Die dichten Wolken über der Theresienwiese zaubern Sorgenfalten auf die ein oder andere sorgfältig gepuderte Stirn. Hält das Wetter? Kaum auszudenken, wenn es jetzt anfangen würde, zu regnen. Die Nässe wäre Gift für die vielen kunstvollen Flecht- und Steckfrisuren, für die edlen Stoffe der Dirndl und für das Make-up. „Bin ich verschmiert?“, fragt da auch schon eine der Damen, die sich an diesem Vormittag vor dem Schützenfestzelt versammelt haben, ihre Begleiterin. Nein, noch sitzt alles.

In der Luft liegt der Duft der Parfümwolken, sie überlagern den sonst so wiesn-typischen Geruch der Pferde, die eine festlich geschmückte Bierkutsche ziehen. Es ist nicht die Art Gefährt, mit der Regine Sixt ihr Leihwagen-Imperium aufgebaut hat. Trotzdem posiert die 82-Jährige bereitwillig vor dem Wagen für die unzähligen Fotografen, die sich in Sekundenschnelle um sie scharen. Ein kurzes Gespräch? Es gibt kein Durchkommen mehr, Sixt schlendert gut abgeschirmt zum Eingang des Festzelts.

Vor 25 Jahren hat sie zum ersten Mal zu ihrer Damenwiesn eingeladen, die Veranstaltung ist mittlerweile zur festen Institution geworden für die weibliche High Society. Wer eine der begehrten Einladungen erhält, bekommt damit auch gleich einen Spendenaufruf. Wie viel Geld für ihre Kinderhilfe-Stiftung Jahr für Jahr zusammenkommt, verrät Sixt aber grundsätzlich nicht.

Geht man nach der Anzahl der geladenen Gäste, dürfte die Summe großzügig ausfallen: 1400 Frauen aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft dürfen heuer unter den roten Herzen Platz nehmen, die wie schwerelos in der Festzelt-Luft schweben. „Buam müss'n drauss'n bleim“, ist hingegen auf einem Papp-Wölkchen zu lesen, das sich darunter dreht.

1400 Frauen aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft dürfen heuer unter den roten Herzen Platz nehmen, die wie schwerelos in der Festzelt-Luft schweben. (Foto: Stephan Rumpf)

Der Nachmittag soll den Frauen gehören, darunter Uschi Glas, Karin Baumüller-Söder, Dagmar Wöhrl und weitere durch Funk und Fernsehen, Instagram und Facebook bekannte Gesichter. Viele sind schon seit Jahren regelmäßige Gäste, die ehemalige Journalistin Marie Waldburg etwa war bereits auf der ersten Damenwiesn im Jahr 2000 eingeladen. Damals hätten gerade einmal zehn Frauen mit Sixt gefeiert, erinnert sie sich.

Hoppla, ein Foto - alles für einen guten Zweck: (von links) die Gesellschaftsdamen Janine White und Andrea Gräfin von Lösch mit Marketin-Expertin Anette Zierer. (Foto: Stephan Rumpf)

Auch Andrea von Lösch war schon in den Anfangsjahren dabei, wie sie sagt. Die Niederbayerin hat in ihrer Heimatstadt Eggenfelden vor knapp zehn Jahren einen Waldfriedhof aufgebaut. Nebenbei ist sie Volksfestwirtin auf der Gerner Dult, die die Eggenfeldner schon seit 1348 feiern. Die Wiesn sieht von Lösch daher auch immer als Inspiration. Am schönsten sei es aber, alte Freundinnen wiederzutreffen – und neue kennenzulernen.

Zwei Grüne, ein Look: Theresa Schopper, Kultusministerin von Baden-Württemberg, mit Katharina Schulze, Fraktionsvorsitzende der bayerischen Landtags-Grünen. (Foto: Stephan Rumpf)

„Hier sind lauter starke Frauen“, sagt auch Katharina Schulze hörbar begeistert. Die Vorsitzende der Grünen-Landtagsfraktion verbindet ihren Besuch mit einem Appell: Die Kommunalwahlen stehen an, doch in der Politik seien Frauen noch zu wenig vertreten. Das müsse sich ändern, so Schulze. „Wir sind richtig viele“, sagt sie mit Blick ins volle Festzelt.

Für Regine Sixt sind ihre Damen auch jetzt schon etwas Besonderes: „Ihr seid Sterne für mich, Sterne am Firmament“, ruft sie ihnen entgegen. Wie auf Kommando bläst eine Kanone goldenes Konfetti ins Zeltfirmament. Es wird nicht das Einzige bleiben, das am Nachmittag auf die aufwendig frisierten Köpfe fällt. Draußen hat doch noch der Regen eingesetzt.