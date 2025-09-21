Für unseren Liveblog nutzen wir neben eigenen Recherchen Informationen der Nachrichtenagentur dpa.
Wichtige Updates
Gut 500 Einsätze für die Wiesn-Sanitäter am ersten Tag
31 Grad: Temperatur-Rekord auf der Wiesn
Und dann ertönt der Favorit auf den Wiesnhit 2025
Oppositionelles Anzapfen in der Fischer-Vroni: Auch OB-Kandidat Baumgärtner mit zwei Schlägen
Ozapft is! 190. Oktoberfest offziell eröffnet
Anna-Maria Salmen
Die SZ berichtet von der Wiesn
- Münchner wie Zugereiste schlagen auf der Theresienwiese über die Stränge, kulinarisch, kampfeslustig, erotisch. Sportstars, Literaten und selbst Verbrecher zieht die Wiesn in ihren Bann. Hans Kratzer schreibt in seinem Essay über einen Ort der Sehnsucht – und des Grauens (SZ Plus).
- Lohnt sich die Wiesn? Für unsere Autorin Sara Maria Behbehani ist das größte Volksfest der Welt eine Zumutung. René Hofmann hingegen sieht es als rauschendes Fest der Lebensfreude. Lesen Sie hier das Pro und Contra (SZ Plus).
- Ein Wiesn-Besuch gehört für viele Münchner Firmen dazu. Doch das Bierzelt birgt Stolperfallen für Kollegen, Chefinnen und Vorgesetzte. Tipps von Arbeitsrecht-Anwalt Thomas Etzel lesen Sie im Interview (SZ Plus).
- Unsere Autorin hat im Festzelt Brezen verkauft und verrät: Wie schlimm ist die Belästigung durch Besucher wirklich? Wie anstrengend ist der Job und lohnt er sich überhaupt (SZ Plus)?
- Sind Pferde auf dem Oktoberfest Tradition oder nicht mehr zeitgemäß? Diese Frage hat sich unsere Autorin gestellt und die Familie Zengerle besucht, die die Kutschpferde der Spaten-Brauerei betreut - und deren Kaltblut "Schorsch" beim Einzug der Wiesnwirte eine spezielle Rolle übernahm (SZ Plus).
Jacqueline Lang
Der zweite Wiesntag kann beginnen
Der Trachten- und Schützenumzug hat die Theresienwiese noch nicht in Gänze erreicht, doch auch jene, die sich nicht für Traditionelles interessieren, drängen schon wieder gen Wiesn. Das Wetter ist für den ganzen Tag ähnlich warm angesagt, wie gestern - allein, am Abend könnte es gewittern. Es lohnt sich also gleich doppelt, früh da zu sein.
Jacqueline Lang
Salto, Stimmung, 1,2,3
Der Umzug hat mittlerweile die Briennerstraße erreicht, Blasmusik ist zu hören, es wird getanzt, vereinzelt schon Bier getrunken, die Jäger präsentieren zudem ihre Trophäen. Mit Falken und Hunden sind aber auch lebende Tiere Teil der Parade.
Jacqueline Lang
Der Trachten- und Schützenumzug zieht durch die Stadt
Vor 20 Minuten sind die Trachtler und Schützen losgezogen, nun kann man sie auf Höhe der Brennerstraße schon hören und in der Ferne sehen. Familie Trunk hat sich mit den Kindern 3 und 6 einen guten Platz gesichert, stilecht natürlich ebenfalls in Tracht. Angeschaut im Fernsehen haben sie sich die Parade schon immer, seit ihre Kleine alt genug ist, also seit vergangenem Jahr, gehört für sie der Besuch des Umzug zum Pflichtprogramm, so können sie die Trachtler aus nächster Nähe bewundern. Und die Kinder freuen sich tierisch, nur bei dem lauten Schweizer Glocken wird sich die Kleine wohl wieder die Ohren zuhalten. Auf die Wiesn geht es für die Familie danach nicht, zu voll ist es da mit Kindern - zumal ja an den Wochenenden Kinderwägen verboten sind.
