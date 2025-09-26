Nach der Hitze zu Beginn sollten die Besucher in den nächsten Tagen eher ihre Jacke dabei haben. In München verzeichnet man einen Anstieg an Privatjet-Flügen zur Wiesn.
Für unseren Liveblog nutzen wir neben eigenen Recherchen Informationen der Nachrichtenagentur dpa.
Wichtige Updates
Das Gelb war zu grell
Roberto Blanco strahlt trotz Regen
Was geben Wiesnbesucher für ihre Tracht aus?
Lebensrettender Zufall
Löwen feiern trotz Niederlage
Martin Moser
So wird das Wiesn-Wetter laut Prognose am Wochenende
Erst Hitze am Auftaktwochenende, dann wurde es regnerisch unter der Woche – und danach? Das zweite Wiesn-Wochenende soll laut Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes mit vielen Wolken beginnen, mit Sonnenschein könnten die Besucherinnen und Besucher eher nicht rechnen. Lediglich am Sonntag bestehe leichte Hoffnung, so der Wetterdienst. Gelegentlich wird es laut Vorhersage am Wochenende zu Regenschauern kommen. Tagsüber soll es 16 bis 17 Grad geben, eine Jacke beim Wiesnbummel kann also nicht schaden.
Ana Maria März
Die SZ berichtet von der Wiesn
- Angelika Schlicht ist Schankkellnerin im Marstall – und damit die einzige Frau auf dem gesamten Oktoberfest, die Bier zapft. Warum sie diesen Job macht und was sie dabei erlebt (SZ Plus).
- Bier, Hendl, gebrannte Mandeln: Auf der Wiesn ist es nicht leicht, sich kalorienarm zu ernähren. Doch es gibt ein paar Tricks, mit denen die Kalorienbilanz nicht ganz so schnell nach oben schießt.
- Lässt es sich auf der Wiesn gut flirten? Oder wird man vor allem als Frau eher belästigt? Unsere Kolleginnen von SZ Jetzt haben mit jungen Besucherinnen und Besuchern auf der Wiesn gesprochen (SZ Plus).
- Seit 2021 wird das sogenannte Upskirting in Deutschland mit einer Geld- oder mit einer Freiheitsstrafe von bis zu zwei Jahren geahndet. Das Gesetz muss auch auf der Wiesn endlich angewendet werden, kommentiert Mareen Linnartz (SZ Plus).
Jacqueline Lang
Es geht wieder los
8.40 Uhr am Freitagmorgen, gleich geht es wieder los – und mit dem Run auf die Zelte beginnt dann Wochenende Nummer 2.
Vor dem Eingang bilden sich schon wieder Schlangen. . Jacqueline Lang
Tim Brack
Kritik an Aufarbeitung des Oktoberfest-Anschlags
45 Jahre nach dem Oktoberfest-Anschlag bemängeln Kritiker laut dpa den Umgang mit dem blutigen Attentat. „Wir sind alles andere als zufrieden mit der Aufarbeitung. Erst zum 40. Jahrestag vor fünf Jahren wurde die Tat offiziell als rechtsextremer Anschlag bewertet, doch es bleiben immer noch viele Leerstellen der Aufklärung übrig“, sagte Matthias Langgartner von der DGB-Jugend, die seit Jahrzehnten mit dem Kulturreferat das Gedenken organisiert.
Am 26. September 1980 hatte eine Bombe am Haupteingang vom Oktoberfest zwölf Wiesnbesucher und den rechtsextremen Täter Gundolf Köhler in den Tod gerissen. Es gab mehr als 200 Verletzte, viele von ihnen leiden bis heute an den Folgen.
Der Anschlag am Oktoberfest war seinerzeit zunächst als Tat eines Einzelnen aus persönlichem Frust eingeordnet worden, die Akten wurden schnell geschlossen.
Opfervertreter kämpften jahrzehntelang um eine Wiederaufnahme des Verfahrens. Erst 2020 stellte die Bundesanwaltschaft fest, dass Köhler aus rechtsextremistischer Motivation handelte. Er wollte demnach die damalige Bundestagswahl beeinflussen und wünschte sich einen Führerstaat nach NS-Vorbild.
