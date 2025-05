Von Franz Kotteder, München

Letzte Runde für eine Wiesnwirtin: Arabella Schörghuber vom Paulaner-Festzelt wird in diesem Jahr zum letzten Mal die Leitung der zweitgrößten Festhalle auf der Wiesn übernehmen, wie sie der SZ exklusiv verriet. Und auch als Wirtin der Traditionsgaststätte „Zum Spöckmeier“ in der Rosenstraße beim Marienplatz hört sie auf, und zwar bereits im kommenden Monat. „Es fällt mir einerseits nicht leicht, gerade auf der Wiesn aufzuhören“, sagt sie, „andererseits habe ich immer angekündigt, mich mit 60 anderen schönen Dingen zu widmen.“ Ein paar Tage nach dem Oktoberfest werde sie nun 59. Und dann? „Ich weiß ehrlich gesagt noch gar nicht so recht, ob das bei mir gerade traurige oder Freudentränen sind.“