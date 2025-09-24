Für unseren Liveblog nutzen wir neben eigenen Recherchen Informationen der Nachrichtenagentur dpa.
Wichtige Updates
Familientag auf der Wiesn
Besucher senden mehr Daten vom Oktoberfest
Kanzler Merz prostet auf der Wiesn – und wirft Kusshände
Fast eine Million Besucher am ersten Wiesn-Wochenende
Sanitäter und Ärzte versorgen so viele Patienten wie noch nie
Ana Maria März
Die SZ berichtet vom Oktoberfest
- Auf der Oidn Wiesn wird gerade ein Zelt frei – und ein kleiner Passus im Wahlprogramm der Münchner Grünen lässt aufhorchen: Könnte schon im kommenden Jahr auf der Wiesn Giesinger Bräu fließen? Meine Kollegin Sarah Maderer ist der Frage nachgegangen (SZ Plus).
- Als Stargast sollte Lilly Becker am Samstag im „Wildstuben“-Zelt das erste Fass anzuzapfen. Vorher hatte sie es allerdings mit dem Gerichtsvollzieher zu tun, der im Zelt auftauchte und eine fünfstellige Summe von ihr verlangte. Was hinter der Pfändung steckte (SZ Plus).
- Sportlich auf die Wiesn: Adidas hat erstmals ein Dirndl herausgebracht. Eine Stilkritik.
Martin Bernstein
Verfassungswidrige Parolen und ein "Hitlergruß"
Im Suff bedienen sich einzelne Wiesnbesucher im Nazifundus. Einschlägige Gesten und Parolen begleiten dann oft weitere Straftaten. Wie im Fall eines 33-jährigen Deutschen aus dem österreichischen Stubaital, der am Montagabend auf der Hackerbrücke unter den Augen der dort wachenden Bundespolizisten zwei Männer körperlich attackierte, anspuckte und mit dem Tod bedrohte. Gegenüber den Beamtinnen und Beamten verhielt sich der vorbestrafte 33-Jährige ebenfalls aggressiv und rief verfassungswidrige Parolen. Er muss sich wegen des Verdachts der Körperverletzung, der Bedrohung und des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen verantworten.
Tim Brack
Lebensrettender Zufall
Der Wiesn-Sanitätsdienst hatte am Montag einen außergewöhnlichen Einsatz: Ein junger Mann sei auf die Sanitätsstation gekommen und habe über ein plötzlich einsetzendes „Herzstolpern mit Brustschmerzen“ geklagt, teilt die Aicher Ambulanz mit. Zufälligerweise sei ein Arzt der Rhythmologie des Deutschen Herzzentrums München im Dienst gewesen. Dieser stellte im Laufe einer EKG-Kontrolle eine äußerst seltene und unmittelbar lebensbedrohliche Herzrhythmusstörung fest.
Der 21-Jährige sei unverzüglich im Akutraum stabilisiert und im Anschluss in eine Münchner Spezialklinik transportiert worden, heißt es in einer Mitteilung. Dort sei sofort eine lebensrettende Therapie eingeleitet worden. Nach Informationen der Aicher Ambulanz ist der Mann wieder außer Lebensgefahr und befindet sich auf dem Weg der Besserung.
Mehr zur Wiesnwache gibt es hier zu lesen:
Jacqueline Lang
Löwen feiern trotz Niederlage
Mit seinen 1,96 Metern überragt Samuel Moïse Althaus den Großteil der Oktoberfest-Meute im bebenden Hacker-Festzelt. Als Mittelfeldstratege behält er ohnehin gern den Überblick. Wenn er nicht gerade zu bayerischen Schlagern schunkelt, kickt der 19-Jährige für den TSV 1860. Ein Löwe im Hacker.
Er ist einer von mehreren Dutzend Mannschaftsspielern, die sich am Dienstagabend auf der Empore über mehrere Tische verteilt haben. Das erfreut die Wiesn-Paparazzis, sie geben alles. Wobei hier keine Skandal-Shots zu erwarten sind. Althaus nippt hochprofessionell an einer Sprite. Soll ja keiner sagen, dass sie nach der 1:5-Niederlage gegen Hoffenheim am Wochenende hier groß eskalieren würden.
Geht denn zumindest ein bisschen feiern, trotz der Schmach? "Man muss das Spiel abhaken", sagt er pragmatisch. Und feiern ist sowieso nur mit angezogener Handbremse angesagt. Bereits um 21 Uhr soll der Bus kommen, der die Kicker zurück auf's Trainingsgelände bringt. So geht betreutes Feiern im Profibereich.
Samuel Moïse Althaus (links) mit Teamkollege Miran Qela im Hacker-Festzelt. Jacqueline Lang
Jacqueline Lang
Regen am Familientag
Wie jedes Jahr ist auch heuer immer dienstags auf dem Oktoberfest Familientag mit vergünstigten Preisen für die Fahrgeschäfte. Angesichts des tristen Wetters könnte man meinen, am ersten Wiesn-Dienstag sei die Stimmung bei den Betreibern verhalten. Fragt man aber beim Bayern Tower und einem der Autoscooter nach, mag man sich dort nicht beschweren: Die Geschäfte liefen gut, heißt es - und besser als gestern ohnehin.