Mehr zu dem Thema können Sie hier lesen (SZ Plus):
Jana Jöbstl
Angelika Schlicht zapft im Akkord Bier. Die 28-Jährige bewegt sich als Schankkellnerin in einer absoluten Männerdomäne. Auf dem Oktoberfest ist sie die einzige Frau, die am Schank arbeitet.
Warum? Dieser Frage sind meine Kolleginnen Jacqueline Lang und Lisa Bögl im Marstall-Zelt auf den Grund gegangen.
Joachim Mölter
Mann soll Wiesn-Bedienung an Po gefasst haben – Festnahme
Eher zufällig ist eine Wiesnstreife der Münchner Polizei am Mittwochabend auf ein Sexualdelikt aufmerksam geworden. Bei ihrem Rundgang bemerkten die Beamten um kurz vor 23 Uhr einen Streit an einem Ausgang der Bräurosl. Als sie auf die beteiligten Personen zugingen, wollte sich einer der Männer schnell entfernen, wurde aber gestoppt.
Bei ihm handelte es sich um einen 41 Jahre alten Tschechen, der von einem Sicherheitsmitarbeiter aus dem Zelt geleitet werden sollte. Wie sich herausstellte, soll der Mann zuvor mehrmals einer Bedienung des Festzelts gegen deren Willen oberhalb der Bekleidung ans Gesäß gegriffen haben. Der 41-Jährige wurde auf die Wiesnwache gebracht und nach Zahlung einer Kaution in Höhe von mehr als 3000 Euro wieder entlassen. Bei dem Tatverdächtigen war zuvor ein Atemalkohlwert von 1,6 Promille festgestellt worden.
Sexuelle Belästigungen, besonders bei Bedienungen, sind keine Seltenheit. Meine Kollegin Katharina Haase hat mehr zu dem Thema geschrieben:
Joachim Mölter
Kokain auf dem Oktoberfest
Bereits zum Wiesnauftakt am vorigen Samstag haben Zivilbeamte der Münchner Polizei drei Männer wegen Rauschgiftdelikten festgenommen. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, sei jeweils Kokain im Spiel gewesen: In einem Fall ging es nur um den Besitz, in einem anderen auch um den Handel. Dabei wurde am Samstagabend gegen 20.40 Uhr ein 31 Jahre alter Schweizer dabei beobachtet, wie er einem 26-Jährigen aus dem Landkreis Friedberg einen kleinen Behälter übergab.
Als die Zivilbeamten die beiden Männer kontrollieren wollten, ließ der 26-Jährige den Behälter fallen und versuchte zu flüchten, was die Beamten jedoch verhinderten. Beide wurden festgenommen, der Schweizer hinterlegte später eine Kaution in Höhe von 12 000 Euro und 1400 Franken, um wieder freizukommen.
Zwei Stunden zuvor hatten Zivilbeamte auf dem Oktoberfest-Gelände einen 35 Jahre alten Briten kontrolliert; bei ihm entdeckten sie ein kleineres Behältnis mit knapp einem Gramm Kokain. Der Mann aus der Londoner Umgebung musste eine Kaution in Höhe von 6000 Euro hinterlegen.
Joachim Mölter
5000 Euro weg: Firmenkasse im Festzelt Wildstuben geklaut
Für ein Münchner Unternehmen fiel die Firmenfeier auf dem Oktoberfest nicht ganz so lustig aus, wie erhofft: Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, hatten die Mitarbeiter tags zuvor ihre Firmenfeierkasse ins Festzelt Wildstuben mitgebracht, diese Kasse dann aber unvorsichtigerweise in einem Gang zum Personalbereich abgestellt. Gegen 16.45 Uhr bemerkten Mitarbeiter der Firma aus der Filmbranche, dass die Kasse entwendet worden war samt ihrem Inhalt - Bargeld in Höhe von etwas mehr als 5000 Euro. Die Münchner Kripo ermittelt, mahnt aber die Wiesnbesucher in diesem Zusammenhang noch einmal nachdrücklich, gut auf ihre Wertsachen aufzupassen.
Mann will Fahrpreis nicht bezahlen und schlägt Rikschafahrer
Ein Streit zwischen einem Fahrgast und einem Rikschafahrer ist am Mittwochabend eskaliert, weil der Fahrgast nur einen Teil des Fahrpreises zahlen wollte. Der 32 Jahre alte Fahrgast schlug dem 41 Jahre alten Fahrer mit der Faust ins Gesicht, wie die Polizei mitteilte. Der Fahrer wurde vom Rettungsdienst behandelt.
