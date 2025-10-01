Für unseren Liveblog nutzen wir neben eigenen Recherchen Informationen der Nachrichtenagentur dpa.
Ana Maria März
Kellnerinnen lassen mutmaßlichen Geldfälscher auffliegen
Mehrere Tausend Euro Falschgeld konnte die Polizei wegen zwei aufmerksamen Oktoberfest-Bedienungen aus dem Verkehr ziehen, berichtet die Deutsche Presseagentur. Ein Gast habe am Montag zweimal ein Getränk bestellt und versucht, mit gefälschten 50-Euro-Scheinen zu bezahlen, teilte die Polizei mit. Die Kellnerinnen bemerkten dies und informierten die Beamten.
Lisa Sonnabend
Eine Vermessung im Bierzelt
Eine Wiesnbedienung verdient gut. Der Preis dafür: Der Job ist hart. Wie hart? Das haben wir bei der Süddeutsche Zeitung versucht herauszufinden. Deswegen haben wir der Bräurosl-Kellnerin Lydia Haas am ersten Wiesndienstag eine Fitnessuhr ans Handgelenk gebunden. Diese hat von ihrem Schichtbeginn um 11 Uhr bis zum Schichtende um 23 Uhr Daten aufgezeichnet: die gelaufene Strecke, ihre Herzfrequenz und die am Handgelenk gemessene Temperatur.
Das Fazit: Zwölf Stunden im Zelt – das würde nicht jeder durchstehen. Wer wissen will, wie viele Kilometer Lydia Haas gelaufen ist, wie viele Mass sie geschleppt hat und wann es am stressigsten war, kann das hier nachlesen:
Tim Brack
Die SZ berichtet vom Oktoberfest
- Nach dem gefährlichen Massenandrang auf dem Oktoberfest am Samstag reagiert die Stadt mit einem Maßnahmenpaket. Und auch Oberbürgermeister Dieter Reiter meldet sich zu Wort. Wie die Wiesn nach der chaotischen Überfüllung sicherer werden soll (SZ Plus)
- In dieser Chronologie können Sie noch einmal detailliert nachlesen, wie es zur „Pfropfenbildung“ kam (SZ Plus)
- Warum die neuen Sicherheitsmaßnahmen für das Oktoberfest auch offenbaren, was bisher versäumt wurde, kommentiert Martin Bernstein
- Fühlt sich an wie Klassenfahrt, ist aber Business: Auf dem Oktoberfest treffen sich Influencerinnen und Influencer mit insgesamt rund 20 Millionen Followern und wollen – ja, was eigentlich? (SZ Plus)
- Vor 100 Jahren waren Gurkenverkäufer vom Oktoberfest nicht wegzudenken. Heute gibt es nur noch einen, der das im traditionellen Gewand macht. Wie Andreas Erb die Gurken ausländischen Gästen anpreist und wie viele er selbst am Tag davon isst (SZ Plus)
Jana Jöbstl
Drei Tage nach dem Chaos und der zeitweisen Schließung des Oktoberfests hat sich am Dienstag der Wiesn-Chef Christian Scharpf zu dem Geschehen geäußert und sofortige Veränderungen angekündigt. Auch Oberbürgermeister Dieter Reiter hat sich auf Instagram zu Wort gemeldet und um Entschuldigung gebeten.
Die Statements haben wir im Video zusammengefasst:
Martin Bernstein
13 000 Euro Sicherheitsleistung für Kokainbesitz
13 000 Euro als Sicherheitsleistung, damit ein deutscher Staatsbürger die Wiesnwache als – zunächst – freier Mann verlassen darf: Das ist ungewöhnlich – und die Summe ungewöhnlich hoch. Doch der 42-Jährige, der am Montagabend im Schützenfestzelt mit der Droge erwischt wurde, hat keinen festen Wohnsitz in Deutschland, aber offenbar ein ansehnliches Einkommen. Beides ist entscheidend für die Frage, ob und wie viel Sicherheitsleistung fällig wird.
