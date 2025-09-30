Es hat ein paar Tage gedauert, aber am Dienstag kommt sie: die Entschuldigung der Stadt München. In einem Instagram-Reel erklärt Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) mit ernster Miene und passend im Janker sein Bedauern darüber, dass sich Besucherinnen und Besucher des Oktoberfests am Samstag unsicher gefühlt haben, das dürfe „so eigentlich nicht vorkommen“. Man müsse künftig besser steuern, „wie viele Menschen wir auf die Wiesn lassen, bevor wir die Wiesn absperren“. Und mit Blick auf das lange Wochenende betont Reiter dann noch: „Es muss alles getan werden, dass sich so was in den nächsten Tagen nicht wiederholt.“
OktoberfestWie die Wiesn nach der chaotischen Überfüllung sicherer werden soll
Lesezeit: 4 Min.
Bessere Durchsagen, Crowd-Manager und mehr Informationen auf Social Media: Nach dem gefährlichen Massenandrang auf dem Oktoberfest reagiert die Stadt. Und auch Oberbürgermeister Dieter Reiter meldet sich zu Wort.
Von Heiner Effern und Jacqueline Lang
Chronologie der Sperrung:So kam es zur „Pfropfenbildung“ auf dem Oktoberfest
Tausende Wiesnbesucher werden am Samstag etwa eine Stunde lang eingekeilt. Doch die erste Durchsage ertönt erst, als bereits „das Schlimmste überstanden“ ist. Eine Chronologie der Ereignisse.
