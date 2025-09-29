Vegetarischer Verkaufsschlager, Kandidaten für den Wiesn-Hit und kuriose Fundstücke

Bei der alljährlichen Halbzeit-Pressekonferenz im Marionettentheater auf der Oidn Wiesn ging es, wenn wundert's, vor allem um die Sperrung des Geländes am Samstag. Daneben hatte Wiesn-Chef Christian Scharpf aber auch noch ein paar andere interessante Infos parat: Laut den Festwirten liegt „regionale Küche“ nämlich weiter im Trend. Und so bleibt die Nachfrage nach vegetarischen und veganen Gerichten trotz steigendem Angebot auch heuer gleich. Der Renner seien aber, so Scharpf, die Kasspatzn. Grundsätzlich verzeichnen die 14 großen Festzelte ein Plus von bis zu acht Prozent beim Essen, die Hendl nicht mitgerechnet. Hier ist der Konsum seit Jahren unverändert.



Verkaufsschlager bei den Schaustellern waren an den vergangenen Regentagen ... Na, wer kann es sich denken? Klar, Ponchos und Schirme. Außerdem hoch im Kurs bei Besucherinnen und Besuchern: Pins und Glupperl, mit denen man seinen Beziehungsstatus signalisieren kann. Laut Scharpf steht ein "Edelweiß" für vergeben, Singles tragen eine "Brezn". Für den neuen Wiesn-Chef allerdings eigentlich am überraschendsten: Er habe gar nicht gewusst, dass Glupperl noch "gebräuchlich" sind.



Auch das Thema Wiesn-Hit durfte natürlich nicht fehlen: „So ganz eindeutig“ sei es noch nicht, so Scharpf, es gebe aber auf jeden Fall zwei heiße Favoriten: „Wackelkontakt“ vom Oimara und „Bella Napoli“ von Roy Bianco und den Abbrunzati Boys. Derzeit habe, so Scharpf, zu seiner eigenen Überraschung zwar „Bella Napoli“ wohl die Nase vorn, aber es sei ja so: „Abgerechnet wird am Schluss“.



Und auch das Fundbüro hat einiges zu tun: Bislang sind dort 1750 Gegenstände abgegeben worden, darunter neben den üblichen Geldbeuteln, Taschen und Handys auch ein Möbelhausgutschein im Wert von 299 Euro sowie zwei linke Trachtenschuhe.