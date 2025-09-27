Für unseren Liveblog nutzen wir neben eigenen Recherchen Informationen der Nachrichtenagentur dpa.
Auf dem Oktoberfest hat es erneut einen Todesfall gegeben. Am Freitagmorgen um 6.16 Uhr ging ein Notruf bei der Integrierten Leitstelle der Feuerwehr ein, demzufolge ein lebloser Mann bei den Schausteller-Wohnanlagen in der Nähe des Riesenrads gefunden wurde. Die Leitstelle instruierte den Mitteiler über sofortige Reanimationsmaßnahmen und verständigte gleichzeitig den Rettungsdienst. Trotz aller Bemühungen von einem Notarzt und vier Sanitätern habe der Mann jedoch nicht mehr wiederbelebt werden können, teilte ein Sprecher der auf dem Oktoberfest eingesetzten Aicher-Ambulanz mit.
Die Polizei hat wie in solchen Fällen üblich Ermittlungen zur Todesursache aufgenommen: Nach ersten Erkenntnissen deutet nichts auf eine Fremdeinwirkung hin, so dass eher ein internistischer Zwischenfall in Frage kommt. Den Angaben eines Polizeisprechers zufolge war der Mann bei einem Schaustellerbetrieb angestellt, das mehrere Fahrgeschäfte auf der Wiesn betreibt; das Riesenrad gehöre aber nicht dazu.
Bereits am Samstagmorgen vor dem Wiesn-Anstich war eine über 70 Jahre alte Schaustellerin gestorben. Auch bei ihr waren alle Wiederbelebungsversuche vergeblich gewesen.
Isabel Bernstein
Pumuckl macht Zug-Ansagen zur Wiesnzeit
Sitzen Sie gerade in der Bahn und fahren zum Oktoberfest? Dann hören Sie mal genau hin: Macht der Zugführer die Ansagen – oder vielleicht ein kleiner Kobold? In den Zügen rund um München ist derzeit nämlich die Stimme von Pumuckl zu hören. Er soll unter anderem auf seine „liebevolle Pumuckl-Art zur gegenseitigen Rücksichtnahme“ aufrufen, heißt es von der Deutschen Bahn, denn die Züge sind zur Wiesnzeit oft nicht nur sehr voll, sondern auch stark verschmutzt. Der Pumuckl macht mit dem Auftritt gleich für sich Werbung: Ende Oktober kommt der neue Film in die Kinos, da schadet es nicht, sich den Zugreisenden gleich mal in Erinnerung zu rufen.
Jana Jöbstl
Welcher Wiesn-Typ sind Sie?
Traditions-Ultra oder eher Prosecco-Performer? Welcher Wiesn-Typ sind Sie? Wir haben einen Fragebogen konfiguriert - und haben die Oktoberfest-Besucherinnen und Besucher getestet.
Jacqueline Lang
Wirte-Tochter warnt vor K.O-Tropfen
Es ist schon am ersten Wiesn-Wochenende passiert, eine Aussage bei der Polizei hat Charlotte Kuffler allerdings erst heute gemacht. Beamte hätten sie ermutigt, den Vorfall in ihrer Geburtstagsnacht zur Anzeige zu bringen, sagt die Tochter von Wiesn-Wirt Stephan Kuffler. Diese wiederum hatten davon aus der Presse erfahren. Dort machte die 20-Jährige Anfang der Woche öffentlich, dass ihr und zwei Freundinnen am Sonntag mutmaßlich K.O-Tropfen verabreicht worden sind.
Wie sie darauf kommt? Sie feierten zu dritt, wurden im Gedränge kurz getrennt, nur um sich dann alle auf der Toilette wiederzufinden, weil ihnen allen "extrem schlecht" war, erzählt sie. Danach gibt es eine kurze Zeit, an die sich die junge Kuffler nicht genau erinnern kann. Sie weiß nur, dass sie es irgendwie schaffte, ihre Mutter anzurufen. Die habe sie dann glücklicherweise alle abgeholt und heimgebracht.
Erst, sagt die 20-Jährige, habe sie sich geschämt, weil sie ja wohl offenbar zu viel getrunken hatte. Dann aber sei ihr und ihren Freundinnen schnell klar geworden, dass das schon ein komischer Zufall wäre, wenn ihnen allen gleichzeitig so schlecht wird, dass sie sich übergeben müssen. Die Scham weicht dem Schock darüber, dass man ihnen vermutlich etwas in die Getränke gekippt hat - und das auf der Wiesn, im Weinzelt, das ja Kufflers Vater betreibt. Dass es demnach wirklich überall passieren kann, sei "extrem gruselig", findet Kuffler.