Auch Adriano, der mit seiner Familie und Freunden unterwegs ist, hat kein Problem mit dem leichten Nieselregen: "Perfekt, weniger Leute", meint er. Mit dem dreijährigen Raphael sind sie unter anderem schon Mini-Riesenrad gefahren. Jetzt geht es aber bald heim.
Peter und seine achtjährige Tochter Florentine sind ebenfalls für den Familientag gekommen. 30 Euro Budget hat die Kleine, gerade waren sie in der Alpina-Bahn, auch Wilde Maus sind sie schon gefahren und mit dem Bayern Tower abgehoben. Von Letzterem hätte sich Vater Peter allerdings mehr erwartet: Am Familientag nicht mal zwei Runden ganz oben zu drehen, findet er nicht ganz angemessen. Selbst wenn Kinder heute nur 5 Euro zahlen. Zumal er als Vater ja immer noch mitfahren muss, da kommt man dann für ein Fahrgemeinschaft auch auf 12 Euro insgesamt. Weil ein bisschen Geld aber noch übrig ist, wollen sie jetzt noch zum Rotor, davon hatte eine Freundin von Florentine gestern geschwärmt. Und zum Schluss vielleicht noch die Wildwasserbahn, danach wäre man jedenfalls richtig nass.
Martin Bernstein
Gefährliche Tracht
Jede Menge knallbunte Pseudo-Tracht ist auf der Wiesn zu bestaunen. Dass er es mit der original bajuwarischen Traditionspflege dagegen sehr genau nahm, ist ausgerechnet einem US-Amerikaner am Montagnachmittag zum Verhängnis geworden. Der 52-Jährige hatte sich vor seinem Oktoberfest-Besuch in einem Geschäft komplett mit bayerischer Tracht aufbrezeln lassen. Dabei hatte man ihm auch ein Trachtenmesser, einen sogenannten Hirschfänger, aufgeschwatzt. „Typical Bavarian“, dachte sich der Gast aus Übersee und marschierte derart ausstaffiert schnurstracks ins Hofbräuzelt.
Dort wurde er vom Sicherheitsdienst kontrolliert – und das auf der Wiesn verbotene Messer in der Lederhosentasche entdeckt. Wiesngast und Hirschfänger kamen auf die Wiesnwache der Polizei, getrennt. Nach Zahlung einer Sicherheitsleistung durfte der traditionsbeflissene US-Amerikaner wieder gehen. Die Kriminalpolizei ermittelt.
Tim Brack
Bill Kaulitz kreischt und knutscht
Auch am Montagabend haben sich wieder einige Prominente, angehende Berühmtheiten und Möchtegern-Stars auf der Wiesn blicken lassen. Den lautesten Auftritt legte wohl der Sänger Bill Kaulitz hin, der seinen Mund aber nicht nur zum Kreischen, sondern auch zum Küssen nutzte. Wer sonst noch da war und von sich reden machte, gibt es hier zu lesen:
Ana Maria März
1400 Frauen und viele Herz-Ballons
Vor 25 Jahren hat Regine Sixt erstmals zu ihrer Damenwiesn auf dem Oktoberfest eingeladen. Die Veranstaltung ist mittlerweile zur festen Institution für die weibliche High Society geworden. 1400 Frauen aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft wurden in diesem Jahr ins Schützenzelt eingeladen. Auch meine Kollegin Anna-Maria Salmen war dabei und hat über das Event berichtet.
Tim Brack
Familientag auf der Wiesn
Das Oktoberfest ist kein billiges Vergnügen, auch nicht für Eltern mit Kindern. Doch jeden Dienstag ist Familientag auf der Wiesn: Fahrgeschäfte ermäßigen dann bis 19 Uhr ihre Preise. Für Eltern mit Achterbahn-Vielfahrern lohnt sich ein Besuch an diesem Tag also. Zwar ist das Wetter heute nicht so gut wie noch am Wochenende, aber auf der Theresienwiese dürfte es die ein oder andere Pfütze zum Reinspringen geben – und das völlig kostenlos.
Tim Brack
Kollegah feiert seine Wiesnpremiere
Nachdem am Wochenende der internationale Superstar Drake der Wiesn einen Besuch abgestattet hatte, schaute am Montag auch der deutsche Rapper Kollegah vorbei. Für ihn ist das Oktoberfest aber absolutes Neuland. „Das ist für mich natürlich eine ganz fremde Kultur“, sagte er vor seinem ersten Besuch. Influencerin Cathy Hummels hatte ihn zu ihrem Wiesnbummel eingeladen. Er sei ohnehin in der Gegend gewesen, komme gerade aus Kitzbühel und habe gedacht: „Da musst du vorbeischauen, das musst du dir einmal reinziehen – mit der Cathy über die Wiesn.“
Cathy Hummels und Rapper Kollegah teilen sich ein Lebkuchenherz. Felix Hörhager/dpa
Besucher senden mehr Daten vom Oktoberfest
Am ersten Wiesn-Wochenende strömten nicht nur Besucher und Bier, sondern auch Daten, wie die Deutsche Presseagentur berichtet. Die drei großen deutschen Mobilfunknetzbetreiber Telekom, Vodafone und O2 Telefónica melden Rekordvolumina für die ersten beiden Tage: zusammen rund 135 Terabyte. Hintergrund dürfte vor allem sein, dass es sowohl bei den Inklusivvolumina der Handyverträge als auch bei der Qualität - und damit Größe von Fotos und Videos stetig nach oben geht. Zudem kamen bei gutem Wetter sehr viele Menschen auf die Theresienwiese.
