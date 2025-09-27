Verena Kerth, hier schon ein leicht abgestandenes Bild vom ersten Wiesntag, hatte einen Oktoberfest -Unfall, wie sie der AZ erzählte und selbst selfiedokumentarisch festhielt. Die Moderatorin und frühere Begleiterin von Ex-Torwart Oliver Kahn wurde derart schwer von einer Magnumflasche Champagner am Kinn getroffen, die ein Kellner auf seiner Schulter balancierte, „dass ich ihn nicht einmal mehr mit Make-up abdecken kann“.

Das ist eine ganz eigene und neue Dimension von Wiensverletzung. Zur Sicherheit deutet Kerth auf dem Beweisfoto, das die Zeitung mitveröffentlicht hat, mit dem Zeigefinger auf den kleinen dunklen Fleck, damit man ihn nicht übersieht.

Schorsch und Schorsch

Franz Georg Strauss und Georg Dingler. (Foto: API (c) Manuel Tilgner/Agency People Image)

An Tag sieben kommen ganz neue Hinter- und Vordergründe in dieser Rubrik ins Spiel. Erstmals ist die Augustiner-Festhalle Schauplatz einer VIP-Einladung in diesem Jahr, Wiesnprofis werden das sofort erkennen. Ob Unternehmer Franz Georg Strauss vor lauter Freude, dass sein Vater Franz Josef jetzt vom aktuellen Landesvater Markus Söder als Büste in die Warhalla aufgenommen werden soll, eine Spontan-Mass mit dem früheren Radio-Gong-Chef Georg „Schorsch“ Dingler zu sich nehmen wollte? Anlass war viel mehr eine Einladung vom Altmünchner Netzwerker und Arzt Wolfgang Pförringer. Der Ort ist eine gute Wahl, die Kollisionswahrscheinlichkeit mit Magnumflaschen Champagner liegt da nahe Null.

Arni und Arni

Arnold und Sohn Christopher Schwarzenegger im Marstall-Festzelt auf der Bühne beim Dirigieren. (Foto: Felix Hörhager/dpa)

Wenn irgendwann, wie es in vielen bayerischen Familien Tradition ist, die Lederhose vererbt wird, dann ist es immer schön, wenn der Nachwuchs auch weiß, was es mit diesem Kleidungsstück auf sich hat. Da ist es nahezu zwangsläufig, dass Arnold Schwarzenegger, der mittlerweile den Dirigentenstab genauso gerne zwischen den Fingern hält wie seine weißwurstdicken Zigarren, Sohn Christopher den Lieblingsplatz auf der Wiesn zeigt. Und das ist nun mal die Bühne im Marstallzelt.

Meist steht bei Schwarzeneggers eher der ältere Sohn Patrick mit vor Kameras, der auch Schwarzeneggers Ehe mit der John-F.-Kennedy-Nichte Maria Shriver entstammt, naheliegenderweise auch Darsteller geworden ist. Christopher bekommt so eine Feierpose aber genauso hin. Im Hintergrund übrigens nicht Lothar Matthäus, der auch am Freitagabend zugegen war auf dem Oktoberfest, sondern der Mann, der die Kapelle im Griff hat, wenn die Schwarzeneggers mal nicht da sind.

Lothar und Theresa

Lothar Matthäus und Theresa Sommer. (Foto: Manuel Tilgner/Agency People Image)

Matthäus war nicht im Marstallzelt, sondern bei Käfer, zusammen mit Theresa Sommer. Die junge Frau war erstmals beim Ballon d'Or nicht nur als Begleiterin dabei, sondern dem Im-Arm-halten nach als Partnerin, und es dauerte nach den ersten gemeinsamen Bildern im Frühjahr nur ein Schwarzenegger-Dirigat lang, bis die Boulevard-Kollegen den Altersunterschied zwischen Matthäus, 64, und Sommer herausgefunden hatten: 38 Jahre, die Dame, die unter Studentin und Model firmiert, sei 26. Das ist etwa die Zeitspanne, die der fünffach geschiedene Matthäus Profifußballer war.

Schau, wie ich schau

Clemens Schick im Käferzelt am Freitagabend. (Foto: API (c) Manuel Tilgner/Agency People Image)

Erfahrene Gesellschaftsreporter und -fotografen wissen: Der schaut immer so. Der Schauspieler, der dem Berliner Tagesspiegel neulich erst sagte: „Details über mein Privatleben kennt bis heute keiner“, ist auch mimisch eher verschlossen. Details über seine Gesichtsmuskeln kennt bis heute eigentlich auch keiner. Clemens Schick lächelt sehr selten, am ehesten noch in seinen Rollen. Es könnte also sein, dass er bei dieser Aufnahme noch völlig überwältigt ist, gerade bei Käfer Lothar Matthäus begegnet zu sein oder gerade Lothar Matthäus mit einer 38 Jahre jüngeren Partnerin begegnet zu sein. Dass er noch benommen ist, weil ihn gerade eine Champagnerflasche hinterrücks fast niedergestreckt hat. Vielleicht hat er auch noch einen leichten Schock, weil er zuvor Schwarzenegger beim Dirigieren zusehen musste. Dass er sich zurück ins Augustinerzelt wünscht oder endlich auch in die Walhalla. Am wahrscheinlichsten ist aber, dass es die pure Euphorie ist in der Erwartung, es mit diesem Bild endlich in der Wiesnpromi-Galerie der SZ zu schaffen.