Die 20-Jährige, die im Club schon immer auf ihre Getränke aufgepasst hat, will nun auch auf der Wiesn und generell noch vorsichtiger sein. Sie hofft, dass die mediale Aufmerksamkeit für ihren Fall zumindest insofern ihr Gutes hat, als das vor allem andere junge Frauen noch mal mehr für das Thema sensibilisiert sind. Den Spaß nehmen lassen will sie sich aber auf keinen Fall.
Gäste feiern ausgelassen im Weinzelt. Stephan Rumpf
Tim Brack
Mann soll im Streit mit Regenschirm zugeschlagen haben
Auf dem Heimweg von der Wiesn ist es laut Bundespolizei zu Handgreiflichkeiten zwischen zwei Besuchern gekommen. Im Hauptbahnhof berührten sich ein 28-Jähriger und ein Unbekannter am Donnerstagabend auf dem Heimweg. Die beiden gerieten in Streit – zunächst nur verbal. Doch dann soll es laut Polizei zu wechselseitigen Handgreiflichkeiten gekommen sein. Der Unbekannte soll dem 28-Jährigen mit einem Taschenschirm ins Gesicht geschlagen haben. Daraufhin habe der sichtlich alkoholisierte Mann eine Streife angesprochen, so die Bundespolizei. Es wird wegen des Verdachts wechselseitiger Körperverletzung ermittelt.
Tim Brack
Polizei beschlagnahmt Besen von Wiesnbesucher
Kurioses von der Wiesn hat die Polizei zu vermelden. Sie hatte am Donnerstagabend gegen 23 Uhr im Ostbahnhof mit einem 27-Jährigen zu tun, der einen Holzbesen dabeihatte. Der Wiesnbesucher aus Berg am Laim sei betrunken gewesen und habe nicht erklären können, wo er das zirka zwölf Euro teure Gerät an sich genommen hatte. "Mit einer Sicherstellung zwecks Gefahrenabwehr", teilt die Polizei weiter mit, sei der Mann nicht einverstanden gewesen. Daraufhin wurde der Besen beschlagnahmt. Einen freiwilligen Atemalkoholtest lehnte er laut Polizei ab, bestand im Gegenzug jedoch auf ein Strafverfahren wegen Unterschlagung. Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen wurde der 27-Jährige vom Revier entlassen.
Mehr als 500 Polizeieinsätze und 150 Festnahmen auf der Wiesn
514 Einsätze und 153 Festnahmen, das ist die Polizeibilanz nach einer knappen Woche auf dem Münchner Oktoberfest. Das teilte Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) nach seinem Besuch auf der Wiesn-Wache mit. Die Zahlen wurden demnach am frühen Freitagmorgen erhoben. Rund 600 Polizisten sind in diesem Jahr im Einsatz. Außerdem gibt es 54 Kameras, von denen 36 in diesem Jahr erneuert wurden und den Angaben zufolge nun auf dem neuesten Stand sind.
In diesem Jahr legt die Münchner Polizei einen besonderen Fokus auf sexuelle Belästigung, darunter „Upskirting“ und „Downblousing“ - also das heimliche Fotografieren unter den Rock oder in den Dirndl-Ausschnitt. Seit 2021 ist beides strafbar. Wie viele Fälle in der ersten Wiesn-Woche bekannt wurden, teilte das Innenministerium zunächst nicht mit.
Joachim Mölter
30-Jähriger begrapscht und schlägt Frauen - Strafverfahren
Ein 30 Jahre alter Münchner hat am Donnerstagabend gegen 22 Uhr im Schottenhamel-Zelt erst eine 27-Jährige am Gesäß begrapscht und dann deren 23 Jahre alte Bekannte ins Gesicht geschlagen, als diese ihn zur Rede stellen wollte. Der Mann entfernte sich, ehe die verständigte Polizei eintraf. Er war den beiden Münchnerinnen zwar unbekannt, nicht aber anderen Personen, die am Tisch saßen. Die Polizisten konnten den Übeltäter deshalb schnell identifizieren, ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen sexueller Belästigung und Körperverletzung.
Joachim Mölter
Taschendiebe wollen Trubel rund um die Zeltschließungen nutzen
Auch am Donnerstag waren wieder Diebe auf und außerhalb der Theresienwiese unterwegs, sie versuchten jeweils die Aufbruchstimmung und den Trubel rund um den Betriebsschluss der Zelte zu nutzen.
