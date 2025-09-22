Zum Hauptinhalt springen

„An Tagen wie diesen“ und nach einem Geheimgipfel in der Staatskanzlei treffen sich die Spitzen der Regierungskoalition am Sonntagabend auf dem Oktoberfest: (von links) Ministerpräsident Markus Söder (CSU), Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU), Arbeitsministerin Bärbel Bas (SPD) und Finanzminister Lars Klingbeil (SPD). (Foto: Peter Kneffel/dpa)
  • Bundeskanzler Friedrich Merz besucht erstmals als Regierungschef das Oktoberfest und verteilt Kusshände an die Menge im Schottenhamel-Zelt.
  • Die Spitzen der Regierungskoalition treffen sich am Sonntagabend nach einem geheimen Gipfelgespräch in der Staatskanzlei auf der Wiesn.
  • Die Kapelle spielt „Tage wie diese“ von den Toten Hosen, deren Verwendung für politische Zwecke die Band grundsätzlich ablehnt.
Überraschend erscheint die komplette Spitze der Regierungskoalition auf der Wiesn. Was es mit dem Besuch von Merz, Bas, Klingbeil und Söder auf sich hat – und welche Geheimnisse es zuvor gab.

Von Ulrike Heidenreich

Ein Bundeskanzler, der auf der Wiesn Kusshände verteilt – das hat fast schon historische Dimensionen, wenn man es mal so ausdrücken mag: In den vergangenen Jahrzehnten gab es jedenfalls keinen öffentlich dokumentierten Besuch eines Regierungschefs inmitten des Bier- und Blasmusiktaumels auf der Theresienwiese. Friedrich Merz (CDU) also, superemotional im blau-weißem Kleinkarierten unter dem blauen Janker, am Sonntagabend um die Wette strahlend im Schottenhamel-Zelt mit Koalitionspartner Markus Söder (CSU, Lederhose), den Parteichefs Bärbel Bas (SPD, rot-weißes Großkariertes) Lars Klingbeil (SPD, weißes Trachtenhemd, Sneaker). Für alle natürlich kein Neuland, jede und jeder von ihnen war schon mal auf dem Oktoberfest. Merz zuletzt 2023, aber halt nicht als Kanzler, sondern nur als CDU-Parteichef.

Gefühle zeigen in München – das hatte der Bundeskanzler erst Anfang vergangener Woche getan, als ihm während seiner Rede bei der Eröffnung der Synagoge in der Reichenbachstraße die Stimme versagte und ihm die Tränen kamen. Das ist ein seltenes Vorkommnis nicht nur bei Merz, sondern bei Politikern im Allgemeinen. Es zeigte ihn nahbar, es brachte ihm Aufmerksamkeit, Verständnis, Zuneigung, Beifall ein.

Aber die Kusshände hinunter ins Zelt von der Ratsboxe aus sind natürlich etwas völlig anderes. Auch hier Beifall, nur vereinzelt Buhrufe, dann ein gescheites Brotzeitbrettl und ein Bier, ob mit oder ohne Alkohol, das soll das Geheimnis der Regierungskoalitionäre bleiben. Merz trug eher ein Modell von der Stange, keine klassische Tracht vom Tegernsee, wo seine Frau ein Haus in Gmund geerbt hat und wo man sich zur Sommerfrische oder zum Seele-baumeln-Lassen öfter mal aufhält.

Übrigens handele es sich da nicht um eine Protzvilla, wie man von seiner langjährigen Verbündeten, der bayerischen Landtagspräsidentin Ilse Aigner (CSU), gehört hat („ein Wohnzimmer und eine kleine Küche, im oberen Stockwerk sind mehrere Schlafräume – ein Häuserl“). Das zu betonen ist manchmal wichtig, denn eine gewisse Schnöseligkeit haftet Merz schon allein deswegen an, weil er ein Flugzeugliebhaber ist und einen Pilotenschein besitzt.

Da fliegen die Kusshände in die Menge: Kanzler Friedrich Merz bei einem ungewöhnlichen Auftritt auf dem Oktoberfest.
Da fliegen die Kusshände in die Menge: Kanzler Friedrich Merz bei einem ungewöhnlichen Auftritt auf dem Oktoberfest. (Foto: Britta Schultejans/dpa)
Bundeskanzler Friedrich Merz prostet der Menge zu – ob mit oder ohne Alkohl bleibt Regierungsgeheimnis.
Bundeskanzler Friedrich Merz prostet der Menge zu – ob mit oder ohne Alkohl bleibt Regierungsgeheimnis. (Foto: Peter Kneffel/dpa)

Aber all den Tand benötigte der Kanzler gar nicht, die Staatskanzlei ist in München ja nicht weit. Dort hatten sich die Koalitionsspitzen am Sonntag ohne Smartphone-Blitzlichtgewitter vor dem Überraschungsbesuch auf der Wiesn zum heimlichen Gipfelgespräch getroffen. Die Themen: geheim. Mutmaßlich Bürgergeld, Israel, Haushalt, Erbschaftsteuern. Der Rest ging unter im Bierzeltlärm und der Musik.

Ach ja, die Musik. Als die Politprominenz nach ihrem Auftritt, in den sich fast schon Wahlkampfgetöse hineinmischte, auf der Empore Platz genommen hatte, spielte die Kapelle ausgerechnet „Tage wie diese“ von den Toten Hosen. Dazu muss man wissen, dass die Düsseldorfer Band grundsätzlich not amused ist, wenn ihr Hit für politische Zwecke verwendet wird. Das war etwa 2013 geschehen, als die CDU-Spitze den Hosen-Song am Abend des Wahlsiegs im Konrad-Adenauer-Haus auflegte. Ursula von der Leyen tanzte, Angela Merkel klatschte im Rhythmus und bewegte die Lippen synchron zum Refrain: An Tagen wie diiiie-sen.

Ein paar Tage später rührte sich die damalige Bundeskanzlerin dann bei dem Tote-Hosen-Sänger: „Herr Campino, ich rufe an, weil wir letzten Sonntag so auf Ihrem Lied herumgetrampelt sind“, berichtet dieser in seiner Band-Biografie. Merkel habe gesagt, sie fände das Lied „sehr schön“, er solle sich aber keine Sorgen machen, es würde „die nächste CDU-Hymne werden“. Am Sonntag sang Merz nicht mit, auf der Wiesn flogen nur leise Kusshände.

