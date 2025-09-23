Ein 49-Jähriger ist nach einem Wiesnbesuch wegen Vergewaltigung angezeigt worden. Der Mann habe am Montagabend in der 1200 Gäste fassenden Käfer-Wiesn-Schänke einer 21 Jahre alten Frau aus Bochum mehrfach über der Kleidung in den Intimbereich gefasst, teilte die Polizei mit. Der heftige gewaltsame Übergriff erfülle den Tatbestand der Vergewaltigung.

Laut Paragraf 177 des Strafgesetzbuches geht es dabei nämlich auch um erniedrigende sexuelle Handlungen, „insbesondere wenn sie mit einem Eindringen in den Körper verbunden sind“. Das Gesetz sieht hier eine Freiheitsstrafe nicht unter zwei Jahren vor.

Die Frau habe den Sicherheitsdienst verständigt und dieser dann die Polizei. Opfer und Tatverdächtiger wurden zur Wiesnwache gebracht. Der Mann wurde festgenommen. Im Laufe des Dienstags sollte ein Ermittlungsrichter entscheiden, ob der jemenitische Staatsbürger wegen Fluchtgefahr in Untersuchungshaft muss.