Für unseren Liveblog nutzen wir neben eigenen Recherchen Informationen der Nachrichtenagentur dpa.
Wichtige Updates
Kanzler Merz prostet auf der Wiesn – und wirft Kusshände
Sanitäter und Ärzte versorgen so viele Patienten wie noch nie
US-Tourist von Tram überrollt
Warum heißt es eigentlich nicht Septemberfest?
31 Grad: Temperatur-Rekord auf der Wiesn
Katja Schnitzler
Fast eine Million Besucher am ersten Wiesn-Wochenende
Eventuell hat das angekündigte schlechte Wetter noch mehr Menschen dazu gebracht, gleich an den Eröffnungstagen zur Theresienwiese zu kommen. Am Samstag drängten sich hier insgesamt 450 000 Münchnerinnen, Münchner und Gäste aus aller Welt, am späten Sonntagnachmittag war dann die Millionengrenze erreicht. Der Überblick über das erste Wochenende:
Tim Brack
Überfüllte Züge – Streit zwischen Wiesnbesuchern
Sitzplätze sind nicht nur im Festzelt begehrt, sondern auch auf dem Heimweg von der Wiesn. In einem Regionalzug nach Nürnberg kam es gegen 21.20 Uhr im Münchner Hauptbahnhof zu Handgreiflichkeiten zwischen zwei Oktoberfest-Besuchern, die sich um einen Sitzplatz stritten. Eine 31-Jährige hatte ihr Gepäck neben sich auf einem Sitz abgestellt. Ein 48-Jähriger wollte sich dort hinsetzen. Weil ihm der Platz nicht schnell genug frei gemacht wurde, kam es zu einem Streit.
Dann soll sich der Mann „abfällig“ geäußert haben, wie die Bundespolizei mitteilt. Die Frau wollte in der Folge ihren Platz verlassen, da sie laut Bundespolizei nicht neben einem „Rassisten“ sitzen wollte. Der mit 1,31 Promille alkoholisierte Mann ging die Frau daraufhin auch körperlich an, drückte sie in den Sitz und gegen das Zugfenster. Die Angegriffene schlug ihm eine PET-Flasche in den Nacken. Beamte der Bundespolizei trennten die beiden. Beide wurden wegen Beleidigung und Körperverletzung angezeigt und konnten ihre Heimreise verspätet antreten.
Neben der Bundespolizei war auch der Sicherheitsdienst der Deutschen Bahn am Sonntagnachmittag am Hauptbahnhof im Einsatz, weil mehrere überfüllte Züge nicht abfahren konnten.
Tim Brack
Promis treffen sich beim „Almauftrieb“
Am Sonntagabend fand der „Almauftrieb“ in der Käfer-Schänke statt. Bei dem traditionellen Event treffen sich seit 1999 Prominente aus Wirtschaft, Showbusiness und Sport sowie die anderen üblichen Verdächtigen. Unser Autor Thomas Becker war dabei und hat sich angeschaut, welche VIPs dieses Jahr dort gefeiert haben und erklärt, was den „Almauftrieb“ so besonders macht.
Katja Schnitzler
Das gute Wetter verabschiedet sich langsam
Mit dem Hereinbrechen der Dunkelheit schwindet auch der Spätsommer. In der Nacht zieht Regen auf, es könnte gewittern. Daher hier zum Trost noch ein paar besonders sonnige Eindrücke vom Wiesn-Wochenende.
Katja Schnitzler
Kanzler Merz prostet auf der Wiesn – und wirft Kusshände
Wo kann man sich volksnäher zeigen als auf dem größten Volksfest? Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) nutzte seinen Wiesn-Besuch nicht nur zum Umtrunk mit CSU-Chef Markus Söder und den SPD-Parteivorsitzenden Bärbel Bas und Lars Klingbeil. Er winkte dem Feiervolk auch huldvoll vom Außenbalkon des Schottenhamel-Festzelts zu und warf gar mindestens einen Luftkuss. Von der Empore im Inneren prostete er dann herab: Die Wiesn-Besucher zückten ihre Smartphones, es gab Jubel, aber auch Buh-Rufe, berichtet die Nachrichtenagentur dpa, andere Besucher sahen auch gereckte Mittelfinger. Die Stimmung ließ sich die Politikerrunde davon nicht verderben, Profis eben.
Jana Jöbstl
Was macht diese Tracht so besonders?
Wer mehr erfahren will über den Trachten- und Schützenzug, für den ist dieses Video: Ich habe mich heute eine Stunde vor dem offiziellen Beginn unter die Teilnehmerinnen und Teilnehmer gemischt und gefragt: Was bedeutet Tracht für die Menschen hier? Und was ist das Besondere an ihrem Outfit? Übrigens: Noch mehr Videos rund um die Wiesn gibt's auf unserem Instagram-Kanal szmuenchen
Jacqueline Lang
Wiesn kann mehr als nur Tradition
Das bayerische Lebensmotto lautet ja gemeinhin "Leben und leben lassen" und wo könnte man das besser beobachten als auf dem Oktoberfest: Hier findet der Trachten- und Schützenumzug zeitgleich mit dem "Rosa Sonntag" statt, dem Treffen der queeren Community im Bräurosl. Und nein, diese zwei Welten, Tradition und Moderne, die existieren hier nicht nur parallel zueinander, sie treffen auch aufeinander, haben Schnittmengen.
