„Samstag können Bier und Schweiß um die Wette fließen“, so die Prognose zum Wiesnauftakt von Dirk Mewes, Meteorologe beim Deutschen Wetterdienst in München . Knapp über 30 Grad sagen die Modelle für den Anzapftag voraus. Rekordverdächtig: Überschreitet die Temperatur tatsächlich den bisherigen Spitzenwert von 29,7 Grad, gemessen am 22. September 1993, wird der Samstag der heißeste Wiesntag seit Beginn der Wetteraufzeichnung.

Die begann für München 1879 und damit 69 Jahre nach dem ersten Oktoberfest. Was lässt sich seitdem über das „typische Wiesnwetter“ sagen? Der Deutsche Wetterdienst hat für die Süddeutsche Zeitung die Wiesnwetterdaten ausgewertet. Sie zeigen: Das Wetter meint es meist gut mit dem weltweit größten Volksfest, mit ein paar Einschränkungen.

Etwa dem Eröffnungstag. Das Wetter ist dem Klischee nach schlecht an dem Tag, an dem die Welt mitzählt, wie viele Schläge der Münchner Oberbürgermeister beim Anzapfen braucht. Tatsächlich hat die Wetterstation München Mitte seit dem Jahr 2000 an 14 von 23 Auftakttagen Regen gemessen. Auch zum Wiedersehen nach der zweijährigen Corona-Pause fielen 2022 knapp acht Liter Regen pro Quadratmeter Festgelände. Die jüngere Geschichte bricht aber mit dem Trend: Wie schon 2023 und 2024 bleibt es dieses Jahr trocken zum Anzapfen, so die Prognose.

Der Samstag könnte bei vorhergesagten 100 Prozent Sonnenschein sogar einen weiteren Rekord bringen: Zwölf Stunden lang schien die Sonne auf Dirndl-Trägerinnen und Lederhosen-Träger bisher nur dreimal hinab, einmal 2019 und zweimal 2023. Laut Mewes vom Deutschen Wetterdienst erlauben die Prognosen dieses Jahr Hoffnung auf mehr. Das reicht aber nicht, um in der Nacht eine Abkühlung der Luft auf 14 Grad zu verhindern. Nachtschwärmer könnten bei der Afterwiesn also frieren.

Bierpreise, Termine und Öffnungszeiten : Was Sie zum Oktoberfest wissen sollten Wie lange haben die Zelte geöffnet? Was muss ich beim Besuch beachten? Und was sind die wichtigsten Termine? Ein Überblick. ...

Am Sonntag werden Temperaturen von bis zu 28 Grad erwartet. Meteorologe Mewes erklärt den Grund für das warme Wochenende: Über München schwirrt warme Luft aus Nordafrika, die in einen Kanal zwischen Hoch- und Tiefdruckgebiet nach Norden fließt. Ein typisches Phänomen für diese Jahreszeit, im Volksmund als Altweibersommer bekannt.

Der ist übrigens auch der Grund dafür, dass der Start des Oktoberfests Ende des 19. Jahrhunderts in den September vorverlegt wurde. Effektiv, wie ein Blick auf die Sonnenstunden zeigt: Seit 1897 schien die Sonne an rund drei Vierteln der Wiesntage länger als eine Stunde. Nur an durchschnittlich 1,4 von zehn Tagen mussten Besucher vollends auf Sonnenschein verzichten.

Nach dem Auftaktwochenende wird es nasser und kälter

Laut der Wetterdienst-Vorhersage endet mit dem Auftaktwochenende dieses Mal auch das gute Wetter. Von Sonntag an bilden sich erste Wolken, in der Nacht beginnt es dann zu regnen. Montag und Dienstag soll es nass werden, die Luft kühlt auf höchstens 16 Grad ab. Mewes erklärt die Temperaturhalbierung so: Das Altweiberhoch aus Süden verliert einen Verdrängungskampf gegen ein Tiefdruckgebiet aus Irland, das es sich in München als Wiesn-Tourist bequem macht. Nach dem Auftaktwochenende rechnet Experte Mewes dann für die folgenden zwei Wiesn-Wochen– natürlich mit Hinweis auf die Unschärfe langfristiger Prognosen – nur noch mit Temperaturen um die 15 Grad.

Überdurchschnittlich sei dann nur noch die Regenmenge – 16 Mass Regenwasser pro Wiesnwoche. Ein Blick auf die Historie zeigt aber: schlimmer geht immer. Im Schnitt regnete es seit 1879 an fast jedem dritten Wiesntag. Im Jahr 2000 prasselten 64,9 Liter pro Quadratmeter an einem einzigen Tag auf München nieder, ein Rekord.

Zwei Jahre später erlebten Münchner dann sogar die jüngste von drei „Weißen Wiesn“, an denen es schneite. Schnee auf der Wiesn ist dieses Jahr ausgeschlossen. Künftig sei das aber noch mal denkbar, sagt Meteorologe Mewes. Die globale Erwärmung führe zwar zu wärmeren Herbstmonaten. Deutlicher sei der Effekt aber auf die Persistenz der Wetterlagen, also darauf, wie lange Tief- und Hochdruckgebiete an einer Stelle bleiben. Sowohl warme als auch kalte Perioden würden beständiger, weil der Jetstream über den Weltmeeren abflaut. Bleibt kalte Luft lange an einer Stelle, ist auch Schneefall möglich.

Für das Wiesnwetter der Zukunft heißt Klimawandel demnach häufiger „Alles oder nichts“: länger stabiles Wetter, gut oder schlecht. Dieses Jahr scheint nach einem Traumstart Letzteres einzutreten. Aber, alles im normalen Rahmen der Jahreszeit. Der Wetterdienst tausche sich mit der Festleitung aus, sagt Mewes, zum Schutz der Millionen Festbesucher vor Unwettern. Aber auf einen Sturm weise bislang nichts hin. Für die Regentage empfiehlt der Meteorologe stattdessen: „Da hilft nur: trocken halten, um von innen feucht zu werden.“