So beobachteten Taschendiebfahnder aus Berlin kurz vor Mitternacht eine Gruppe von vier Männern, die auf der Theresienhöhe nach Beute Ausschau hielten. Schließlich näherte sich das Quartett einer größeren Menschenmenge. Einer der Männer entwendete einen abgestellten Rucksack, während die anderen ihn abschirmten. Als sie den Rucksack nach Beute durchsuchten, griffen die Fahnder zu. Bei den Tatverdächtigen handelt es sich um einen 19 Jahre alten Slowenen sowie einen 18 Jahre alten und zwei 25-jährige Slowaken. Sie wurden wegen Diebstahls angezeigt und am Freitag einem Haftrichter vorgeführt, weil keiner einen festen Wohnsitz in Deutschland hat.
Kurz vorher, gegen 22 Uhr, war Beamten aus Frankfurt und München in der Wirtsbudenstraße ein Mann aufgefallen, der typisches Taschendieb-Verhalten zeigte, wie es im Polizeibericht hieß. Als er das Oktoberfestgelände verließ und anschließend versuchte, die SIM-Karte aus einem Mobiltelefon zu entfernen, wurde er vorläufig festgenommen. Bei ihm handelt es sich um einen 37 Jahre alten Rumänen, auch er wurde mangels eines deutschen Wohnsitzes dem Haftrichter vorgeführt. Nachdem die Beamten den rechtmäßigen Besitzer des Handys ermittelt hatten, wurde es diesem zurückgegeben.
Um 23 Uhr bemerkten Taschendiebfahnder aus Bamberg im Höfbräuzelt einen Mann, der die bevorstehende Zeltschließung offensichtlich für seinen Beutezug nutzen wollte und im Gedränge insgesamt sechs verschiedenartige Jacken in verschiedenen Größen an sich nahm. Als er diese im Außenbereich nach Wertgegenständen filzte, nahmen ihn die Fahnder fest. Auch er, ein 60 Jahre alter Italiener ohne Wohnsitz, musste zum Ermittlungsrichter.
Womöglich können ihn ja die Beamten aus seiner Heimat gleich wieder mitnehmen, die zum sogenannten Italiener-Wochenende angereist sind. Einsatzkräfte der ‚Polizia di Stato‘ und der ‚Carabinieri‘ unterstützen ihre Münchner Kollegen mittlerweile zum 21. Mal am mittleren Wiesn-Wochenende, an dem traditionell viele Italiener in die Stadt kommen. Die uniformierten Beamten und Beamtinnen aus Italien werden stellvertretend für alle internationalen Hilfskräfte am Sonntagmittag vom hiesigen Polizeivizepräsidenten Christian Huber, dem Leiter der Wiesnwache Christian Schäfer und dem Münchner Wirtschaftsreferenten Christian Scharpf willkommen geheißen.
Tim Brack
Freunde rangeln auf Bahnsteig: „Haben uns gegenseitig g'fotzt, aber wir sind wieder cool miteinander"
Die Bundespolizei berichtet von zwei Freunden, die sich am Freitagmorgen gegen 3 Uhr im Hauptbahnhof gestritten haben. Ein 20-jähriger Österreicher und ein 17-jähriger Deutscher hatten demzufolge nach einem Wiesnbesuch ihren Zug nach Kufstein verpasst. Der verbale Streit entwickelte sich zu einem Gerangel auf dem Boden des Bahnsteigs. „Wir haben uns gegenseitig g'fotzt, weil wir den Zug verpasst haben. Aber wir sind wieder cool miteinander, da mein Kumpel bei mir Urlaub macht“, sagte der Österreicher der Bundespolizei. Die beiden wurden belehrt, weitere Konsequenzen hatte der Streit nicht für sie.
Joachim Mölter
Norweger wird mit Masskrug ins Gesicht geschlagen
Mit vermutlich bleibenden, aber unschönen Erinnerungen wird ein Norweger vom Oktoberfest nach Hause fahren. Der 54-Jährige war am Donnerstagabend gegen 21.30 Uhr im Hofbräuzelt mit einem bislang unbekannten Mann in Streit geraten. Im Verlauf der verbalen Auseinandersetzung griff der Unbekannte zu einem Masskrug und schlug diesen seinem Kontrahenten so heftig ins Gesicht, dass er zu Bruch ging. Dabei erlitt der Norweger Schnittverletzungen im Gesicht. Er wurde von der Ambulanz erstversorgt und anschließend zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Täter flüchtete.