Tim Brack
So kam es zum Massenandrang am Samstag
Die Geschehnisse vom Samstag, als die Verantwortlichen das Oktoberfest wegen der Menschenmassen sperren mussten, haben auch heute die Stadt beschäftigt. Wiesn-Chef Christian Scharpf kündigte auf einer Pressekonferenz mehrere Maßnahmen an, die eine Überfüllung in Zukunft verhindern sollen. Mein Kollege Martin Bernstein hat sich noch einmal genau angeschaut, wann was am Samstag geschehen ist.
Sie können seine Chronologie zu den Ereignissen hier lesen (SZ Plus):
Tim Brack
Wiesn-Wirte sollen sich bei Reservierungswechsel kulant zeigen
Scharpf sagt, er sei auch in Kontakt mit den Zeltwirten gewesen, diese wollten sich kulant zeigen beim Reservierungswechsel. Normalerweise werden reservierte Tische, die nach einer halben Stunde noch nicht besetzt sind, für andere Wiesn-Besucher freigegeben - was freilich zu einem Andrang von Menschen rund um den Reservierungswechsel führt. Die Wirte würden ja sehen, was auf dem Gelände los ist, so Scharpf. Zudem hätten die Wirte den Reservierungswechsel schon in der Vergangenheit entzerrt – bei Mittelschiff, Boxen und Galerie sei der Wechsel zu unterschiedlichen Zeiten, es werde auch nicht nur über Haupteingang genutzt, sondern auch die anderen Eingänge. Außerdem gelten je nach Bierzelt unterschiedliche Zeiten. Aber der Reservierungswechsel sei ein wichtiges Thema, bei dem man schauen müsse, „ob man noch optimieren kann“.
Isabel Bernstein
Braucht es eine Höchstgrenze fürs Oktoberfest?
Diese Frage wird Wiesn-Chef Scharpf auf der Pressekonferenz gestellt. Er verneint sie: Absolute Zahlen „will ich nicht nennen“, weil sich am Samstag gezeigt habe, dass sich die Überfüllung auf die Wirtsbudenstraße und Richtung Hauptausgang konzentriert habe. An besucherstarken Tagen vor allem am Wochenende kommen laut Scharpf rund 500 000 bis 600 000 Besucher auf die Wiesn. Wichtig sei es, dass man künftig schneller auf kurzfristige Menschenansammlungen reagiere und mithilfe von Lautsprecher-Durchsagen entzerre, noch bevor über eine Sperrung von Zugängen oder des gesamten Wiesn-Geländes nachgedacht werde: "Entscheidend ist das Erkennen."
Tim Brack
Diese Maßnahmen sollen helfen, dass es nicht noch mal zu einer Überfüllung kommt
Der Wiesn-Chef Christian Scharpf sieht dringenden Nachbesserungsbedarf bei der Früherkennung, damit eine Überfüllung und damit eine Gefahrensituation nicht noch einmal entstehen. Dafür kündigte er umgehende Maßnahmen an. Von diesem Donnerstag an soll erstmals ein gezieltes „Crowd Spotting“, also eine genaue Analyse der Besucherströme, zum Einsatz kommen. Dies soll auch künftig an allen besucherstarken Tagen eingesetzt werden.
Zudem sollen die Lautsprecherdurchsagen verbessert werden, dafür wolle die Stadt von Donnerstag an professionelle Sprecher einsetzen, die Ansagen auch in mehreren Sprachen machen. Die schlechten Durchsagen waren einer der Hauptkritikpunkte bei der Überfüllung am vergangenen Samstag.
Des Weiteren soll das Beobachtungsmanagement im Service-Center verbessert werden, zwar würden die Einsatzkräfte einen professionellen Job machen, so Scharpf, doch die Strukturen müssten optimiert werden. Es soll einen gemeinsamen Beobachtungsraum geben. Auch die Beschicker sollen besser eingebunden werden, das sie als Multiplikatoren bei der Kommunikation fungieren. Für die kommenden Tage wird auch die Polizei ihre Präsenz verstärken.
