Für unseren Liveblog nutzen wir neben eigenen Recherchen Informationen der Nachrichtenagentur dpa.
Die Bilanz zur Halbzeit: 3,5 Millionen Gäste waren bisher auf der Wiesn
Vegetarischer Verkaufsschlager, Kandidaten für den Wiesn-Hit und kuriose Fundstücke
Augenzeugen berichteten vom Gedränge auf der Theresienwiese
Erfolg für die Taschendiebfahnder
Italienische Polizisten auf Streife
Mehr Einsätze für die Rettungskräfte
Rund 116 Mal pro Tag ist der Rettungsdienst auf dem Oktoberfest in der ersten Woche ausgerückt. Das berichtet die Deutsche Presseagentur. Die Feuerwehr spricht demnach von einer normalen Bilanz, auch wenn die Einsatzzahlen zur Halbzeit etwas höher liegen als in den vergangenen Jahren. Insgesamt seien durch die Leitstelle bis zum Sonntagmorgen 929 Einsätze disponiert worden, hieß es in einer Mitteilung. Ein Plus von rund 10,5 Prozent (841 Einsätze) zum Vorjahr. Im Jahr 2023 war der Rettungsdienst 891 Mal ausgerückt.
Vor allem am ersten Wochenende gab es wegen des heißen Wetters viele Einsätze. Danach sanken die Zahlen laut Feuerwehr wieder auf das Mittelmaß aus den Vorjahren. Ein Notarzt wurde in diesem Jahr bereits 88 Mal gerufen. 2023 musste dieser 63 Mal ausrücken, 2024 waren es 70 Einsätze.
Die SZ berichtet vom Oktoberfest
- Am Samstag musste die Theresienwiese erstmals wegen des Andrangs komplett abgeriegelt werden. Wie reagieren Stadt und Polizei? Rekonstruktion einer Wiesn am Limit.
- Als Fotos auf der Wiesn tatsächlich noch geschossen wurden: Selbstbedienungsapparate, Scherzbilder und Foto-Schießstände: Auf dem Oktoberfest kamen die Menschen schon früh mit der Fotografie und ihren Neuerungen in Berührung. Ein Blick zurück.
- Queeres Platteln: Zum weltweit größten Volksfest gehören die Münchner Schwuhplattler mittlerweile dazu wie das Teufelsrad, der Toboggan oder die Tracht. Sie sind auf dem Weg, ein Wiesn-Klassiker zu werden. Doch wer steckt eigentlich in den Haferlschuhen? Zu Besuch bei einer Probe.
- Wenn Tausende Wiesn-Tifosi über den Brenner kommen, kümmern sich auch sechs Sicherheitskräfte aus Südtirol um ihre Landsleute. Die Ordnungshüter werden nicht immer freudig begrüßt. Was Carabinieri und Polizia beim „Italiener-Wochenende“ erleben.
Die Bilanz zur Halbzeit: 3,5 Millionen Gäste waren bisher auf der Wiesn
Weniger Gäste, mehr Straftaten und mehr Wasser - so lässt sich die erste Hälfte des Oktoberfests zusammenfassen. Wirte, Schausteller und Sicherheitsbehörden zeigten sich alles in allem aber zufrieden mit der ersten Halbzeit der 190. Wiesn, berichtet die Deutsche Presseagentur. Nach Schätzungen der Festleitung kamen bis Sonntag 3,5 Millionen Gäste auf die Münchner Theresienwiese. Vergangenes Jahr waren es 3,6 Millionen Menschen.
Die Polizei berichtete, dass die Straftaten nach einer überaus friedlichen Vorjahreswiesn zwar mehr geworden seien, die Zahl aber immer noch unter denen der Vorjahre liege. In diesem Jahr waren es bislang 414 Anzeigen - 2024 wurden 317 Straftaten registriert, 2023 waren es 479. Die Anzahl der Sexualdelikte bewege sich mit 33 Anzeigen bislang auf dem Niveau der Vorjahre. Der Großteil davon: Sexuelle Belästigung oder das heimliche Fotografieren unter den Rock, das sogenannte Upskirting.
Ein deutlicher Anstieg findet sich bei den Trunkenheitsfahrten. Waren es vergangenes Jahr noch 164 Delikte, sind es in diesem Jahr bislang 285. Davon entfallen ganze 172 auf E-Scooter - ein Anstieg um 145,7 Prozent.