Ersten Ermittlungen nach fuhr der 41-Jährige fünf Fahrgäste mit seiner Rikscha von der Theresienwiese zum Maximiliansplatz, wie es hieß. Nach der Ankunft am Maximiliansplatz kam es zum Streit zwischen dem 41 Jahre alten Fahrer und dem 32-Jährigen. Er habe nur einen Teil des Fahrpreises bezahlen wollen.
Im Verlauf des Streits sei es zu einer Rangelei zwischen dem Rikschafahrer, dem 32-Jährigen und dessen Begleitern gekommen. Hierbei habe der 32-Jährige den 41-Jährigen geschlagen und ihn verletzt. Als die ersten Streifen laut Polizei eintrafen, war die Streitigkeit bereits beendet. Gegen den 32-Jährigen wird nun ermittelt. Er wurde wegen räuberischer Erpressung und gefährlicher Körperverletzung angezeigt.
Jacqueline Lang
Isarwasser und ein Mönch, der auf dem Seil fährt
Es gibt, wie jedes Jahr, ein paar Neuheiten auf der Wiesn. Eine davon ist die „Isarschänke“ in Straße 2, gleich neben dem Fahrgeschäft „Dr. Archibald“. Was es da gibt? Zum einen einen kleinen Mönch, der über den Köpfen der Gäste auf einem Seil hin und her fährt. Zum anderen aber „Isarwasser“. Das ist freilich nicht dem Fluss selbst entnommen, nur seine grünliche Farbe erinnert an dessen Wasser. Wie das Weißbier grünlich wird? Die Geheimzutat lautet Blue-Curaçao-Likör, ansonsten ist wie beim Russn noch Limo drin. Nur eben gelbe, nicht weiße.
Tim Brack
Betrunkener legt Zugverkehr zeitweise lahm
Am Dienstag ist ein Wiesnbesucher aus Italien laut Bundespolizei auf den Gleisen vom Hauptbahnhof in Richtung Hackerbrücke gelaufen. Ein Zug musste deswegen kurz nach 21 Uhr eine Schnellbremsung einleiten, der kompletten Ein- und Ausfahrbereich wurde für rund zehn Minuten gesperrt. Es kam zu Verspätungen im Fern-, Regional- und S-Bahnverkehr.
Die Bundespolizei ermittelt gegen den Mann, der mit 1,28 Promille unterwegs war, wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr. Die Staatsanwaltschaft München I ordnete eine Sicherheitsleistung in Höhe von 500 Euro zur Sicherung des Strafverfahrens an. Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen konnte der Wiesnbesucher die Polizeiwache wieder verlassen.
Jacqueline Lang
Bargeldlos auf der Wiesn? Geht immer öfter
Mit dem Kettenkarussell 80 Meter in die Höhe ohne Bargeld? Beim Kettenkarussell von Marlies Löwenthal schon seit Jahren kein Problem. Neu ist allerdings: Ihr Schwiegersohn, der den „Tower Jules Verne“ betreibt, hat seit diesem Jahr Kartenzahlterminals rund um das Kassenhäuschen aufgebaut. Die Gäste können sich also mittlerweile aussuchen, ob sie bei Löwenthal bar oder am Terminal mit Karte zahlen wollen.
Wie das genutzt wird? Etwa 50/50 sagt, Löwenthal. Zum Vergleich: In Luxemburg, wo sie auch mit dem Kettenkarussell unterwegs waren, haben 70 Prozent mit Karte gezahlt.
Das manche ihrer Schaustellerkollegen weiterhin rein aufs Bargeld setzen, kann sie mit Blick gerade auch auf internationale Gäste deshalb nicht nachvollziehen. „Das muss man doch anbieten“, für die Menschen, aber auch für den eigenen Umsatz.
Nur noch Kartenzahlung, das würde sie aber auch nicht machen: „Beides hat seine Berechtigung.“
Ähnliche Terminals hat übrigens das Riesenrad, viele andere Fahrgeschäfte bieten die Kartenzahlung weiter im Kassenhäuschen an.