Tim Brack
Drake, Heidi Klum und Lilly Becker auf dem Oktoberfest
Wer schon mal auf der Wiesn war, der weiß, dass es vor allem abends munter zugeht - natürlich auch bei den Promis. Unser Autor Philipp Crone hat sich für Sie umgeschaut und hier aufgeschrieben, wen er beobachtet hat. Kleiner Spoiler: Der kanadische Rapper Drake hat es mit der Modepolizei zu tun bekommen, Lilly Becker mit der richtigen:
Jacqueline Lang
Mit Blasmusik zur Wiesn
Ganze sieben Kilometer geht der Trachten- und Schützenumzug durch die Münchner Innenstadt, mit dabei in ihren Festkutschen, wie schon beim gestrigen Wiesn-Einzug der Brauereien und Festwirte, auch der Münchner Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) und der Bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU). Für sie alle endet der Umzug nun am Esperantoplatz. Von hier geht es vermutlich für die meisten Trachtlerinnen und Schützen auf die Oide Wiesn.
Jacqueline Lang
Gelebte Tradition zieht durch Münchens Straßen
Wie schon seit 1835 – damals noch zu Ehren der Silberhochzeit von König Ludwig I. und Therese von Bayern und dem 25-jährigen Bestehen des Oktoberfestes – präsentiert sich auch heuer, zum 190. Oktoberfest die Trachten- und Schützenwelt beim traditionellen sonntäglichen Umzug durch die Innenstadt bis hin zur Wiesn. Mit dabei sind 167 Gruppierungen und 9004 Teilnehmerinnen und Teilnehmer, aufgegliedert in 60 Zugnummern. Sie alle werden auch heuer wieder von der Reiterstaffel des Münchner Polizeipräsidiums angeführt werden, dicht gefolgt von Knabenkapelle Nördlingen und na klar, dem Münchner Kindl Franziska Inselkammer.
Der Veranstalter, der Festring München e. V., geht angesichts des auch für diesen Sonntag angekündigten überragenden Wetters wieder von bis zu 300 000 Zuschauerinnen und Zuschauern aus – und da sind die vielen, die sich den Umzug im Fernsehen anschauen werden noch gar nicht mitgerechnet.
Erstmals dabei ist diesmal der Musikverein Marktleugast 1896 aus Kulmbach in Oberfranken und auch die „Bauerngman Villach“ aus Kärnten in Österreich sowie die Heimatortsgemeinschaft Großau e. V. aus Siebenbürgen in Rumänien. Denn ja, unter den Teilnehmenden sind neben vielen Gruppierungen aus Bayern nicht nur welche aus anderen Teilen Deutschlands, sondern auch dem Rest der Welt. Sogar die Mongolei und die USA sind mit Trachtlern vertreten. Gemeinsam mit vielen anderen Gruppierungen, die schon seit Jahren teilnehmen, ziehen sie heute also durch die Straßen Münchens.
Martin Moser
Der erste Tag der Wiesn
Die Sonne geht gerade hinter dem Festgelände unter und auch wir verabschieden uns erstmal für heute von Ihnen - mit diesen Eindrücken vom ersten Tag. Vielen Dank für Ihr Interesse, morgen übernehmen dann die Kollegen und berichten wieder über das größte Volksfest der Welt für Sie.
Anna-Maria Salmen
Großes Promi-Schaulaufen auf dem Oktoberfest
Simone Thomalla knutscht, Katja Krasavice hält sich ausnahmsweise optisch zurück, Lilly Becker hat sich dafür gerade erst ausgezogen - und Florian Silbereisen hat eine geniale Idee. Wer am Anstich-Tag noch auf der Theresienwiese gesichtet wurde? Das lesen Sie im Artikel von SZ-Autor Philipp Crone:
Promi-Bilder vom Oktoberfest 2025: Leni Klum feiert mit Schweiger, Obert mit „Maxton Hall“-Star und Simone Thomalla knutscht
Simone Thomalla knutscht, Katja Krasavice hält sich ausnahmsweise optisch zurück, Lilly Becker hat sich dafür gerade erst ausgezogen - und Florian Silbereisen hat eine geniale Idee. Die Wiesn-Promi-Sichtungen zum Anstich.
