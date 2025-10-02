Für unseren Liveblog nutzen wir neben eigenen Recherchen Informationen der Nachrichtenagentur dpa.
So lief der erste Abend nach der Wiedereröffnung
Bayerns Innenminister: Schließung des Oktoberfests war richtig
Weiterer Toter in der Lerchenau - Polizei bestätigt, dass Schüsse gefallen sind
Besucher strömen zum Oktoberfest
Explosionen im Münchner Norden, Sprengstoff-Drohung gegen Wiesn - was wir wissen
Wirte-Sprecher hält nichts von einer Wiesn-Verlängerung
Der Vorschlag der Gastgewerbeverband Dehoga, mit der Wiesn in die Verlängerung zu gehen, die hat den Wirte-Sprecher Peter Inselkammer genauso überrascht wie viele andere. Und auf die Frage, ob das überhaupt im Sinne der Wirte und umsetzbar wäre, sagt er ganz klar: "Das ist für uns so kurzfristig nicht darstellbar." Viele der Angestellten hätten ja nach Sonntag wieder anderweitige Verpflichtungen, "die müssen ja dann auch weg". Einzig die Lieferanten hätte man vielleicht so schnell noch für eine Verlängerung gewinnen können, aber sein muss das aus Sicht von Inselkammer heuer nicht zwingend. Immerhin würde die Verlängerung ja anders als in anderen Jahren auf einen ganz normalen Wochentag fallen.
Wiesn-Chef sieht wenig Chancen für Oktoberfest-Verlängerung
Wiesn-Chef Christian Scharpf (SPD) hat sich skeptisch gezeigt, dass das Oktoberfest nach der Sperrung wegen der Bombendrohung am Mittwoch verlängert werden kann. Der Gastgewerbeverband Dehoga hatte eine Verlängerung der Wiesn ins Spiel gebracht. Darüber könne man nachdenken, es wäre auch ein Zeichen, dass man sich die Lebensfreude nicht verderben lasse, sagte Landesgeschäftsführer Thomas Geppert der Deutschen Presse-Agentur.
Wiesn-Chef Scharpf sieht allerdings wenig Chancen: „Eine spontane Wiesn-Verlängerung ist aus meiner Sicht unrealistisch“, sagte der Münchner Wirtschaftsreferent zur dpa. „Von den Beschäftigten in den Bierzelten über die Schausteller bis hin zum Security-Personal ist alles bis Sonntag disponiert. Viele haben ab Montag wieder andere Verpflichtungen.“
Debatte um Verlängerung der Wiesn
Nach der stundenlangen Sperrung des Oktoberfestes wegen einer Bombendrohung am Mittwoch bringt der Gastgewerbeverband Dehoga eine Verlängerung der Wiesn ins Spiel. Dies wäre auch ein Zeichen, dass man sich die Lebensfreude nicht verderben lasse, sagte Landesgeschäftsführer Thomas Geppert der dpa. Schließlich sei die Wiesn "ein weltbekanntes Symbol für bayerische Gastfreundschaft, Lebensfreude und Zusammenhalt".
Sorgen, dass Gäste nach der Bombendrohung am Mittwoch und der Überfüllung am Samstag fernbleiben, hat Geppert nicht. Das schnelle Handeln am Mittwoch habe bei den Gästen Sicherheit ausgestrahlt.
Ob eine Verlängerung überhaupt möglich wäre, ist eine andere Frage. Peter Inselkammer, Sprecher der Wiesnwirte, erklärte im BR-Interview, für dieses Jahr könne man sich das nicht vorstellen - so kurzfristig lasse sich nicht das nötige Personal finden.
Die SZ berichtet über den Großeinsatz am Mittwoch in München und dessen Auswirkungen
- "Wenn man sich Sorgen macht, bringt's auch nichts": Wie es nach der Wiedereröffnung am Abend auf der Wiesn war und was Besucherinnen und Besucher sagten, berichtet Jacqueline Lang.
- Tatort Glockenblumenstraße: Seinen Ausgang nahm das gestrige Geschehen in der Lerchenau. Dort soll ein 57-jähriger Tatverdächtiger ein Haus in Brand gesetzt haben. Die Bilanz: zwei Tote, zwei Verletzte. Kathrin Aldenhoff und Joachim Mölter über einen mutmaßlichen Familienzwist und das Geschehen im Münchner Norden.