Im nächsten Jahr soll zudem eine Echtzeitmessung der Besucherzahl eingeführt werden. Bisher sei eine technische Messung nur anhand von Mobilfunkdaten und Beobachtungen möglich gewesen. Dazu sagte Scharpf: „Wir müssen in Echtzeit wissen, wie viele Menschen auf dem Gelände sind, nicht nur nach Schätzungen.“
Isabel Bernstein
Nie zuvor erreichte Besucherzahl am Samstag
Wiesn-Chef Christian Scharpf hat sich auf einer Pressekonferenz erstmals nach dem Chaos vom Samstag zu Wort gemeldet. Erklären, warum es an diesem Tag zu einem derartigen Andrang auf die Wiesn gekommen ist, konnte er auch drei Tage später nicht. Gemeinsam mit der Polizei habe man sämtliche Video-Sequenzen des Tages angeschaut, es gebe nicht nur einen einzigen Grund für die Entstehung der Menschentrauben. Diese habe ihren Ausgang im Bereich des Augustiner- und Hackerzelts gehabt. Insgesamt habe man am Samstag im Bereich der Wirtsbudenstraße eine hohe Zahl an Besuchern erreicht wie am ersten Wiesn-Wochenende oder auch zuvor noch nicht. Das Problem sei gewesen, dass zu viele Menschen an einem Ort gewesen seien, das sei in dieser Form "tatsächlich neu" gewesen. In den vergangenen Jahren, insbesondere seit Einführung des Zauns 2016, habe es eine derartige Situation nicht gegeben, sagte der Wiesn-Chef.
Das Sicherheitskonzept habe zwar seine Wirkung entfaltet, so Scharpf, man habe es aber "aufgrund der Kürze der Zeit nicht zur vollständigen Umsetzung" bringen können. Man habe letztlich am Samstag die richtigen Maßnahmen getroffen, es sei niemand zu Schaden gekommen, aber es bestehe Handlungsbedarf, "damit die Wiesn eine sichere Veranstaltung bleibt".
Isabel Bernstein
Nach Chaos vom Samstag: Oberbürgermeister Reiter entschuldigt sich bei Wiesn-Besuchern
Zwei Tage lang hat er geschwiegen und darauf verwiesen, „Herr Scharpf“, der Wiesn-Chef, solle sich zu der Überfüllung zu Wort melden – nun hat sich Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter auf Instagram doch geäußert. Er zeigte sich dankbar, dass nichts Schlimmeres passiert sei: „Wir hatten einfach Glück.“ Er wolle sich ausdrücklich entschuldigen bei denjenigen, die beispielsweise mit Kindern da gewesen und in Panik verfallen seien. „Das darf eigentlich so nicht vorkommen“, so Reiter. Man müsse künftig besser steuern, „wie viele Menschen wir auf die Wiesn lassen, bevor wir die Wiesn absperren“. Da müsse die Stadt „im Nachhinein ein deutlich besseres Konzept aufstellen“: „Es muss alles getan werden, dass sich sowas in den nächsten Tagen nicht wiederholt.“
Man habe gleich am Samstagabend mit der Aufbereitung der Geschehnisse begonnen, so der Oberbürgermeister. Unter anderem kritisierte er die „nicht zweckdienliche Durchsage“, die die Menschen eher in Panik versetzt, als entspannt habe, die auch nur auf Deutsch und nicht auf Italienisch oder auf Englisch gewesen sei.
Ana Maria März
Wiesn-Chef kündigt Pressekonferenz zu Sicherheitsmaßnahmen an
Wiesn-Chef Christian Scharpf (SPD) will bei einem Pressetermin an diesem Dienstag um 14 Uhr über Anpassung der Sicherheitsmaßnahmen auf der Theresienwiese informieren. Am Samstagnachmittag war das Festgelände wegen Überfüllung zeitweise geschlossen worden. Für viele Besucherinnen und Besucher gab es auf der Theresienwiese kein Vor und Zurück mehr. Politiker aus verschiedenen Parteien forderten danach eine schnelle Aufklärung von Scharpf über die Ursachen des Chaos und mögliche Konsequenzen.