Bestes Beispiel Christian IV., seines Zeichens Prinz von Münchens ältestem Faschingsverein Narhalla. Der ist nämlich nicht nur Prinz und beim Umzug mitgelaufen, sondern auch Fördermitglied beim Verein United Queens of Munich. Selbst Drag macht er zwar nicht, die Maikönigin und Münchner Drag Queen Susi Sendling kennt er trotzdem. Und gerade haben sich die beiden auf dem Festgelände getroffen.
Maikönigin Susi wiederum ist mit Timmy, Andy und Stefan unterwegs, die sich alle drei für die Fetisch-Community stark machen als: Mister Fetish NRW, Bavarian Mister Fetish und Mister Fetish Germany. Sie sind - anders als das Prinzenpaar - nicht in Tracht, sondern in Lack und Leder unterwegs. Denn Sichtbarkeit, das betont Timmy, sei wichtig, überall und immer, aber auch heute und hier auf dem Oktoberfest. Wie das ankommt? Bislang seien die Erfahrungen durchweg positiv, viele würden nach Fotos fragen.
Ob der Abend für sie alle jetzt gemeinsam noch weitergeht? Maikönigin Susi und die drei Männer wollen auf jeden Fall nach ihrer kurzen Verschnaufpause zurück ins Zelt, und ja, das Prinzenpaar hätte auch Lust, mitzukommen. Warum auch nicht? Der Rosa Sonntag in der Bräurosl ist schließlich nicht ohne Grund legendär.
Übrigens: Für alle, die es heute nicht dorthin schaffen, um mitzufeiern, gibt es seit diesem Jahr morgen noch mal die Chance. Die Bräurosl hat nämlich aufgrund der großen Nachfrage heuer den Rosl Montag ausgerufen, um 15 Uhr geht's los. (Welt)Offen, das kann München eben, vor allem zur Wiesn.
Tradition meets Moderne: Queere Community trifft auf dem Oktoberfest auf das Prinzenpaar der Narhalla. Jacqueline Lang
Jacqueline Lang
Trachtler: Hitze kann uns nichts anhaben
Fragt man Christian Arbinger, dann ist der Trachten- und Schützenumzug viel zu schnell rumgegangen - und das trotz Hitze. Wobei er schon sagt, dass er die Sauna sozusagen angezogen hat. Arbinger ist, wie unschwer an seiner Tracht zu erkennen, Kasper beim Fachverein der Schäffler Münchens, schon seit 20 Jahren gehört für ihn der Umzug zum festen Programm. Das Einzige, was ihn mittlerweile stört: Die allermeisten schauen nur noch aufs Handy.
"Guad und heiß", sei der Umzug gewesen, sagen auch Vroni und Stefan von den Gebirgsschützen Waakirchen. Für sie ist es das erste Mal gewesen, Stefan ist schon ganze dreimal mitgelaufen. Ist nächstes Jahr damit für beide gesetzt? Leider nein, sagen sie: Ihr Verein sei 2026 wohl nicht eingeladen. Jetzt geht es aber erst einmal feuchtfröhlich weiter, von der Oidn auf die "Neue Wiesn".
Das erste Mal Umzug war es heuer auch für Andreas Zrenner. Beim Mittelfränkischen Schützenbund ist er zwar schon seit 35 Jahren Mitglied, zum Schießen am Schießstand im Schützenfestzelt war er auch schon öfter auf der Wiesn, es ist aber sein erstes Jahr als Fahnenträger. Ob das bei der Hitze nicht anstrengend ist, noch dazu im warmen Janker? Nein, es sei einfach nur "super" gewesen. Jetzt geht es am frühen Abend aber trotzdem heim zum Duschen - und dann will er noch gemütlich eine Halbe mit seiner Tochter trinken.
Jacqueline Lang
Großer Andrang am späten Sonntagnachmittag
Trotz der Hitze drängen die Menschen in die Zelte, viele sind jetzt zum Reservierungswechsel zu. Manche, wie das Augustiner-Festzelt, haben sogar ihren Biergarten abgesperrt, um die Menschenmassen in den Griff zu bekommen. In den Biergarten der Ochsenbraterei kommt man noch rein. Dort steht über dem Eingang "Beheizter Biergarten" und das stimmt wohl tatsächlich, nur braucht es dafür zumindest heute noch keine Heizstrahler - die Sonne tut ihren Dienst.
Anna-Maria Salmen
Die SZ berichtet von der Wiesn
Tim Brack
Sanitäter und Ärzte versorgen so viele Patienten wie noch nie
Die Rettungskräfte der Aicher Ambulanz hatten auf der Theresienwiese so viel zu tun wie an noch keinem Wiesntag zuvor. Insgesamt 910 Patienten versorgten die Helfer am Anzapftag – ein neuer Rekord für den Sanitätsdienst. Und eine deutliche Steigerung zu dem bisherigen Höchstwert, der lag bei 703 Einsätzen am 2. Oktober 2023.