- Ein brennendes Haus, ein Toter, Sprengfallen – so begann am Mittwoch ein Tag, der die Stadt München in Atem halten sollte. Wegen einer Bombendrohung öffnete sogar das Oktoberfest erst am späten Nachmittag. René Hofmann über die Ereignisse eines Tages mit einer verwaisten Wiesn.
- München im Ausnahmezustand - eine Chronologie: SZ-Autorinnen und -Autoren berichten, was wann an welchen Orten geschah.
- Bei ihren Einsätzen geht es immer um Leben und Tod: Nach den Explosionen im Münchner Norden und der Bombendrohung gegen das Oktoberfest wurden die Sprengstoff-Experten des Landeskriminalamts alarmiert. Wie sie vorgehen, berichtet Joachim Mölter.
So lief der erste Abend nach der Wiedereröffnung
Nach einer Bombendrohung startete der Festbetrieb auf dem Oktoberfest am Mittwoch erst um 17:30 Uhr. Zahlreiche Besucherinnen und Besucher strömten umgehend auf das Festgelände und in die Zelte. Einige von ihnen sagten unserer Reporterin Jacqueline Lang, sie fühlten sich an diesem Abend nach der Durchsuchung des Geländes durch die Polizei sogar "besonders sicher". Fast schien es, als wäre nie etwas Besonderes gewesen.
Großes Gedränge herrschte in den Straßen auf dem Festgelände offenbar nicht, auch in den Zelten blieben einzelne reservierte Plätze zunächst frei. Auch an vielen Verkaufsständen war einem Mitarbeiter der Nachrichtenagentur dpa zufolge wenig los, an einem Autoscooter fuhren zwei Mitarbeiter alleine im Kreis. Verkäufer und Sicherheitskräfte bestätigten diesem, dass es leerer sei als üblich.
Wer zahlt eigentlich, wenn die Wiesn unterbrochen wird?
Bis 17.30 Uhr blieben Zelte, Fahrgeschäfte und Standl an diesem Mittwoch zu. Sieben Stunden Verdienstausfall für Wirte und Betreiber also, die aber im Sinne der Sicherheit dringend geboten waren. SZ-Versicherungsexperte Herbert Fromme hat recherchiert, wer für die Verluste aufkommt und erklärt, inwiefern solcherart Schäden versichert sind.
Viele Wiesnwirte und Schausteller haben demnach Ausfallversicherungen, mit denen sie sich gegen die Kosten einer Schließung schützen. Schließlich geht es um mehrere hunderttausend Euro Umsatz pro Tag für die Wirte, auch bei Schaustellern kommen leicht fünfstellige Summen zusammen. Während ihnen die Umsätze fehlen, laufen die Kosten für die Pacht und die Mitarbeitenden weiter.
Behördliche Schließungen aufgrund von Terrordrohungen gehören in vielen Fällen zu den versicherten Risiken. Allerdings hängt das sehr vom vereinbarten Versicherungsumfang ab. Ob ein Wiesnwirt für den Ausfall durch die Terrorwarnung am 1. Oktober 2025 von seinem Versicherer entschädigt wird, ist eine Frage seiner Versicherungsbedingungen. „Die Ausfallversicherung deckt insbesondere das Risiko, dass sich äußere Faktoren auf die Durchführung der Veranstaltung auswirken, zum Beispiel durch eine Schließung oder Einschränkungen“, sagte ein Sprecher der Versicherungskammer Bayern in München. „Die Frage, ob Terror oder eine Bedrohungslage mitversichert sind, lässt sich nicht pauschal beantworten.“ Es komme auf die jeweiligen Bedingungen an.
Absagen oder Beschränkungen von Großveranstaltungen wegen Terrordrohungen kommen immer wieder vor. Ein solche Drohung sorgte im August 2024 dafür, dass die Sängerin Taylor Swift drei ausverkaufte Konzerte in Wien absagen musste.
Woher hatte der Verdächtige das Wissen über Sprengsätze?