Marlies Löwenthal kassiert das Bargeld, den Rest übernimmt das Kartenterminal. Jacqueline Lang
Die Kartenterminals stehen rund um das Kassenhäuschen. . Jacqueline Lang
Isabel Bernstein
Welche Promis sich schon auf dem Oktoberfest gezeigt haben
Sehen und gesehen werden: In den ersten Tagen haben zahlreiche Prominente die Wiesn besucht. Viele davon sind alte Bekannte, etwa Bill Kaulitz, der diesmal mit einem anderen Wiesnpartner auf dem Festgelände gesichtet wurde, Simone Ballack, die unter anderem mit Lilly Becker um die Wette strahlte, Musiker Drake mit Chanel-Latzhose oder Stefan Effenberg, Sandy Meyer-Wölden, Jérôme Boateng, Miroslav Klose und die FC-Bayern-Spieler Alphonso Davies, Konrad Laimer und Jonathan Tah, die beim traditionellen Almauftrieb feierten. Auch die Polit-Prominenz ließ sich blicken, Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU), Vize-Kanzler Lars Klingbeil (SPD), Arbeitsministerin Bärbel Bas (SPD) und Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) prosteten sich im Schottenhamel-Zelt zu. Wer es wohl gegen Ende der ersten Woche noch auf die Wiesn schafft?
Mein Kollege Christian Mayer hat sich im vergangenen Jahr einmal das Phänomen Wiesn-Promi genauer angeschaut. Warum die Wiesn locker ohne Promis auskäme, die Promis aber nicht ohne die Wiesn (SZ Plus):
Andreas Junkmann
Anstieg an Privatjet-Flügen zur Wiesn-Zeit
Während die meisten Menschen mit Zug oder Auto zum Oktoberfest fahren, gönnen sich manche ein deutlich exklusiveres Verkehrsmittel: den Privatjet. Wie aus Daten der Air Partner Group hervorgeht, steigen die Flugbewegungen an den drei Flughäfen im Münchner Umland – neben dem Großflughafen im Erdinger Moos ist das der Sonderflughafen Oberpfaffenhofen und der Fliegerhorst Ingolstadt-Manching – während der Festtage deutlich an. Im vergangenen Jahr wurden dort an 16 Tagen 530 Abflüge von Privatjets registriert. Zum Vergleich: Im bisherigen Jahresverlauf 2025 lag der Durchschnitt bei Privatjet-Flügen für diese Zeitspanne im Münchner Großraum bei 389 – also rund 34 Prozent weniger als zur Wiesn-Zeit.
Das dürfte in diesem Jahr ähnlich aussehen, ist man bei der Air Partner Group überzeugt. Auch heuer verzeichne man wieder „einen sprunghaften Anstieg der Charteranfragen für Flüge nach München“, wie es in einer Pressemeldung heißt. Die bayerische Landeshauptstadt werde während des Oktoberfestes „zu einem der Hotspots der Private Aviation in Europa“. Vor allem Prominente, Top-Manager und andere VIPs würden für ihren Wiesn-Besuch einen Privatjet buchen, um die München-Reise exakt den eigenen Terminplänen anpassen zu können.
Auch die Privatsphäre sei für viele Superreiche ein Argument für das eigene Flugzeug, denn separate Luftfahrtterminals ermöglichten eine diskrete Abfertigung abseits der Menschenmengen. Und wer obendrein den ebenfalls angebotenen Limousinen-Transfer vom Rollfeld direkt vor das Festzelt bucht, läuft auch nach mehreren Mass nicht Gefahr, den Führerschein abgeben zu müssen.
Jana Jöbstl
„Wiesnbummel“ mit Cathy Hummels
Bereits zum zehnten Mal hat Cathy Hummels zu ihrem „Wiesnbummel“ eingeladen. Mein Kollege Philipp Crone hat davon berichtet. Zu der Veranstaltung gehört nicht nur der obligatorische Oktoberfest-Rundgang, sondern auch diverse andere Stationen stehen auf dem Programm – auch das Styling in der Eventlocation „Isarpost“. Wir haben uns unter den geladenen Gästen umgehört: Wofür schämen sich Kollegah, die Bachelors und Co. auf der diesjährigen Wiesn nicht?