Grund dafür waren auch die hohen Temperaturen am Eröffnungstag, 31 Grad auf dem Oktoberfest wurden gemessen – ebenfalls eine Rekordmarke. Die Folge: Viele Besucherinnen und Besuchern litten unter Kreislaufproblemen. Aber auch Alkoholvergiftungen spielten wie üblich eine Rolle. Als höchster Wert maßen die Einsatzkräfte 3,6 Promille.
Auch am zweiten Wiesntag macht einigen das Wetter zu schaffen. Seit 12 Uhr komme es vermehrt zu Einsätzen wegen Kreislaufbeschwerden, sagte ein Sprecher der Aicher Ambulanz.
Sanitäter haben auf der Wiesn immer viel zu tun - wegen der Hitze heuer aber noch mehr (Symbolbild). Karl-Josef Hildenbrand/dpa
Tim Brack
Hitlergruß im Bierzelt?
Auf dem Oktoberfest ist ein 25 Jahre alter Tourist aus Italien angezeigt worden, weil er in einem Festzelt den sogenannten Hitlergruß gezeigt haben soll. Er wurde wegen des Verwendens von Kennzeichen erfassungswidriger Organisationen angezeigt und nach der Zahlung einer Sicherheitsleistung von 3000 Euro wieder entlassen, wie die Polizei mitteilte.
Auch zu weiteren Vorfällen kam es auf der Wiesn: 18 000 Euro musste den Angaben zufolge eine Schweizer Touristengruppe nach einer Masskrugschlägerei hinterlegen.
Fünf Schweizer Wiesnbesucher im Alter zwischen 39 und 43 Jahren waren laut Polizei mit einer Gruppe von anderen Besuchern im Alter zwischen 46 und 47 Jahren in einen Streit geraten – es ging um die raren Sitzplätze.
Fünf sexuelle Belästigungen wurden angezeigt, ein 23-Jähriger soll Notfallsanitäterinnen begrabscht haben. Außerdem wurden zwei mutmaßliche Taschendiebe festgenommen – und ein 55-Jähriger versuchte, einen 19 Jahre alten Familienangehörigen aus dem Polizeigewahrsam zu befreien. Ermittelt wird nun wegen versuchter Gefangenenbefreiung.
Tim Brack
Das Zeug zum Wiesnhit
Die Musik gehört auf dem Oktoberfest dazu wie Bier und Hendl. Doch zu welchem Lied wird in diesem Jahr am meisten gegrölt, geschunkelt und gefeiert?
Ein vielversprechender Kandidat kommt von Liedermacher Oimara alias Beni Hafner. Doch ihm ist es gar nicht so wichtig, ob sein „Wackelkontakt“-Song der offizielle Wiesnhit in diesem Jahr wird. „Der Song wird sicher gespielt, ob es jetzt der Wiesnhit ist, ist auch schon wurscht. Hauptsache, ich höre es einmal im Zelt, dann hat sich mein Traum schon erfüllt“, sagte er der Deutschen Presse-Agentur beim Anstich im Schottenhamel-Festzelt.
Aber gute Chancen dürfte er haben. Wer tiefer eintauchen will in die Geschichte der Wiesnhits, dem sei ein Blick auf diese Oktoberfest-Hitparade der vergangenen Jahre empfohlen:
Tim Brack
US-Tourist von Tram überrollt
Ein junger Mann ist an der Schwanthalerhöhe von einer Tram überrollt und schwer verletzt worden. Der 24-Jährige sei am späten Samstagabend auf die Gleise gelaufen, ohne auf den Verkehr zu achten, teilte die Polizei mit. Sie geht davon aus, dass er auf dem Heimweg von der Wiesn war.
Obwohl der 27-jährige Fahrer sofort gebremst habe, sei der Tourist aus New Jersey unter die Straßenbahn geraten. Die Tram kam nach Angaben der Feuerwehr erst nach einigen Metern zum Stehen. Demnach wurde der Mann nicht eingeklemmt, doch Einsatzkräfte der Feuerwehr holten ihn mit Hilfe eines speziellen Wirbelsäulenbretts zur schonenden Rettung unter der Bahn hervor.
Der Rettungsdienst brachte ihn laut Feuerwehr mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus, er erlitt ein Schädelhirntrauma. Lebensgefahr habe nicht bestanden. Die Polizei ermittle nun wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr gegen den 24-Jährigen.
Jacqueline Lang
Die Trachtler verspäten sich
Eigentlich hätten die Trachtler um 12 Uhr alle schon an der Wiesn angekommen sein sollen, doch noch immer laufen nach einer kurzen Unterbrechung Menschen in Tracht, begleitet von Blasmusik, Richtung Oide Wiesn. Die Polizei versichert allerdings: Es ist alles in Ordnung, ein paar waren einfach etwas langsamer unterwegs. Vielleicht einfach, weil es jetzt schon ziemlich heiß ist. Das Münchner Kindl, das in der Sonne auf ihrem Ross wartet, dürfte jedenfalls auch heute ordentlich schwitzen.