Der tatverdächtige 57-Jährige war der Polizei bislang nicht bekannt. Nun fragt sie sich, woher er das Wissen und die Mittel für seine umfangreichen Sprengstoff-Einrichtungen gehabt hatte. Darüber gebe es noch keine Erkenntnisse, sagte Polizeivizepräsident Christian Huber. Es werde ebenso noch ermittelt wie die Frage, ob und wie zwei in der Nähe des Tatorts ausgebrannte Autos mit den Ereignissen in Verbindung stünden. Bei einem weiteren Wagen, der in Brand gesetzt worden war, handelte es sich um einen Transporter des mutmaßlichen Täters.
Der hatte am Morgen Suizid begangen, nachdem er auf seiner Flucht am Lerchenauer See von Polizeikräften gestellt worden war. Wie Münchens Polizeipräsident Thomas Hampel mitteilte, habe der Mann dabei eine selbstgebastelte Schusswaffe alsoverwendet. Der Tatverdächtige habe keine Erlaubnis für den Besitz von Waffen oder Sprengstoff gehabt, ergänzte Huber.
Das Festgelände ist gut gefüllt
Von Gedränge kann zwar bislang keine Rede sein, trotzdem ist der Festplatz gut gefüllt, es herrscht reges Treiben auf der Wirtsbudenstraße, das Riesenrad dreht sich und das Kettenkarussell fährt. Wüsste man es nicht besser, man würde also nicht denken, dass auf dem Gelände noch vor wenigen Stunden Sprengstoffhunde nach möglichen Bomben suchten.
Wiesn-Besucher sehen keinen Grund zur Sorge
Sie waren die ersten in der Schlange und es hat sich gelohnt: Sophie Moggridge und ihre Gruppe haben einen Platz im Hacker-Festzelt ergattert und trinken nun die erste Wiesn-Mass ihres Lebens. Ob sie sich das so vorgestellt haben? Ein bisschen voller habe es in den Videos ausgesehen, aber sonst, wie erwartet. Um sie herum sind noch einige Plätze frei, gerade im reservierten Bereich füllt es sich zögerlich. Eine Bedienung, die man fragt, ist sich dann auch nicht sicher, ob es heute noch richtig voll wird.
Vor dem Schottenhamel-Festzelt verteilt Simon Rummler gerade ein paar Marken an seine Kollegen, sie haben eine Abendreservierung. Ob sie Bedenken hätten, zu kommen? Nein, sagt Rummler: Das sei heute vermutlich, die "aufgeräumteste und sicherste Wiesn", die man sich vorstellen könne.
Auch Emma und ihre Familie sagen, dass sie sich heute "besonders sicher" fühlten, es sei ja alles abgesucht werden. Sie haben auch gerade noch gebrannte Mandeln geholt, gleich geht es für sie ins Hofbräu-Zelt.
Herrmann berichtet von Vaterschaftsstreit
Als mutmaßliches Motiv des Täters nennt die Polizei "intensive Familienstreitigkeiten". Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) ergänzte auf der gemeinsamen Pressekonferenz, dass der 57-jährige Tatverdächtige die Vaterschaft seiner 21 Jahre alten Tochter bestritten hatte. Obwohl die Vaterschaft auch von einem medizinischen Institut festgestellt worden sei, habe er sich "bis heute nicht mit der Situation abfinden" wollen, wie Herrmann sagte. Der Mann habe Petitionen beim Bayerischen Landtag und dem Justizministerium eingereicht, ohne Erfolg. Ihm sei es "unbegreiflich, wie sich jemand vor diesem Hintergrund zu solchen Taten entschließen kann", so Herrmann weiter. Woher der Mann die Kenntnisse und die Mittel zum Bau der Sprengkörper hatte, ist Gegenstand der Ermittlungen.
In diesem Haus in der Lerchenau kam es zu der Explosion. Robert Haas
Bayerns Innenminister: Schließung des Oktoberfests war richtig
Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) hat die vorübergehende Schließung der Wiesn nach einschlägigen Drohungen als richtig bezeichnet. Eine Drohung von jemandem, der so brutal gegen die eigene Familie gehandelt und das eigene Elternhaus angezündet und quasi in die Luft gesprengt habe, müsse man ernst nehmen, sagte der Minister mit Blick auf den Tatverdächtigen, der dann Suizid begangen hatte. Der 57-jährige Starnberger habe in einem Brief „eine bombige Überraschung auf der Wiesn“ angekündigt und diesen in den Briefkasten einer Nachbarin geworfen. Das sei eine Situation, die man ernst nehmen müsse. Experten der Polizei analysierten das Schreiben, während Experten die Theresienwiese und deren Umfeld absuchten. Am Nachmittag konnte dann Entwarnung gegeben werden.
Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU, links) und Christian Huber, Polizeivizepräsident von München. Regina Wank/dpa
Es geht wieder los - die Wiesn ist geöffnet
Das Warten hat ein Ende, mit 7,5 Stunden Verspätung hat das Oktoberfest an diesem Mittwoch seine Pforten geöffnet. Und als wäre nie was gewesen, rennen die Menschen in Richtung der Zelte auf der Suche nach den besten Plätzen. Die Bedienungen warten dort bereits auf sie.
Tatverdächtiger war nicht polizeibekannt
Der Mann, der in München ein Haus angezündet und Sprengfallen deponiert haben soll, ist nach Polizeiangaben bislang nicht polizeilich in Erscheinung getreten. Er sei „bislang ein unbeschriebenes Blatt“ - auch im Bereich des Staatsschutzes.
Weiterer Toter in der Lerchenau - Polizei bestätigt, dass Schüsse gefallen sind
Bei dem Feuer und den Explosionen im Münchner Stadtteil Lerchenau ist nach Polizeiangaben eine weitere Person ums Leben gekommen. Das ergaben Drohnenaufnahmen, wie die Polizei mitteilte. Bei dem Toten handle es sich vermutlich um den 90 Jahre alten Hausbesitzer. Als Motiv sieht die Polizei intensive Familienstreitigkeiten. Die 81-jährige Mutter des Tatverdächtigen und dessen 21-jährige Tochter waren schon mit mittelschweren beziehungsweise leichten Verletzungen aufgefunden worden. Sie sind zur Behandlung im Krankenhaus.
Die 21-Jahre alte Tochter des mutmaßlichen Täters war von Einsatzkräften am Morgen über eine Leiter aus dem ersten Obergeschoss des brennenden Hauses gerettet worden. Sie habe angesichts der Flammen bereits damit gedroht zu springen, sagte Polizeipräsident Thomas Hampel. Sie wurde leicht verletzt.
Bei dem Vorfall sind nach Angaben der Polizei auch Schüsse gefallen. Die 81-jährige Mutter des Tatverdächtigen sei von Rettungskräften mit einer Schussverletzung in einem Versteck vor dem Haus gefunden worden. Sie hatte den Angaben nach mittelschwere Verletzungen erlitten. Die Behörden gehen davon aus, dass ein 57-Jähriger das Haus wegen eines Familienstreits angezündet und die Sprengfallen dort deponiert hat. Er nahm sich danach das Leben - und hinterließ einen Brief mit Drohungen gegen das Oktoberfest. Darin stand laut Polizeivizepräsident Christian Huber die Drohung, es könne auf der Wiesn eine "bombige Überraschung" geben. Daraufhin wurde die Wiesn stundenlang gesperrt.
Entspannte Wiesn-Gänger
Nicht alle haben Lust, sich in die Schlange zu stellen. Ein paar Jungs stehen lieber auf der Straßenseite gegenüber, Sonne im Gesicht, Bier in der Hand. Sie waren ab 12 Uhr im Augustiner-Biergarten, später wollen sie dann ins Schottenhamel-Zelt. Angst haben auch sie keine, hatten sie nie. "Markus regelt das schon", sagt er mit Blick auf Bayerns Ministerpräsident Söder (CSU).
Auch Leon Hebsacker, 29, für den es bereits Wiesn-Tag Nummer 8 ist, wartet mit seinen Freunden lieber in der Sonne. "Wir sind eher entspannte Wiesn-Gänger." Ihre Reservierung in der Bräurosl haben sie mittags verpasst, sie bekommen ihr Geld aber wieder und jetzt geht es wie für sie einfach in den Augustiner-Biergarten. Denn er und seine Freunde wollen sich den Spaß nicht verderben lassen.