Während der Bierabsatz „wetterbedingt leicht unter dem Vorjahresniveau“ liegt, tranken die Leute deutlich mehr Wasser, Spezi und Co. Um ganze zehn Prozent ist der Verbrauch von alkoholfreien Getränken gestiegen. Das dürfte auch an dem heißen ersten Wochenende gelegen haben mit Rekordtemperaturen von über 30 Grad - in einigen Betrieben ist das Wasser den Angaben zufolge sogar ausgegangen.
Seitdem ist das Wetter eher wechselhaft - was sich auch an den Fundsachen beobachten lässt: Dieses Jahr wurden 42 Schirme verloren - ein Plus von 180 Prozent. Die kuriosesten Stücke im Fundbüro bislang: Eine Krücke, ein Möbelhausgutschein über 299 Euro und zwei linke Trachtenschuhe.
So war das "Italiener-Wochenende"
Wenn Tausende Wiesn-Tifosi über den Brenner kommen, kümmern sich auch sechs Sicherheitskräfte aus Südtirol um ihre Landsleute. Die Ordnungshüter werden nicht immer freudig begrüßt. Was Carabinieri und Polizia beim „Italiener-Wochenende“ erleben, können Sie hier nachlesen.
„Es wurde so eng, dass man kaum noch atmen konnte“
Erstmals musste die Theresienwiese wegen des Andrangs komplett abgeriegelt werden. Einzelne Besucher sind am Samstagnachmittag in Panik geraten – auch wegen irreführender Durchsagen. Wie reagieren Stadt und Polizei? Und was berichten Augenzeugen? Die Rekonstruktion einer Wiesn am Limit von Martin Bernstein und Jacqueline Lang können Sie hier lesen.
Reizgas im Festzelt
Nicht auszudenken, was eine solche Attacke in einem voll besetzten Festzelt hätte auslösen können: Am Samstagabend attackierte ein Unbekannter zwei Personen im Armbrustschützenzelt und besprühte sie mit Reizgas. Zum Glück begann sich das Zelt nach Schankschluss und Musikende gegen 22.45 Uhr schon deutlich zu leeren.
Die beiden Münchner waren von dem bislang unbekannten Mann angerempelt worden. Danach schlug der Unbekannte auf die beiden ein und besprühte sie mit Reizgas. Die Opfer erlitten Prellungen und Reizungen der Augen. Der Täter machte sich aus dem Staub. Die beiden Verletzten wurden vom Sanitätsdienst versorgt und danach zur Sanitätsstation gebracht. Das Kommissariat 24 führt die weiteren Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung.
Heiße Ware in Mandel-Tütchen
Dass sie ein originelles Versteck für ihr Kokain gewählt hatten, wird drei mutmaßlichen Dealern im weiteren Verlauf des Verfahrens wenig helfen. Die verkaufsfertigen Drogen-Plomben waren in Tütchen verpackt, wie sie auch für den Verkauf von gebrannten Mandeln Verwendung finden. Denn es handelte sich um Rauschgift "in nicht geringer Menge" und drei Tatverdächtige sind strafrechtlich eine Bande. Am Ende können dafür fünf oder mehr Jahre Gefängnis herauskommen.
Zivilpolizisten hatten am Freitagabend beobachtet, wie die drei Männer in der Nähe des Schützen-Festzeltes potenzielle Kunden ansprachen. In einigen Fällen kamen Dealer und Kokser ins Geschäft. Die drei Tatverdächtigen wurden festgenommen. Sie sitzen mittlerweile in Untersuchungshaft.
Vegetarischer Verkaufsschlager, Kandidaten für den Wiesn-Hit und kuriose Fundstücke
Bei der alljährlichen Halbzeit-Pressekonferenz im Marionettentheater auf der Oidn Wiesn ging es, wenn wundert's, vor allem um die Sperrung des Geländes am Samstag. Daneben hatte Wiesn-Chef Christian Scharpf aber auch noch ein paar andere interessante Infos parat: Laut den Festwirten liegt „regionale Küche“ nämlich weiter im Trend. Und so bleibt die Nachfrage nach vegetarischen und veganen Gerichten trotz steigendem Angebot auch heuer gleich. Der Renner seien aber, so Scharpf, die Kasspatzn. Grundsätzlich verzeichnen die 14 großen Festzelte ein Plus von bis zu acht Prozent beim Essen, die Hendl nicht mitgerechnet. Hier ist der Konsum seit Jahren unverändert.
