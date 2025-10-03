Wird die Wiesn nächstes Jahr verlängert?

Im BR24 hat sich Wiesn-Chef Christian Scharpf noch einmal zu der Sperrung des Oktoberfests geäußert. Zum Beispiel zu der Frage, warum die Wiesn nicht - wie von der Dehoga zwischenzeitlich vorgeschlagen - um einen Tag verlängert wird.



Scharpf sagte dazu, das sei so kurzfristig nicht möglich, unter anderem, weil das Personal fehlen würde. Auf die Frage, ob stattdessen eine Verlängerung der Wiesn im kommenden Jahr auf drei Wochen denkbar wäre, sagte der Wiesn-Chef: Das sei ein "hochsensibles Thema", er persönlich sehe aber eine Verlängerung um eine ganze Woche "eigentlich nicht". Und: Grundsätzlich sei das nichts, was in seinem Entscheidungsbereich liegt.



Was Scharpf bem BR noch verriet: Der wirtschaftliche Schaden, der den Beschickern auf der Wiesn durch die Sperrung entstanden ist, beläuft sich wohl auf 20 Millionen Euro.



Auch die Kritik an der Katwarn-Warnung war Thema. Diese ging gegen 11 Uhr auf alle Handys, die Überschrift lautete "Extreme Gefahr". Angesprochen auf die Kritik an der Formulierung sagte Scharpf, dass diese die Katastrophenschutzbehörde gewählt habe. Grundsätzlich halte er es aber schon für richtig, durch eine solche Warnung auch Menschen zu erreichen.



Der Bayerische Innenminister Joachim Herrmann (CSU) erklärte im Anschluss, dass er nicht glücklich über die Warnung gewesen sei, weil nicht klar gewesen sei, vor was die Leute konkret gewarnt würden. Er versprach eine Aufarbeitung.