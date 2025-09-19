Seit Alters her ist das Oktoberfest von Kuriositäten umrankt. Natürlich ist nicht alles eine Erwähnung wert, aber das folgende Geschehen, das sich im Schützen-Festzelt zugetragen hat, besitzt schon einen gewissen Charme. Der schnellste Mann der Welt, der Sprinter Usain Bolt, hockte damals in der Hausbox des Wiesnzelts und starrte auf sein Smartphone, als sich plötzlich ein junger Bursche mit einer Mass Bier neben ihn hinstellte, den Hals reckte und den vollen Krug zum Munde führte. Dann exte er diesen binnen weniger Sekunden.
Oktoberfest in MünchenEin Fest, das einen verschlingt, wenn man nicht aufpasst
Lesezeit: 6 Min.
Münchner wie Zugereiste schlagen hier über die Stränge, kulinarisch, kampfeslustig, erotisch. Sportstars, Literaten und selbst Verbrecher zieht die Wiesn in ihren Bann. Über einen Ort der Sehnsucht – und des Grauens.
Essay von Hans Kratzer
