Wer zahlt eigentlich, wenn die Wiesn unterbrochen wird?

Bis 17.30 Uhr blieben Zelte, Fahrgeschäfte und Standl an diesem Mittwoch zu. Sieben Stunden Verdienstausfall für Wirte und Betreiber also, die aber im Sinne der Sicherheit dringend geboten waren. SZ-Versicherungsexperte Herbert Fromme hat recherchiert, wer für die Verluste aufkommt und erklärt, inwiefern solcherart Schäden versichert sind.



Viele Wiesnwirte und Schausteller haben demnach Ausfallversicherungen, mit denen sie sich gegen die Kosten einer Schließung schützen. Schließlich geht es um mehrere hunderttausend Euro Umsatz pro Tag für die Wirte, auch bei Schaustellern kommen leicht fünfstellige Summen zusammen. Während ihnen die Umsätze fehlen, laufen die Kosten für die Pacht und die Mitarbeitenden weiter.





Behördliche Schließungen aufgrund von Terrordrohungen gehören in vielen Fällen zu den versicherten Risiken. Allerdings hängt das sehr vom vereinbarten Versicherungsumfang ab. Ob ein Wiesnwirt für den Ausfall durch die Terrorwarnung am 1. Oktober 2025 von seinem Versicherer entschädigt wird, ist eine Frage seiner Versicherungsbedingungen. „Die Ausfallversicherung deckt insbesondere das Risiko, dass sich äußere Faktoren auf die Durchführung der Veranstaltung auswirken, zum Beispiel durch eine Schließung oder Einschränkungen“, sagte ein Sprecher der Versicherungskammer Bayern in München. „Die Frage, ob Terror oder eine Bedrohungslage mitversichert sind, lässt sich nicht pauschal beantworten.“ Es komme auf die jeweiligen Bedingungen an.





Absagen oder Beschränkungen von Großveranstaltungen wegen Terrordrohungen kommen immer wieder vor. Ein solche Drohung sorgte im August 2024 dafür, dass die Sängerin Taylor Swift drei ausverkaufte Konzerte in Wien absagen musste.