Wichtige Updates
Polizei am Festgelände: „Räumt den Platz! Das ist kein Spaß!“
Das Festgelände wird geräumt, die Polizei sucht Bereich an Theresienwiese ab
Explosionen im Münchner Norden, Sprengstoff-Drohung gegen Wiesn - was wir wissen
Die SZ berichtet vom Oktoberfest
Kellnerinnen lassen mutmaßlichen Geldfälscher auffliegen
Isabel Bernstein
Sprengstoffdrohung gegen Oktoberfest - Wiesn bleibt heute bis mindestens 17 Uhr gesperrt
Gegen das Oktoberfest gibt es eine "verifizierte Sprengstoffdrohung". Das gab Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) in der Vollversammlung im Stadtrat am Mittwochmorgen bekannt. "Wir können das Risiko nicht eingehen, das Oktoberfest zu eröffnen", sagt er. Das Festgelände bleibe auf jeden Fall bis mindestens 17 Uhr gesperrt, am frühen Nachmittag soll über das weitere Vorgehen entschieden werden. Sonst gebe es an diesem Mittwoch "gar kein Oktoberfest", so Reiter.
Die Sperrung stehe im Zusammenhang mit der Explosion heute Vormittag in der Lerchenau. Es gebe "einen Brief von dem Täter von heute früh", so Reiter. Die Polizei habe verifiziert, inwiefern der Absender des Schreibens die Fähigkeit habe, mit Sprengstoff zu hantieren: „Das ist offenbar der Fall.“ Die Drohung sei "leider so konkret", dass man damit rechnen müsse, dass sie der Wahrheit entspreche. Es sei nicht zu verantworten, die Leute an diesem Tag auf die Wiesn zu lassen.
Annette Reuther
Enttäuschte Amerikaner, aber „better safe than sorry“
Michelle und ihr Mann Dave aus Florida gehen auf die Festwiese, werden dann aber von einer Ordnungskraft aufgehalten. „Es ist leider geschlossen.“ Oh, why? Die beiden US-Amerikaner haben noch nichts mitbekommen von der Schließung und auch nicht von einer Bombendrohung. „Wir waren schon die letzten Tage im Bierzelt, aber heute wollten wir Fahrgeschäfte fahren“, sagt Michelle. „Das ist natürlich jetzt schade, aber hey, better to be safe than sorry! Wir gehen jetzt dann eben auf den Marienplatz – da werden sicher eine Menge enttäuschte Menschen in Dirndl und Lederhose sein.“ Ihr Mann pflichtet ihr bei, sie tragen es mit Fassung. „Leider geht unser Flug zurück in die Staaten morgen Früh. Das war’s dann für uns mit Oktoberfest.“
Dave und Michelle aus Florida vor dem Eingang der Wiesn. Annette Reuther
Eine Ordnungskraft erklärt den Leuten, dass sie nicht auf die Wiesn können. Annette Reuther
Annette Reuther
Bedienungen strömen von der Festwiese - "echt Scheiße"
Bedienungen aus den Bierzelten und Schausteller kommen in Gruppen von der Theresienwiese. Aus einem Lautsprecher heißt es auf Deutsch und Englisch: "Aufgrund einer Bombendrohung ist das Oktoberfest bis vorerst 17 Uhr geschlossen." Es läuft geordnet ab.
Die Bedienungen kommen zum Ausgang, manche sind gut gelaunt, manche weniger. "Wir frühstücken jetzt erstmal, was soll man auch sonst tun?", sagt Christine Bart, die mit ihren Kollegen heute eigentlich im Paulaner-Zelt arbeiten wollte. "Mei, was hat man da für ein Gefühl? Wenn man jetzt Angst hat, muss man ja vor vielem Angst haben - Fahrradfahren zum Beispiel oder so."
Ganz so entspannt ist Corinna Reiss nicht, denn so eine Schließung ist für das Geschäft natürlich sehr schlecht. Vermutlich würden jetzt weniger Leute kommen, wenn die Wiesn wieder aufmachen sollte. "Und jetzt kommen ja erst die richtig umsatzstarken Tage. Das ist einfach echt Scheiße, nur Scheiße", sagte die Löwenbräu-Bedienung. Ihre Kollegin Luise Zäuner pflichtet ihr bei, schon seit den Berichten über die Massenpanik habe man Sorge, dass jetzt weniger Besucher kommen.
