich nicht das nötige Personal finden.
Oliver Klasen
Wer zahlt eigentlich, wenn die Wiesn unterbrochen wird?
Bis 17.30 Uhr blieben Zelte, Fahrgeschäfte und Standl an diesem Mittwoch zu. Sieben Stunden Verdienstausfall für Wirte und Betreiber also, die aber im Sinne der Sicherheit dringend geboten waren. SZ-Versicherungsexperte Herbert Fromme hat recherchiert, wer für die Verluste aufkommt und erklärt, inwiefern solcherart Schäden versichert sind.
Viele Wiesnwirte und Schausteller haben demnach Ausfallversicherungen, mit denen sie sich gegen die Kosten einer Schließung schützen. Schließlich geht es um mehrere hunderttausend Euro Umsatz pro Tag für die Wirte, auch bei Schaustellern kommen leicht fünfstellige Summen zusammen. Während ihnen die Umsätze fehlen, laufen die Kosten für die Pacht und die Mitarbeitenden weiter.
Behördliche Schließungen aufgrund von Terrordrohungen gehören in vielen Fällen zu den versicherten Risiken. Allerdings hängt das sehr vom vereinbarten Versicherungsumfang ab. Ob ein Wiesnwirt für den Ausfall durch die Terrorwarnung am 1. Oktober 2025 von seinem Versicherer entschädigt wird, ist eine Frage seiner Versicherungsbedingungen. „Die Ausfallversicherung deckt insbesondere das Risiko, dass sich äußere Faktoren auf die Durchführung der Veranstaltung auswirken, zum Beispiel durch eine Schließung oder Einschränkungen“, sagte ein Sprecher der Versicherungskammer Bayern in München. „Die Frage, ob Terror oder eine Bedrohungslage mitversichert sind, lässt sich nicht pauschal beantworten.“ Es komme auf die jeweiligen Bedingungen an.
Absagen oder Beschränkungen von Großveranstaltungen wegen Terrordrohungen kommen immer wieder vor. Ein solche Drohung sorgte im August 2024 dafür, dass die Sängerin Taylor Swift drei ausverkaufte Konzerte in Wien absagen musste.
Joachim Mölter
Woher hatte der Verdächtige das Wissen über Sprengsätze?
Der tatverdächtige 57-Jährige war der Polizei bislang nicht bekannt. Nun fragt sie sich, woher er das Wissen und die Mittel für seine umfangreichen Sprengstoff-Einrichtungen gehabt hatte. Darüber gebe es noch keine Erkenntnisse, sagte Polizeivizepräsident Christian Huber. Es werde ebenso noch ermittelt wie die Frage, ob und wie zwei in der Nähe des Tatorts ausgebrannte Autos mit den Ereignissen in Verbindung stünden. Bei einem weiteren Wagen, der in Brand gesetzt worden war, handelte es sich um einen Transporter des mutmaßlichen Täters.
Der hatte am Morgen Suizid begangen, nachdem er auf seiner Flucht am Lerchenauer See von Polizeikräften gestellt worden war. Wie Münchens Polizeipräsident Thomas Hampel mitteilte, habe der Mann dabei eine selbstgebastelte Schusswaffe alsoverwendet. Der Tatverdächtige habe keine Erlaubnis für den Besitz von Waffen oder Sprengstoff gehabt, ergänzte Huber.
Jacqueline Lang
Das Festgelände ist gut gefüllt
Von Gedränge kann zwar bislang keine Rede sein, trotzdem ist der Festplatz gut gefüllt, es herrscht reges Treiben auf der Wirtsbudenstraße, das Riesenrad dreht sich und das Kettenkarussell fährt. Wüsste man es nicht besser, man würde also nicht denken, dass auf dem Gelände noch vor wenigen Stunden Sprengstoffhunde nach möglichen Bomben suchten.
Jacqueline Lang
Jacqueline Lang
Wiesn-Besucher sehen keinen Grund zur Sorge
Sie waren die ersten in der Schlange und es hat sich gelohnt: Sophie Moggridge und ihre Gruppe haben einen Platz im Hacker-Festzelt ergattert und trinken nun die erste Wiesn-Mass ihres Lebens. Ob sie sich das so vorgestellt haben? Ein bisschen voller habe es in den Videos ausgesehen, aber sonst, wie erwartet. Um sie herum sind noch einige Plätze frei, gerade im reservierten Bereich füllt es sich zögerlich. Eine Bedienung, die man fragt, ist sich dann auch nicht sicher, ob es heute noch richtig voll wird.
Vor dem Schottenhamel-Festzelt verteilt Simon Rummler gerade ein paar Marken an seine Kollegen, sie haben eine Abendreservierung. Ob sie Bedenken hätten, zu kommen? Nein, sagt Rummler: Das sei heute vermutlich, die "aufgeräumteste und sicherste Wiesn", die man sich vorstellen könne.
Auch Emma und ihre Familie sagen, dass sie sich heute "besonders sicher" fühlten, es sei ja alles abgesucht werden. Sie haben auch gerade noch gebrannte Mandeln geholt, gleich geht es für sie ins Hofbräu-Zelt.
