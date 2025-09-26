Am Donnerstagabend nahmen Taschendiebfahnder ein halbes Dutzend Männer fest, die den Trubel rund um den Betriebsschluss der Wiesn-Zelte für ihre Zwecke nutzten. Gegen 22 Uhr fiel den Beamten in der Wirtsbudenstraße ein 37-Jähriger wegen seines typischen Taschendieb-Verhaltens auf, wie es im Polizeibericht hieß. Als der Mann versuchte, die SIM-Karte aus einem gestohlenen Mobiltelefon zu entfernen, wurde er festgenommen. Er stammt aus Rumänien.

Die Wiesn lockt offenbar Diebe aus vielen Ländern an. Um 23 Uhr bemerkten Fahnder im Hofbräuzelt einen 60-Jährigen, der im Gedränge sechs verschiedene Jacken in verschiedenen Größen an sich nahm. Als er diese draußen nach Beute filzte, griffen die Polizisten zu. Der Mann ist Italiener.

Kurz vor Mitternacht beobachteten Polizisten auf der Theresienhöhe vier Männer im Alter zwischen 18 und 25 Jahren, die aus Slowenien und der Slowakei stammten und die bei einer Personengruppe einen Rucksack entwendeten. Wie die anderen Tatverdächtigen wurden auch sie mangels eines deutschen Wohnsitzes dem Haftrichter vorgeführt.