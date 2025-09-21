Die Aufnahme dauert nur ein paar Sekunden, für Rebekka Schneider ist jede eine zu viel. Kurz nach dem Oktoberfest 2023 lud eine unbekannte Person ein Video von der Münchnerin auf der Online-Plattform Youtube hoch. Der Clip zeigt eine junge Frau, die im Dirndl auf dem Teufelsrad herumwirbelt. Ihr Rock rutscht dabei nach oben, lachend versucht sie, die entblößte Unterhose zu bedecken.
Upskirting auf dem Oktoberfest„Das Teufelsrad ist ein Risiko für die Sicherheit von Frauen geworden“
Auf der Attraktion flattern die Röcke häufig nach oben. Videos davon landen immer wieder im Netz. Die Betreiberin kennt das Problem. Was unternimmt sie dagegen? Und reichen ihre Maßnahmen aus?
Von Sophia Coper
