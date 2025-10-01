Nie zuvor erreichte Besucherzahl am Samstag

Wiesn-Chef Christian Scharpf hat sich auf einer Pressekonferenz erstmals nach dem Chaos vom Samstag zu Wort gemeldet. Erklären, warum es an diesem Tag zu einem derartigen Andrang auf die Wiesn gekommen ist, konnte er auch drei Tage später nicht. Gemeinsam mit der Polizei habe man sämtliche Video-Sequenzen des Tages angeschaut, es gebe nicht nur einen einzigen Grund für die Entstehung der Menschentrauben. Diese habe ihren Ausgang im Bereich des Augustiner- und Hackerzelts gehabt. Insgesamt habe man am Samstag im Bereich der Wirtsbudenstraße eine hohe Zahl an Besuchern erreicht wie am ersten Wiesn-Wochenende oder auch zuvor noch nicht. Das Problem sei gewesen, dass zu viele Menschen an einem Ort gewesen seien, das sei in dieser Form "tatsächlich neu" gewesen. In den vergangenen Jahren, insbesondere seit Einführung des Zauns 2016, habe es eine derartige Situation nicht gegeben, sagte der Wiesn-Chef.





Das Sicherheitskonzept habe zwar seine Wirkung entfaltet, so Scharpf, man habe es aber "aufgrund der Kürze der Zeit nicht zur vollständigen Umsetzung" bringen können. Man habe letztlich am Samstag die richtigen Maßnahmen getroffen, es sei niemand zu Schaden gekommen, aber es bestehe Handlungsbedarf, "damit die Wiesn eine sichere Veranstaltung bleibt".