Joachim Mölter
Mann wegen Upskirting festgenommen und angezeigt
Ein 36-Jähriger ist am Donnerstag festgenommen worden, weil er im Hofbräuzelt einer 26-jährigen Wiesnbesucherin aus Neuseeland mit seinem Handy unter den Rock fotografiert hatte. Einem Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes war das aufgefallen, er verständigte daraufhin gegen 17.20 Uhr die Polizei. Die Beamten nahmen den Italiener mit auf die Wiesnwache und stellten sein Mobiltelefon sicher. Er wurde angezeigt wegen der Verletzung des Intimbereichs durch Bildaufnahmen, dem sogenannten Upskirting. Nachdem er eine Sicherheitsleistung in Höhe von 2000 Euro hinterlegt hatte, durfte er wieder gehen.
Nicht nur in Bierzelten kann Upskirting ein Problem sein, auch bei Fahrgeschäften. Auf dem berühmten Teufelsrad kommt es immer wieder zu Vorfällen. Meine Kollegin Sophia Coper ist der Sache nachgegangen:
Isabel Bernstein
Martin Bernstein
Gedenkfeier für Opfer des Oktoberfest-Anschlags
Etwa 200 Münchnerinnen und Münchner haben am Freitagmorgen des rechten Terroranschlags auf das Oktoberfest gedacht, bei dem vor 45 Jahren zwölf Menschen ermordet und weit mehr als 200 verletzt wurden. Überlebende kamen zu der von der DGB-Jugend zusammen mit der Stadt organisierten Feier am Tatort, ebenso die gesamte Stadtspitze, zahlreiche Vertreter von Gewerkschaften, Parteien und zivilgesellschaftlichen Organisationen sowie Bayerns Innenminister Joachim Herrmann. Nicht dabei waren der bayerische Ministerpräsident oder Vertreter der Bundesregierung, obwohl es sich um den Jahrestag des schlimmsten Terroranschlags in der deutschen Nachkriegsgeschichte handelte.
Eine Sprecherin der DGB-Jugend verglich in einer beeindruckenden Rede das Gedenken in München mit dem im italienischen Bologna, wo ebenfalls rechte Terroristen vor 45 Jahren 85 Menschen ermordet hatten. Tausende gingen dort im August auf die Straßen. Sie habe dabei gelernt, sagte Magdalena Wessely, dass Gedenken nicht allein Trauer um die Opfer bedeute – sondern „Wut, Widerstand, fordern, lernen“.
Sie warnte davor, rechte Taten kleinzureden oder zu verharmlosen: „Die Rechtsextremisten sind keine Einzeltäter, sie sind vernetzt, national und international.“ Das könne man aus der rechten Terrorserie des Jahres 1980 mit mehr als hundert Toten lernen. Die Rednerin warnte zugleich: „Wer an Kinder- und Jugendarbeit spart, spart an der Wehrhaftigkeit der Demokratie.“ Um 18 Uhr findet am Freitagabend im Saal des Alten Rathauses in München eine städtische Informations- und Diskussionsveranstaltung zum Oktoberfestattentat statt. Der Eintritt ist frei.
Eine Sprecherin der DGB-Jugend verglich in einer beeindruckenden Rede das Gedenken in München mit dem im italienischen Bologna, wo ebenfalls rechte Terroristen vor 45 Jahren 85 Menschen ermordet hatten. Tausende gingen dort im August auf die Straßen. Sie habe dabei gelernt, sagte Magdalena Wessely, dass Gedenken nicht allein Trauer um die Opfer bedeute – sondern „Wut, Widerstand, fordern, lernen“.
Sie warnte davor, rechte Taten kleinzureden oder zu verharmlosen: „Die Rechtsextremisten sind keine Einzeltäter, sie sind vernetzt, national und international.“ Das könne man aus der rechten Terrorserie des Jahres 1980 mit mehr als hundert Toten lernen. Die Rednerin warnte zugleich: „Wer an Kinder- und Jugendarbeit spart, spart an der Wehrhaftigkeit der Demokratie.“ Um 18 Uhr findet am Freitagabend im Saal des Alten Rathauses in München eine städtische Informations- und Diskussionsveranstaltung zum Oktoberfestattentat statt. Der Eintritt ist frei.
Kranzniederlegung am Mahnmal für die Oofer des Oktoberfestattentats von 1980. Martin Bernstein
Jacqueline Lang
Es geht wieder los
8.40 Uhr am Freitagmorgen, gleich geht es wieder los – und mit dem Run auf die Zelte beginnt dann Wochenende Nummer 2.
Vor dem Eingang bilden sich schon wieder Schlangen. . Jacqueline Lang