Verkaufsschlager bei den Schaustellern waren an den vergangenen Regentagen ... Na, wer kann es sich denken? Klar, Ponchos und Schirme. Außerdem hoch im Kurs bei Besucherinnen und Besuchern: Pins und Glupperl, mit denen man seinen Beziehungsstatus signalisieren kann. Laut Scharpf steht ein "Edelweiß" für vergeben, Singles tragen eine "Brezn". Für den neuen Wiesn-Chef allerdings eigentlich am überraschendsten: Er habe gar nicht gewusst, dass Glupperl noch "gebräuchlich" sind.
Auch das Thema Wiesn-Hit durfte natürlich nicht fehlen: „So ganz eindeutig“ sei es noch nicht, so Scharpf, es gebe aber auf jeden Fall zwei heiße Favoriten: „Wackelkontakt“ vom Oimara und „Bella Napoli“ von Roy Bianco und den Abbrunzati Boys. Derzeit habe, so Scharpf, zu seiner eigenen Überraschung zwar „Bella Napoli“ wohl die Nase vorn, aber es sei ja so: „Abgerechnet wird am Schluss“.
Und auch das Fundbüro hat einiges zu tun: Bislang sind dort 1750 Gegenstände abgegeben worden, darunter neben den üblichen Geldbeuteln, Taschen und Handys auch ein Möbelhausgutschein im Wert von 299 Euro sowie zwei linke Trachtenschuhe.
Ein Kellner bringt im Hofbräuzelt auf dem Oktoberfest den Gästen auf einem Tablett das Essen. . Felix Hörhager/dpa
Augenzeugen berichteten vom Gedränge auf der Theresienwiese
Auf der offiziellen Instagram-Seite der Stadt München zum Oktoberfest schilderten zahlreiche Augenzeugen ihre Erlebnisse und Ängste auf der überfüllten Theresienwiese am Samstagnachmittag. Dabei gab es heftige Kritik an Sicherheitskonzept und Krisenkommunikation der Stadt. Am Sonntagnachmittag war der einschlägige Post mit allen Kommentaren jedoch plötzlich von der Seite verschwunden.
Einige der bis dahin von Usern geposteten Schilderungen lauteten: "Erwachsene Männer am Boden zitternd und weinend, alle waren kurz vor einer Massenpanik. Man kann von Glück reden, dass hier nicht mehr passiert ist." - "Wir waren draußen beim Rauchen und dachten es ist was schlimmes passiert und wirklich alle müssen gehn." - "Die Situation war äußerst chaotisch: Menschen wurden von allen Seiten zusammengedrängt, es wurde so eng, dass man kaum noch atmen konnte, persönliche Gegenstände gingen verloren, viele weinten oder schrien. Immer wieder gab es gefährliche Druckwellen in der Menge, sodass man beinahe stürzte." - "Es war ab 15.00 Uhr bereits überfüllt - so etwas habe ich noch nicht gesehen."
Häufig wurde Kritik an der Stadt geübt: "Also Eure Durchsagen waren zu Beginn leider vollkommen daneben, man ließ viel zu viel Spielraum für Spekulationen. Einfach klare und deutlich Aussagen, wie ihr sie dann zum Schluss hin gemacht habt, hätten uns einiges an Kopfkino erspart." - "Grad noch so die Kurve bekommen. Vielleicht etwas früher reagieren und nicht wenn es schon fast zu spät ist ... Ich sag nur Loveparade." - "Duisburg 2010 mit vielen Verletzten und Toten muss ein Warnschuss für alle Betreiber sein. Die Stadt und die Veranstalter brauchen für das nächste Jahr auf jeden Fall ein funktionierendes Sicherheitskonzept mit einer limitierten Anzahl von Menschen." - "Dass heute keine Menschen in der Masse zertrampelt wurden ist reines Glück."
Die Bilder von der überfüllten Theresienwiese am Samstagnachmittag:
Massenandrang am Samstag: Die Lage kam einigen brenzlig vor
Am Samstag gegen 17 Uhr war das Gedränge auf der Theresienwiese riesig, vor allem im Hauptgang zu den Bierzelten. Zahlreiche Besucherinnen und Besucher steckten fest, zum Beispiel zwischen Hacker- und Augustiner-Zelt. Dort gab es kein Vor und Zurück mehr, auch Familien mit Kindern standen in dem Gedränge. "Das ist jetzt echt grenzwertig", sagte zum Beispiel eine junge Frau neben mir. Andere murmelten, man hoffe nur, dass nun niemand in Panik gerate. Dazwischen dann noch viele Betrunkene und Leute, die drängelten, weil sie zum Reservierungswechsel ins Zelt wollten. Man wurde vor- und zurückgeschoben: ein ungutes Gefühl.