www.sueddeutsche.de
Anna-Maria Salmen
Gut 500 Einsätze für die Wiesn-Sanitäter am ersten Tag
Neben der Hitze gibt es am ersten Wiesn-Tag einen weiteren Rekord zu vermelden: Gut 500 Einsätze verzeichneten die Sanitäter bis 18 Uhr - so viele gab es noch nie an einem Anstich-Tag, wie die Aicher Ambulanz mitteilt. Die Sanitäter vermuten, dass das an den hohen Temperaturen und an den daraus resultierenden Menschenmassen auf dem Festgelände liegen könnte. Wenn es in den Abendstunden so weitergehe, sagt ein Sprecher auf SZ-Nachfrage, könnte es sogar noch insgesamt der einsatzreichste Tag der Aicher-Sanitäter auf dem Wiesn-Gelände werden.
Bereits am Vormittag sei absehbar gewesen, dass die Hitze vielen Besuchern zu schaffen machen werde. Die Sanitäter seien insofern auf den Ansturm vorbereitet gewesen. In den kommenden Tagen sollen die Temperaturen wieder sinken, und damit nach Einschätzung des Aicher-Sprechers auch die Kreislaufprobleme. Dann jedoch könne es passieren, dass die Sanitäter mit Unterkühlungen zu tun bekommen.
Sanitäter auf dem Oktoberfest. Foto: Maryam Majd/reuthers
Anna-Maria Salmen
31 Grad: Temperatur-Rekord auf der Wiesn
Bereits vorab hatte der Deutsche Wetterdienst den wärmsten Wiesn-Tag seit Beginn der Wetteraufzeichnungen prognostiziert, nun gibt es die Bestätigung: Am Nachmittag wurde am Messpunkt Theresienwiese eine Temperatur von 31 Grad registriert, schreibt die Nachrichtenagentur dpa. Der bislang heißeste Tag war der 22. September 1993 mit 29,7 Grad.
In den Zelten fächern sich viele Gäste mit Speisekarten Luft zu oder nutzen Fächer. Draußen werden Schirme aufgespannt. Bei den Außenplätzen der Festzelte waren die Tische und Bänke unter Sonnenschirmen besonders gefragt. Das hochsommerliche Wetter ist aber bald vorbei: Für Montag rechnen die Wetterexperten mit einem Wetterumschwung im Freistaat. Es soll regnen und es wird wieder kühler.
Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa
Jacqueline Lang
Die Stimmung steigt, die Temperaturen im Zelt auch
Zum Reservierungswechsel ist kaum ein Reinkommen in die Zelte. Wer drin ist, kann sich glücklich schätzen. Gleichzeitig ist es drinnen so heiß, dass man meinen möchte, jemand hätte einen Aufguss im Zelt gemacht. Und dem ein oder anderen scheint die Hitze - oder das Bier - auch nicht allzu gut zu bekommen. Manche werden deshalb schon am frühen Abend mehr oder weniger sanft gen Ausgang bugsiert, zumindest im Schottenhamel-Festzelt. Dann endet der Abend etwas früher als gedacht. Für alle anderen heißt es: "Bella Napoli", der zweite heiße Favorit auf den diesjährigen Wiesnhit.
Anna-Maria Salmen
Sanitäter melden erste "Bierleiche"
Erstaunlich lange hat es gedauert, um Punkt 16 Uhr traf in der Sanitätswache dann aber doch noch die erste Bierleiche ein. Wie die Aicher Ambulanz mitteilte, handelte es sich um einen 18-jährigen Mann aus Arizona in den USA, der mit 2,9 Promille von einem Tragenteam zur Wache gebracht wurde – wie viele Mass er konsumiert hatte, konnte er nicht mehr artikulieren. Die Einsatzkräfte überwachen nun seine Vitalwerte und versorgen ihn, bis er wieder gehfähig ist.
