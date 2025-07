Erstmals veranstaltet die Stadt München in diesem Jahr einen Musikwettbewerb, um ein Lied für das Oktoberfest 2025 zu finden. Es gehe dabei, das betonte Wiesn-Chef Christian Scharpf kürzlich bei einem Pressetermin, nicht darum, den nächsten Wiesn-Hit zu kreieren. Vielmehr soll das Gewinnerlied am Ende eine volksmusikalische Ergänzung zu den vielen internationalen Songs sein, die auf dem Oktoberfest angestimmt werden. Nun geht der Wettbewerb in die nächste heiße Phase.

Bis Ende Mai konnten Musikerinnen und Musiker aus ganz Bayern und den Nachbarregionen bereits ihre Lieder bei dem Wettbewerb einreichen. Eine Jury aus Musikern wie Wolfgang Köbele von der Münchner Zwietracht und Kennern der Branche, darunter Benni Kostal, stellvertretender Programmdirektor bei Antenne Bayern, habe die Einsendungen danach auf ihre „Umsetzbarkeit im Festzelt“ geprüft, wie es seitens der Stadt heißt.

Acht der insgesamt 115 Songs kamen so ins Online-Voting, bei der die Öffentlichkeit bis zum 16. Juli abstimmen konnte. Die drei Favoriten dürfen ihre Lieder nun am Wochenende bei einem Festival in Eching live vor Publikum präsentieren. Welches die drei Top-Lieder sind, will die Pressestelle des Oktoberfests vorab nicht verraten: „Die drei Gewinnersongs werden erstmals am 2. August live auf der Brass Wiesn gespielt“, heißt es auf Nachfrage. Fest steht: Nach dem Festival folgt erneut ein Online-Voting bis Mitte September. Wer dabei als Gewinner hervorgeht, darf seinen Song beim traditionellen Presserundgang über die Wiesn spielen.

Übrigens: Offizieller Botschafter des Wettbewerbs ist der Oimara, der mit seinem Lied „Wackelkontakt“ selbst sehr gute Chance hat, für den nächsten Wiesn-Hit verantwortlich zu sein.