Die Bedienungen Corinna Reiss (rechts) und Luise Zäuner (Mitte) am Ausgang der Festwiese. Foto: Annette Reuther
Barbara Galaktionow
Münchner Stadtrat verzichtet auf Debatte um überfüllte Wiesn
Eigentlich wollten die Stadträte und Stadträtinnen in der Vollversammlung an diesem Mittwoch auch über die Ereignisse vom vergangenen Samstag sprechen, an dem Besucherinnen und Besucher etwa eine Stunde lang im Menschengedränge auf der Theresienwiese feststeckten. Doch angesichts der aktuellen Entwicklung – der Sprengstoffdrohung und der temporären Schließung des Oktoberfests – sind sich alle Fraktionen einig: Wiesn-Chef Christian Scharpf (SPD) und sein Fachbereich haben heute anderes zu tun.
Bürgermeister Dieter Reiter (SPD) verspricht, den Stadtrat über die Entwicklungen im Zusammenhang mit der Sprengstoffdrohung auf dem Laufenden zu halten – es klingt allerdings so, als würde er das eventuell nur in nichtöffentlicher Sitzung tun.
Der Grüne Sebastian Weisenburger und Gabriele Neff von der FDP danken im Hinblick auf die Ereignisse vom Samstag den Wiesn-Gästen, die sich so besonnen verhalten hätten. CSU-Politiker Manuel Pretzl dankt zudem den Betreiberinnen von Fahrgeschäften und Wiesn-Standln, die am Samstag "sensationell gut reagiert" hätten und die nun heute unter der Schließung litten.
Anna Hoben
Isabel Bernstein
Polizei am Festgelände: „Räumt den Platz! Das ist kein Spaß!“
Mein Kollege Jannis Brühl war auf dem Festgelände, als geräumt wurde. Inzwischen befindet er sich außerhalb des Areals. Er beschreibt die vergangenen Minuten wie folgt:
Um Viertel vor 10 ertönt über die Lautsprecher des Geländes die Durchsage, dass die Lieferanten das Gelände verlassen sollen. Wenige Minuten später wird das gesamte Gelände evakuiert. Polizei ist zunächst wenig zu sehen. Die beiden Zeltbedienungen sind in dicke Jacken eingepackt und gehen schnellen Schrittes über das praktisch leere Wiesn-Gelände. „Wir wissen nix. Wir müssen nur gehen“, sagt eine von ihnen. Im veganen Bratwurststand haben sie gerade erst die Würste ausgepackt. Jetzt bedecken sie die Container wieder mit Alufolie. Dann verlässt das Team die Bude, die Rollos fahren runter. Ein paar Meter weiter schließt eine Frau ihren Souvenirstand wieder ab.
Am Ost-Eingang fährt ein Polizeibus fährt vor. Maskierte Polizisten steigen aus und schicken die Leute weg. Sie drängen die wartenden Menschen hinter dem Bavariaring zurück. Einer ruft: „Räumt den Platz! Das ist kein Spaß! Keine Fotos, keine Videos!“ Die Stimme im Lautsprecher auf dem Gelände wird bestimmter: „Die Wiesn ist bis 17 Uhr geschlossen. Bitte verlassen Sie sofort das Gelände.“
Jacqueline Lang
Die ersten Durchsagen kommen, Touristen posen vor dem Eingang
Auf Deutsch und Englisch ertönen nun alle paar Minuten Durchsagen: "Aufgrund einer Bombendrohung" bleibe das Oktoberfest bis mindestens 17 Uhr geschlossen. Trotz der Durchsagen warten aber noch immer Menschen unschlüssig an den Absperrungen. Drei Bedienungen vom Löwenbräu-Festzelt befinden sich dort ebenfalls, sie wurden gerade von ihrem Zelt per Whatsapp informiert. Was sie jetzt machen? Mal abwarten und Pizza essen gehen, sagen sie. Ein anderer Mann sagt, er könnte sich schon vorstellen, später wiederzukommen, wenn die Drohung aufgehoben wird. Angst oder Panik herrscht hier nicht. Ein paar Touristen in Lederhosen posen vor dem geschlossenen Eingang. Ein paar Meter weiter erzählt ein Tourguide einigen Jugendlichen vom Oktoberfest-Attentat.