Jacqueline Lang
Hauptsache, es dreht sich
Nicht nur die Zelte, auch die Straßen dazwischen sind voller Menschen. Es scheint, als sei ganz München auf den Beinen, um das schöne Wetter zu genießen und, na klar, durch die Lüfte zu fliegen. Esther und zwei Freunde etwa sind gerade aus dem Kettenkarussell gestiege, nun ist der 27-jahrigen Ungarin ein wenig "dizzy", also schwindelig. Trotzdem will sie unbedingt noch mehr Fahrgeschäfte fahren, gerne auch die wilderen Sachen. Und danach vielleicht in den Biergarten, ins Zelt selbst nicht unbedingt.
Isabella, 14, und Lisa, 15, zieht es auch nicht ins Zelt, Bier trinken dürften sie ja ohnehin nicht. Sie haben aber sowieso mehr Bock auf den Adrenalinrausch, neben dem "Predator", aus dem sie gerade gestiegen sind, waren sie unter anderem schon im "Breakdance", in der Achterbahn und auch im Kettenkarussell. 200 Euro haben sie für den Tag eingepackt, da dürfte also noch was gehen an Fahrgeschäften.
Und auch Martin Gerstl und der sechsjährige Basti waren schon fleißig: Teufelsrad sind sie schon gefahren, einmal "Rund um den Tegernsee" und nun eben das obligatorische Riesenrad. Eins wollen sie jetzt noch fahren, und danach wäre der Plan eigentlich gewesen, mit der Verwandtschaft aus Braunschweig in den Biergarten zu gehen. Die seien aber alle gesteckt voll, sagt Gerstls Frau. Macht aber auch nichts, dann trinken sie ihr Radler eben daheim - und probieren es am Familientag nächste Woche noch mal.
Isabella, 14, und Lisa, 15, zieht es auch nicht ins Zelt, Bier trinken dürften sie ja ohnehin nicht. Sie haben aber sowieso mehr Bock auf den Adrenalinrausch, neben dem "Predator", aus dem sie gerade gestiegen sind, waren sie unter anderem schon im "Breakdance", in der Achterbahn und auch im Kettenkarussell. 200 Euro haben sie für den Tag eingepackt, da dürfte also noch was gehen an Fahrgeschäften.
Anna-Maria Salmen
Viele Kreislaufprobleme aufgrund von Hitze
Eine Stunde nach Anstich wurden in der Wiesn-Sanitätswache bereits 119 Patienten versorgt, inzwischen ist die Zahl auf mehr als 280 Erkrankte und Verletzte gestiegen. Die Sanitäterinnen und Sanitäter arbeiteten ununterbrochen, so die Aicher Ambulanz. Die meisten hatten kleinere Schnitt- und Schürfwunden sowie Kreislaufprobleme. Einsätze wegen zu hohen Alkoholkonsums gebe es bisher noch nicht. Damit setzt sich ein Trend fort: Wo früher schon die erste sogenannte Bierleiche wenige Minuten nach Anstich versorgt werden musste, halten die Wiesn-Besucher inzwischen offenbar mehr Maß bei der Mass.
Elf Jahre alt war seinen Angaben zufolge die jüngste Patientin, die von ihrem Vater begleitet wurde, auch sie klagte über allgemeine Schwäche. Das warme Wetter mache sich auf der Wache bereits bemerkbar. Die Patienten können sich dort hinlegen, so der Sprecher und werden mit Wasser versorgt, dann seien die meisten schnell wieder fit. Ansonsten sei es bislang "absolut ruhig".
Elf Jahre alt war seinen Angaben zufolge die jüngste Patientin, die von ihrem Vater begleitet wurde, auch sie klagte über allgemeine Schwäche. Das warme Wetter mache sich auf der Wache bereits bemerkbar. Die Patienten können sich dort hinlegen, so der Sprecher und werden mit Wasser versorgt, dann seien die meisten schnell wieder fit. Ansonsten sei es bislang "absolut ruhig".