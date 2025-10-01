Bedienungen strömen von der Festwiese - "echt Scheiße"

Bedienungen aus den Bierzelten und Schausteller kommen in Gruppen von der Theresienwiese. Aus einem Lautsprecher heißt es auf Deutsch und Englisch: "Aufgrund einer Bombendrohung ist das Oktoberfest bis vorerst 17 Uhr geschlossen." Es läuft geordnet ab.

Die Bedienungen kommen zum Ausgang, manche sind gut gelaunt, manche weniger. "Wir frühstücken jetzt erstmal, was soll man auch sonst tun?", sagt Christine Bart, die mit ihren Kollegen heute eigentlich im Paulaner-Zelt arbeiten wollte. "Mei, was hat man da für ein Gefühl? Wenn man jetzt Angst hat, muss man ja vor vielem Angst haben - Fahrradfahren zum Beispiel oder so."



Ganz so entspannt ist Corinna Reiss nicht, denn so eine Schließung ist für das Geschäft natürlich sehr schlecht. Vermutlich würden jetzt weniger Leute kommen, wenn die Wiesn wieder aufmachen sollte. "Und jetzt kommen ja erst die richtig umsatzstarken Tage. Das ist einfach echt Scheiße, nur Scheiße", sagte die Löwenbräu-Bedienung. Ihre Kollegin Luise Zäuner pflichtet ihr bei, schon seit den Berichten über die Massenpanik habe man Sorge, dass jetzt weniger Besucher kommen.