Martin Bernstein
Das Festgelände wird geräumt, die Polizei sucht Bereich an Theresienwiese ab
Die Münchner Polizei hat nach der Bombendrohung begonnen, die zufahrtsbeschränkten Bereiche rund um die Theresienwiese abzusuchen. Das meldet sie gerade auf ihrem Whatsapp-Kanal. Außerdem wird das gesamte Festgelände geräumt: Polizisten in Montur sind vor Ort, meldet Kollege Jannis Brühl, der sich vor Ort befindet. "Auf der Wiesn arbeitende Personen werden aufgefordert, das Festgelände zu verlassen", heißt es in einer Mitteilung der Polizei. "Ihnen steht ein zugewiesener Bereich zur Verfügung." Die Polizei kündigt zudem "weitere Schutzmaßnahmen" an.
dpa
dpa
Jacqueline Lang
Das Festgelände ist zu, Menschen warten
Am Eingang des Festgeländes sieht gegen 10 Uhr alles so aus wie immer: Menschen warten hier auf den Einlass. Als man einen Mann in Tracht fragt, ob er von der Sprengstoffdrohung noch nichts mitbekommen hat, fragt er, ob das ein Scherz sei. Eine Familie aus den USA daneben fragt, was los sei. Dann sagen sie, ein Mann von der Stadt habe ihnen etwas von einer Drohung gesagt, aber sie hätten nicht gewusst, wer er genau ist. Deshalb seien sie erst einmal stehen geblieben.
Fragt man dann die Securitys, warum sie die Menschen nicht heimschicken, heißt es, sie hätte bislang keine Ansage von oben bekommen. Es habe nur geheißen, alle – auch Mitarbeiter – müssten vom Gelände.
Dann, gegen 10.12 Uhr eine Ansage: „Ein Warten hat heute keinen Sinn mehr“, teilt ein Security mit. Zum Warum könne er sich nicht äußern, „use Google“. Währenddessen sammelt ein Mann Müll auf. Es scheint große Ratlosigkeit zu herrschen.
Isabel Bernstein
Explosionen im Münchner Norden, Sprengstoff-Drohung gegen Wiesn - was wir wissen
- Am frühen Mittwochmorgen ist es in der Lerchenau zu einer oder mehreren Explosionen gekommen. Ein Einfamilienhaus steht in Flammen, Wohnhäuser in der Umgebung wurden evakuiert, eine nahe Schule gesperrt.
- In der Nähe des Tatorts wurde eine schwerverletzte Person gefunden, die inzwischen gestorben ist. Es soll sich um den mutmaßlichen Täter handeln. Eine weitere Person wird vermisst, von ihr geht laut Polizei keine Gefahr aus.
- Die Polizei kann sich dem Einfamilienhaus derzeit nicht nähern, der Täter hat Sprengfallen gelegt. Eine Gefahr für die Bevölkerung besteht laut Polizei nicht.
- Der Täter soll in einem Brief mit einem Sprengstoff-Anschlag gegen das Oktoberfest gedroht haben. Das Festgelände bleibt deshalb zunächst gesperrt.
Lisa Sonnabend
Eine Vermessung im Bierzelt
Eine Wiesnbedienung verdient gut. Der Preis dafür: Der Job ist hart. Wie hart? Das haben wir bei der Süddeutsche Zeitung versucht herauszufinden. Deswegen haben wir der Bräurosl-Kellnerin Lydia Haas am ersten Wiesndienstag eine Fitnessuhr ans Handgelenk gebunden. Diese hat von ihrem Schichtbeginn um 11 Uhr bis zum Schichtende um 23 Uhr Daten aufgezeichnet: die gelaufene Strecke, ihre Herzfrequenz und die am Handgelenk gemessene Temperatur.