Andreas Junkmann
Mit Liebeskummer auf der Sanitätswache
Wer zu tief ins Glas schaut, neigt bekanntlich dazu, melancholisch zu werden. So in etwa dürfte es einer 21 Jahre alten Frau gegangen sein, die vor einigen Tagen auf der Sanitätsstation der Aicher Ambulanz vorstellig geworden ist. „Die junge Dame checkte gegen Mitternacht bei uns wegen Liebeskummer und einer Mass zu viel ein“, schreibt die Ambulanz in ihrem Wiesn-Ticker. Nach einem kurzen Vitalcheck brachten die Sanitäter die aus Norddeutschland stammende Frau in einen Ruheraum, wo sich etwas erholen sollte.
Dieses Angebot nahm die 21-Jährige nur allzu gerne an. Erst nach knapp zwölf Stunden wachte die Frau wieder auf. Immerhin habe sie sich danach ausgeschlafen gefühlt und sei bereit für die Heimreise gewesen, wie die Aicher Ambulanz schreibt. Und auch der Liebeskummer vom Vorabend sei über Nacht verflogen.
Die Sanitätswache auf der Wiesn. Florian Peljak
Tim Brack
Was auf dem Oktoberfest am Samstag passiert ist und was seither geschah
- Das Oktoberfest musste am Samstag wegen Überfüllung geschlossen werden, weil sich derart viele Menschen auf dem Festgelände befanden, dass teils kein Vor- und Zurückkommen mehr möglich war. Augenzeugen berichten von dramatischen Erlebnissen. Laut Stadt waren 300 000 Menschen auf der Theresienwiese.
- Kritik gab es auch an den Lautsprecher-Durchsagen, in denen zunächst ohne Angabe von Gründen gesagt wurde, dass das Gelände zu verlassen sei.
- Stadträte aus verschiedenen Parteien zeigen sich unzufrieden mit den Auskünften, selbst die Grünen als Koalitionspartner der SPD verlangten schnelle Antworten vom neuen Wiesn-Chef Christian Scharpf. Dieser versuchte am Sonntag noch zu beschwichtigen, die Überfüllung habe sich schnell aufgelöst wie ein "Sommergewitter". Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) selbst schweigt zu den Geschehnissen.
- Die Gefahr einer Überfüllung ist schon lange bekannt. Bereits vor zehn Jahren warnte die Sicherheitsbehörde der Stadt vor diesem „kritischen Punkt" (SZ Plus).
- Auch am kommenden - dem letzten - Wiesn-Wochenende werden wieder Hunderttausende Besucher erwartet. Ob die Stadt als Veranstalter auf die Vorkommnisse reagiert und ihr Sicherheitskonzept noch einmal anpasst, könnte auch Thema in der Vollversammlung des Stadtrats am Mittwoch werden. Politiker fordern, das Thema auf die Tagesordnung zu setzen.
- Nach dem gefährlichen Chaos auf dem Oktoberfest darf es kein Weiter-so geben, kommentiert München-Ressortchef René Hofmann die Situation.
- Die Kollegin Lisa Bögl hat sich bei den Schaustellern vor Ort umgehört. Das Video ist hier zu sehen:
Andreas Junkmann
München blamiert sich als Gastgeber - ein Kommentar
Das Verhalten der Verantwortlichen nach dem Chaos auf dem Oktoberfest am Samstag ist beschämend, meint mein Kollege Heiner Effern in seinem Kommentar zur zeitweisen Sperrung des Wiesn-Geländes. Weil es dort zu voll war, gerieten mehrere in der Menge eingekeilte Menschen in Panik. Sogar von „Todesangst“ war die Rede. Doch Oberbürgermeister Dieter Reiter äußerte sich bislang nicht und auch Wiesn-Chef Christian Scharpf sagte am Montag nichts mehr zu dem Vorfall.
Lesen Sie hier den Kommentar mit SZ Plus:
