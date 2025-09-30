Es hat ein paar Tage gedauert, aber am Dienstag kommt sie: die Entschuldigung der Stadt München. In einem Instagram-Reel erklärt Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) mit ernster Miene und passend im Janker sein Bedauern darüber, dass sich Besucherinnen und Besucher des Oktoberfests am Samstag unsicher gefühlt haben, das dürfe „so eigentlich nicht vorkommen“. Man müsse künftig besser steuern, „wie viele Menschen wir auf die Wiesn lassen, bevor wir die Wiesn absperren“. Und mit Blick auf das lange Wochenende betont Reiter dann noch: „Es muss alles getan werden, dass sich so was in den nächsten Tagen nicht wiederholt.“