Das Fazit: Zwölf Stunden im Zelt – das würde nicht jeder durchstehen. Wer wissen will, wie viele Kilometer Lydia Haas gelaufen ist, wie viele Mass sie geschleppt hat und wann es am stressigsten war, kann das hier nachlesen:
Tim Brack
Die SZ berichtet vom Oktoberfest
- Nach dem gefährlichen Massenandrang auf dem Oktoberfest am Samstag reagiert die Stadt mit einem Maßnahmenpaket. Und auch Oberbürgermeister Dieter Reiter meldet sich zu Wort. Wie die Wiesn nach der chaotischen Überfüllung sicherer werden soll (SZ Plus)
- In dieser Chronologie können Sie noch einmal detailliert nachlesen, wie es zur „Pfropfenbildung“ kam (SZ Plus)
- Warum die neuen Sicherheitsmaßnahmen für das Oktoberfest auch offenbaren, was bisher versäumt wurde, kommentiert Martin Bernstein
- Fühlt sich an wie Klassenfahrt, ist aber Business: Auf dem Oktoberfest treffen sich Influencerinnen und Influencer mit insgesamt rund 20 Millionen Followern und wollen – ja, was eigentlich? (SZ Plus)
- Vor 100 Jahren waren Gurkenverkäufer vom Oktoberfest nicht wegzudenken. Heute gibt es nur noch einen, der das im traditionellen Gewand macht. Wie Andreas Erb die Gurken ausländischen Gästen anpreist und wie viele er selbst am Tag davon isst (SZ Plus)
Jana Jöbstl
Drei Tage nach dem Chaos und der zeitweisen Schließung des Oktoberfests hat sich am Dienstag der Wiesn-Chef Christian Scharpf zu dem Geschehen geäußert und sofortige Veränderungen angekündigt. Auch Oberbürgermeister Dieter Reiter hat sich auf Instagram zu Wort gemeldet und um Entschuldigung gebeten.
Martin Bernstein
13 000 Euro Sicherheitsleistung für Kokainbesitz
13 000 Euro als Sicherheitsleistung, damit ein deutscher Staatsbürger die Wiesnwache als – zunächst – freier Mann verlassen darf: Das ist ungewöhnlich – und die Summe ungewöhnlich hoch. Doch der 42-Jährige, der am Montagabend im Schützenfestzelt mit der Droge erwischt wurde, hat keinen festen Wohnsitz in Deutschland, aber offenbar ein ansehnliches Einkommen. Beides ist entscheidend für die Frage, ob und wie viel Sicherheitsleistung fällig wird.
Gegen 22.40 Uhr war der Mann von Zivilbeamten dabei beobachtet worden, wie er in einem Festzelt ein kleineres Behältnis mit Kokain in der Hand hielt. Er wurde daraufhin einer Personenkontrolle unterzogen. Die Droge wurde sichergestellt. Der 42-Jährige wurde mit auf die Wiesnwache genommen. Die weiteren Ermittlungen führt die Münchner Kriminalpolizei.
Zwei Stunden zuvor war ein 32-Jähriger in der Gasse zwischen Armbrustschützen- und Hofbräuzelt kontrolliert worden. Der Münchner hatte Kokain dabei. Und zwar nicht zum ersten Mal. Bereits am ersten Wiesnsamstag war er wegen des Besitzes von Betäubungsmitteln angezeigt worden. Jetzt darf er das Festgelände nicht mehr betreten.
Ana Maria März
Kellnerinnen lassen mutmaßlichen Geldfälscher auffliegen
Mehrere Tausend Euro Falschgeld konnte die Polizei wegen zwei aufmerksamen Oktoberfest-Bedienungen aus dem Verkehr ziehen, berichtet die Deutsche Presseagentur. Ein Gast habe am Montag zweimal ein Getränk bestellt und versucht, mit gefälschten 50-Euro-Scheinen zu bezahlen, teilte die Polizei mit. Die Kellnerinnen bemerkten dies und informierten die Beamten.
Bei einer Durchsuchung des Hotelzimmers des Verdächtigen fanden die Polizisten schließlich Blüten im Wert von mehreren Tausend Euro. Gegen den 39-Jährigen werde nun wegen gewerbsmäßiger Geldfälschung und Inverkehrbringen von Falschgeld ermittelt, hieß es weiter. Ein Richter entscheidet jetzt, ob der Verdächtige in Untersuchungshaft muss.
Tim Brack
So kam es zum Massenandrang am Samstag
Die Geschehnisse vom Samstag, als die Verantwortlichen das Oktoberfest wegen der Menschenmassen sperren mussten, haben auch heute die Stadt beschäftigt. Wiesn-Chef Christian Scharpf kündigte auf einer Pressekonferenz mehrere Maßnahmen an, die eine Überfüllung in Zukunft verhindern sollen. Mein Kollege Martin Bernstein hat sich noch einmal genau angeschaut, wann was am Samstag geschehen ist.
Sie können seine Chronologie zu den Ereignissen hier lesen (SZ Plus):
Sie können seine Chronologie zu den Ereignissen hier lesen (SZ Plus):