Regen am Familientag

Wie jedes Jahr ist auch heuer immer dienstags auf dem Oktoberfest Familientag mit vergünstigten Preisen für die Fahrgeschäfte. Angesichts des tristen Wetters könnte man meinen, am ersten Wiesn-Dienstag sei die Stimmung bei den Betreibern verhalten. Fragt man aber beim Bayern Tower und einem der Autoscooter nach, mag man sich dort nicht beschweren: Die Geschäfte liefen gut, heißt es - und besser als gestern ohnehin.



Auch Adriano, der mit seiner Familie und Freunden unterwegs ist, hat kein Problem mit dem leichten Nieselregen: "Perfekt, weniger Leute", meint er. Mit dem dreijährigen Raphael sind sie unter anderem schon Mini-Riesenrad gefahren. Jetzt geht es aber bald heim.



Peter und seine achtjährige Tochter Florentine sind ebenfalls für den Familientag gekommen. 30 Euro Budget hat die Kleine, gerade waren sie in der Alpina-Bahn, auch Wilde Maus sind sie schon gefahren und mit dem Bayern Tower abgehoben. Von Letzterem hätte sich Vater Peter allerdings mehr erwartet: Am Familientag nicht mal zwei Runden ganz oben zu drehen, findet er nicht ganz angemessen. Selbst wenn Kinder heute nur 5 Euro zahlen. Zumal er als Vater ja immer noch mitfahren muss, da kommt man dann für ein Fahrgemeinschaft auch auf 12 Euro insgesamt. Weil ein bisschen Geld aber noch übrig ist, wollen sie jetzt noch zum Rotor, davon hatte eine Freundin von Florentine gestern geschwärmt. Und zum Schluss vielleicht noch die Wildwasserbahn, danach wäre man jedenfalls richtig nass.