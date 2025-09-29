Bei der Bezeichnung graue Eminenz muss man immer gut aufpassen, und in Zeiten einer neuen Momo-Verfilmung, die am Donnerstag in den Kinos startet, erst recht. Grau ist in diesem Fall bei den beiden Herren auf dem Bild zum einen optisch wörtlich und rein beschreibend gemeint. Zum anderen aber auch grau im Sinne von unauffällig in der Auffälligkeitsbranche Klatsch-Berichterstattung. Eminenz soll hier ausschließlich hochachtungsvoll gemeint sein bezüglich der beruflichen Leistungen. Markus Lüpertz, der Mann in der Mitte, gilt als einer der bekanntesten und erfolgreichsten deutschen Künstler. Der 84-jährige Maler und Bildhauer ist gern gesehener Gast auf den jährlichen Einladungen seines Nebenmannes, Helmut Röschinger, 82. Der Argenta-Empfang ist so etwas wie die graue Eminenz der jährlichen Gesellschafts-Highlights. Argenta heißt Röschingers höchst erfolgreiches Immobilien-Unternehmen. Statt grau könnte man mit einem noagalgroßen Latinum allerdings auch Argentum wörtlich nehmen und die beiden Herren silberne Eminenzen nennen.

Valérien und der runde Geburtstag

Valérien Ismaël mit Vater und Ehefrau am Sonntag. (Foto: API (c) Andy Knoth/Agency People Image)

Die Sache scheint klar zu sein: Was schenkt man jemandem zum runden Geburtstag, der mutmaßlich schon alles hat und sich noch mutmaßlicher auch alles kaufen könnte? Zeit mit der Familie verbringen (ein Fazit übrigens auch aus Momo). So geschehen offenbar bei Familie Ismaël. Der Jubilar in der Mitte, Valérien Ismaël, am Sonntag 50 geworden, mit seinem Vater und seiner Schwester vor dem Betreten des Käferzelts. Der Fußballer spielte auch von 2005 bis 2007 beim FC Bayern. Interessant, dass gleichzeitig weitere der selbsternannten Legenden im Paulaner-Zelt feierten, was Mit-Legende Rafinha auf mehreren Insta-Fotos dokumentierte. Ismaël ist da nicht zu finden, entweder ging die Familie vor den alten Mitkickern vor oder zwei Bayern Spielzeiten machen einen noch nicht zur Legende. Man muss seine Zeit eben richtig investieren (Momo).

Haas mit Mass

Tommy Haas im Käferzelt. (Foto: API (c) Andy Knoth/Agency People Image)

Endlich sind auch mal die Vertreter da, deretwegen dauernd von Aufschlagen die Rede ist. Lothar Matthäus schlägt im Käferzelt auf, Arnold Schwarzenegger im Marstall. Aber eigentlich schlagen ja nur die Sportler aus der Tennis-Fraktion auf, was jedoch auch Thomas „Tommy“ Haas schon länger nicht mehr professionell macht. Der 47-jährige Silbermedaillengewinner von Sydney im Jahr 2000 kennt die Wiesn als langjähriger Wahlmünchner und auch die hiesige Society durch seine Beziehungen zu Sandy Meyer-Wölden und Giulia Siegel. Mit denen ist er schon oft hier aufgeschlagen.

Fragen Sie Ihren Juwelier oder Modemacher

Max Dietl und Manfred Hilscher vor dem Schützenzelt am Sonntag. (Foto: API (c) Manuel Tilgner/Agency People Image)

Die Sonnenbrille ist hier höchstwahrscheinlich nicht als Rausch-Gesicht-Schutz im Einsatz, sondern als Accessoire. Denn es trägt sie ein Münchner Modemacher, der in seiner Branche einen ähnlichen Stellenwert genießt, was die München-Prominenz angeht, wie sein Namensvetter Helmut Dietl in der Filmbranche. Max Dietl, das Modehaus residiert gegenüber der Oper und ist ein wackeres Wahrzeichen dafür, dass München noch immer mehr zu bieten hat als Mode-Ketten. Zum Beispiel auch Halsketten oder weiteren Schmuck, den man beim Juwelier Hilscher seit mehr als 75 Jahren bekommt, der einen ähnlichen Ruf wie sein Namensvetter vornamens Marcel aus der Skisport-Gilde genießt. Da kann man schon im Schulterschluss posieren, oder aber, Max Dietl muss den Nebenmann halten, weil dessen fulminanter Gamsbart ihn sonst aus dem Gleichgewicht bringen würde.

Oberlippen- und Gamsbart

CSU-Politiker Peter Gauweiler am Sonntag auf dem Balkon des Schützenzelts. (Foto: API (c) Manuel Tilgner/Agency People Image)

Ihn hat noch nie etwas aus dem Gleichgewicht gebracht, schon gar kein Gamsbart. Peter Gauweiler am Sonntag auf dem Fest, dem er selbst als früherer Chef des Kreisverwaltungsreferats durchaus zugesetzt hat. Was bis heute zur Legendenbildung von Fest und Mann beiträgt. Gauweiler wollte 1984 das unsaubere respektive konstant zu geringe Einschenken der Schankkellner auf der Wiesn unterbinden und schickte Kontrolleure auf das Oktoberfest. Richard Süßmeier, damals Wirt und Sprecher der Wiesnwirte, machte sich darüber lustig, bis bei einer Kontrolle unangemeldete Mitarbeiter im Armbrustschützenzelt aufflogen, die Konzession war weg. Und Süßmeier hatte auf einmal viel Zeit (Momo?).

Lauf und davon

Florian Gschwandtner, Entwickler der Runtastic-App am Sonntag auf der Wiesn. (Foto: API (c) Andy Knoth/Agency People Image)

Es könnte gut sein, dass Florian Gschwandtner nicht nur durch seinen Wiesnauftritt vor dem Käferzelt an Bekanntheit gewinnt, sondern auch nach dem letzten Wiesntag. Der 42-jährige Österreicher war Geschäftsführer der Runtastic-App, einer der ersten Fitness-Applikationen. Und eine solche werden vielleicht viele nach den diversen ersten und zweiten und sechzehnten Aufschlägen auf der Wiesn dann doch benötigen oder zurate ziehen, nicht dass ihnen die BMI-Konzession Normalgewicht noch entzogen wird.