Menschenmassen auf der Wiesn ist man ja gewohnt, aber die Lage am Samstag kam einem zumindest zeitweise doch brenzlig vor. In den Zelten verbreitete sich dann die Nachricht, dass die Wiesn geschlossen sei. Glücklich war also der, der es ins Zelt geschafft hatte und seine Mass heben konnte. Nachvollziehbar, dass bei dem Andrang die Festwiese für eine Zeit gesperrt wurde. Auch in den Öffentlichen gab es Hinweise, dass man die Fahrt auf das Oktoberfest lieber bleiben lassen sollte - wie das Bild unten von der S-Bahnstation am Marienplatz zeigt.
Einen Eindruck vom Gedränge bekommt man auch auf Instagram, wo auch die Bedienung Verena Angermeier ein Video gepostet hat.
Menschenmassen auf der Wiesn ist man ja gewohnt, aber die Lage am Samstag kam einem zumindest zeitweise doch brenzlig vor. In den Zelten verbreitete sich dann die Nachricht, dass die Wiesn geschlossen sei. Glücklich war also der, der es ins Zelt geschafft hatte und seine Mass heben konnte. Nachvollziehbar, dass bei dem Andrang die Festwiese für eine Zeit gesperrt wurde. Auch in den Öffentlichen gab es Hinweise, dass man die Fahrt auf das Oktoberfest lieber bleiben lassen sollte - wie das Bild unten von der S-Bahnstation am Marienplatz zeigt.
Einen Eindruck vom Gedränge bekommt man auch auf Instagram, wo auch die Bedienung Verena Angermeier ein Video gepostet hat.
Eine Anzeige am Marienplatz weist auf den Andrang hin. privat
Das Gedränge vor den Zelten war am Samstag groß. Felix Hörhager/dpa
Erfolg für die Taschendiebfahnder
Auf der Wiesn kann es schon mal durcheinander gehen, wenn die Zelte schließen und die Besucherinnen und Besucher ihre Habseligkeiten unter den Tischen zusammenkramen. Ein 28-Jähriger hat den Paulaner-Biergarten am Freitagabend gegen 23 Uhr jedoch nicht etwa aus Versehen mit zwei fremden Jacken verlassen. Er wollte laut Polizei darin Wertvolles finden, wurde dabei aber von Taschendiebfahndern aus München und Berlin gestört. Diesen war der Mann schon vorher aufgefallen, als er sich im Festzelt auffällig umsah. Mit zwei fremden Jacken wurde außerdem ein 65-Jähriger am Samstag an der Bavaria erwischt. Er war Taschendiebfahndern aus Portugal aufgefallen. Beide Männer wurden festgenommen und auf die Wiesnwache gebracht, wo sie Anzeigen wegen der Diebstähle kassierten.
Nicht nur Diebe, auch Betrüger sind im Visier der Taschendiebfahnder auf der Wiesn. Am Freitagabend bemerkten sie zwei Frauen, die auf der Wirtsbudenstraße unterwegs waren und an mehreren Ständen versuchten, Geldscheine wechseln zu lassen. Außerdem kauften sie nach Angaben der Polizei Waren, die sie mit größeren Scheinen bezahlten; danach reklamierten sie das Wechselgeld und erhielten in einem Fall einen höheren Betrag zurück. Auf der Wiesnwache erwartete sie eine Anzeige wegen Betrugs.
Auch Falschgeld ist auf der Wiesn unterwegs. Die Polizei erwischte in einem Festzelt einen 24-Jährigen, der mit gefälschten 20-Euro-Scheinen zahlen wollte. Er wurde wegen Geldfälschung angezeigt.
Nicht nur Diebe, auch Betrüger sind im Visier der Taschendiebfahnder auf der Wiesn. Am Freitagabend bemerkten sie zwei Frauen, die auf der Wirtsbudenstraße unterwegs waren und an mehreren Ständen versuchten, Geldscheine wechseln zu lassen. Außerdem kauften sie nach Angaben der Polizei Waren, die sie mit größeren Scheinen bezahlten; danach reklamierten sie das Wechselgeld und erhielten in einem Fall einen höheren Betrag zurück. Auf der Wiesnwache erwartete sie eine Anzeige wegen Betrugs.
Auch Falschgeld ist auf der Wiesn unterwegs. Die Polizei erwischte in einem Festzelt einen 24-Jährigen, der mit gefälschten 20-Euro-Scheinen zahlen wollte. Er wurde wegen Geldfälschung angezeigt.