Mit gut 49 Terabyte Daten hat die Telekom im direkten Vergleich die Nase vorn. Sie meldet ein Plus von 15 Prozent zum Vorjahr. Bei Vodafone sind es 45 Terabyte - ein Viertel mehr als vor einem Jahr und bei O2 Telefónica 41 Terabyte - etwa eines mehr als vor einem Jahr und mehr als auf der kompletten Wiesn 2017.
Doch was bedeuten so viele Daten? Die Telekom rechnet vor, dass man mit den bei ihr verschickten 49 Terabyte rund 50 Jahre Blasmusik in höchster Qualität streamen könnte. Vodafone nennt für sein Volumen 9800 mit Filmen befüllte DVDs und O2 Telefónica rund 4 Milliarden Streamingabrufe des alten Wiesn-Hits „Brenna tuats guat“ von Hubert von Goisern. Telefoniert wurde auf dem Oktoberfest auch: Die Telekom meldet 400 000 Telefonate, Vodafone rund 280 000.
Jacqueline Lang
Leere Tische im Biergarten, die Zelte füllen sich
Zwei Bedienungen, die im Augustiner-Biergarten in einem Bereich ohne Schirme arbeiten, sind gerade in der Pause, heute haben sie noch nichts verdient – nach dem Wochenende, an dem es fast zu heiß war, ist das besonders bitter. Zumal der Wetterbericht für die gesamte Woche nichts Besseres vorhergesagt hat. Aber hilft ja nichts, dann trinken sie halt selbst ein Bier. Unterdessen füllen sich die Zelte, etwa das Bräurosl. Abend Nummer drei kann also beginnen.
Ana Maria März
Die SZ berichtet über die Wiesn
- Darf man sich krankmelden, wenn man mit der Firma auf der Wiesn war und am nächsten Tag mit einem Kater aufwacht? Diese und andere Fragen rund um den Oktoberfest-Besuch mit Kolleginnen und Kollegen beantwortet der Anwalt Thomas Etzel im Interview (SZ Plus).
- Was bei einem Kater im Körper passiert, hat uns der Chef-Toxikologe vom Rechts der Isar erklärt.
- Auf dem Teufelsrad flattern die Röcke häufig nach oben und immer wieder landen Videos davon im Netz. Was unternimmt die Betreiberin dagegen - und reichen ihre Maßnahmen aus? (SZ Plus)
- Beim Schichtl gibt es einen neuen Henker. Warum man nicht liebenswürdiger köpfen kann als dieser Mann (SZ Plus).
- Am Sonntag hat ein Besuch von Bundeskanzler Friedrich Merz auf der Wiesn für Überraschung gesorgt. Was es damit auf sich hatte und welche Geheimnisse es vorher gab.
Betrunkener legt Feuer in Schausteller-Container
Statt in einem Zelt auf dem Oktoberfest verbringt ein 25 Jahre alter Ire die kommenden Tage in der Zelle einer Haftanstalt, berichtet unser Polizeireporter Joachim Mölter. Polizisten hatten den Mann am Samstagabend um kurz vor Mitternacht festgenommen, nachdem sie von Mitarbeitern eines Karussells alarmiert worden waren. Diese hatten zunächst Brandgeruch in ihrem Schausteller-Container bemerkt. Als einer der Mitarbeiter den Container betrat, um nachzuschauen, begegnete er dem Iren und hielt ihn mithilfe von Kollegen bis zum Eintreffen der Polizei fest.
Wie sich auf der Wiesnwache herausstellte, wies der Ire einen Atemalkoholwert von 1,5 Promille auf; in diesem Zustand war er freilich noch fähig, Bankkarten aus Kleidungsstücken zu entwenden und die Klamotten anschließend anzuzünden. Die Karussell-Mitarbeiter löschten das Feuer eigenständig, durch den Brand entstand nur geringer Sachschaden, verletzt wurde niemand. Ein Ermittlungsrichter erließ am Sonntag Haftbefehl gegen den 25-Jährigen.
Jacqueline Lang
Verregneter Wochenstart auf der Wiesn
Es ist ein Unterschied wie Tag und Nacht: Am Wochenende waren noch alle mit Fächern unterwegs und haben geschwitzt, heute sind auf der Theresienwiese viele Menschen mit Regenschirm und warmer Jacke zu sehen. In den Biergärten wie etwa in dem vom Marstall herrscht gähnende Leere. Immerhin, es ist noch nicht wirklich kalt, allein der Nieselregen macht es etwas ungemütlich. Aber mal sehen, was der Tag, der Abend, die Woche noch so bringen.