Upskirting auf dem Oktoberfest „Das Teufelsrad ist ein Risiko für die Sicherheit von Frauen geworden“ 21. September 2025, 15:47 Uhr | Lesezeit: 3 Min.

Viele zücken ihr Smartphone, um das Geschehen auf dem Teufelsrad zu filmen. Wer Bekannter eines Fahrgastes ist und wer die Aufnahmen später auf Youtube hochladen will, lässt sich nicht sagen. (Foto: Stephan Rumpf)

Auf der Attraktion flattern die Röcke häufig nach oben. Videos davon landen immer wieder im Netz. Die Betreiberin kennt das Problem. Was unternimmt sie dagegen? Und reichen ihre Maßnahmen aus?

Von Sophia Coper