Italienische Polizisten auf Streife
Sie sind wieder unterwegs: Drei Ordnungshüter von der Polizia di Stato in Bozen und drei Carabinieri aus Sterzing, Bruneck und Innichen patrouillieren zusammen mit ihren deutschen Kolleginnen und Kollegen auf der Wiesn. Brigadiere Capo Qualifica Speciale Mario Andreas Roscio (links) und Commissario Capo Michele Mazzei und ihre beiden Teams beobachten, dolmetschen und schaffen so Vertrauen, am "Italiener-Wochenende" und zum Wiesn-Abschluss. Im Notfall dürfen sie ihren deutschen Kollegen aber auch schon mal zur Seite springen.
Die gute Laune beim Erinnerungsfoto wich am Samstag schnell der Anspannung. War das Gedränge um die beiden Ordnungshüter während des Fototermins schon riesig, musste nur eine Stunde später die Theresienwiese wegen kompletter Überfüllung gesperrt und teilweise geräumt werden. Die beiden italienischen Polizisten erlebten unmittelbar, wie die weltweit größte "Festa della Birra" eben auch sein kann.
Italienische Carabinieri und Polizisten, angeführt von Mario Andreas Roscio (links) und Michele Mazzei, unterstützen in diesen Tagen ihre deutschen Kollegen auf der Wiesn. Robert Haas
Das Festgelände hat wieder geöffnet
Mit ein paar Minuten Verspätung - die letzten Lkw waren mit leichtem Verzug vom Gelände gefahren - ist das Festgelände für den Sonntag geöffnet worden. Und wie immer beginnt der mit Frühsport, nur die Schnellsten können sich schließlich ihres Wunschplatzes im Zelt sicher sein.
Wobei man sagen muss: Im Vergleich zum gestrigen Samstag, als die Theresienwiese wegen Überfüllung kurzzeitig gesperrt werden musste, geht es an diesem grauen Sonntagmorgen noch recht entspannt zu. Aus dem Sprint wird bei vielen also schon nach kurzer Zeit ein Stechschritt.
Der Run auf die Festzelte: Frühsport am Morgen. . Jacqueline Lang
Karl-Theodor zu Guttenberg mit seiner Ministerin
Freiherr Karl-Theodor zu Guttenberg zeigt sich am Samstag im Käferzelt mit seiner neuen Partnerin, der Wirtschaftsministerin Katharina Reiche. Derweil entwickelt sich Verena Kerth immer mehr zum Phänomen: Gerade erst wird sie von einer Champagnerflasche fast k. o. geschlagen, schon ist sie wieder draußen auf der Theresienwiese. Dort hat am Samstag Schlagersänger Patrick Lindner zum Mikrofon gegriffen – und sich selbst ein Ständchen gesungen.
Ein Überblick über die Promis auf dem Oktoberfest an Tag 8:
Kritik nach Sperrung des Festgeländes
Nach der Sperrung des Oktoberfestes wegen Überfüllung am Samstagnachmittag gibt es Kritik am Sicherheitskonzept, wie die dpa berichtet. „Es war kurz vor der Massenpanik“, kommentiert eine Frau auf Instagram einen Post der Stadt zur vorübergehenden Schließung des Festgeländes. Sie habe nach eigenen Angaben Angst gehabt, „totgetrampelt und umgeschmissen“ zu werden. „Das war brandgefährlich“, schreibt jemand anders. „Die Menschen waren panisch, haben geschrien und geheult.“ Andere kritisieren vor allem eine Durchsage aus den Lautsprechern, mit der Besucher ohne Angabe von Gründen aufgefordert worden seien, das Gelände zu verlassen: „Das war Panikmache.“
Das Oktoberfest war am späten Samstagnachmittag wegen zu großen Andrangs vorübergehend geschlossen worden. „Das Gelände insgesamt war zu voll“, erläuterte eine Mitarbeiterin der Wiesn-Pressestelle der Stadt München. Verletzte gab es nach ersten Erkenntnissen nicht, der Sanitätsdienst des Oktoberfestes registrierte aber zwei Menschen mit Panikattacken.
Zum Tischwechsel um 17 Uhr hatten sich die Besucherströme geballt. Dadurch waren so viele Menschen gleichzeitig auf der Theresienwiese, dass es an einigen Stellen weder vor noch zurückging. Etwa eine halbe Stunde lang wurde das Gelände deshalb für Neuankömmlinge komplett abgeriegelt.
Ein Video der Deutschen Presseagentur zeigt, wie voll es zeitweise auf dem Festgelände war
