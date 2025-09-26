Anstieg an Privatjet-Flügen zur Wiesn-Zeit

Während die meisten Menschen mit Zug oder Auto zum Oktoberfest fahren, gönnen sich manche ein deutlich exklusiveres Verkehrsmittel: den Privatjet. Wie aus Daten der Air Partner Group hervorgeht, steigen die Flugbewegungen an den drei Flughäfen im Münchner Umland – neben dem Großflughafen im Erdinger Moos ist das der Sonderflughafen Oberpfaffenhofen und der Fliegerhorst Ingolstadt-Manching – während der Festtage deutlich an. Im vergangenen Jahr wurden dort an 16 Tagen 530 Abflüge von Privatjets registriert. Zum Vergleich: Im bisherigen Jahresverlauf 2025 lag der Durchschnitt bei Privatjet-Flügen für diese Zeitspanne im Münchner Großraum bei 389 – also rund 34 Prozent weniger als zur Wiesn-Zeit.



Das dürfte in diesem Jahr ähnlich aussehen, ist man bei der Air Partner Group überzeugt. Auch heuer verzeichne man wieder „einen sprunghaften Anstieg der Charteranfragen für Flüge nach München“, wie es in einer Pressemeldung heißt. Die bayerische Landeshauptstadt werde während des Oktoberfestes „zu einem der Hotspots der Private Aviation in Europa“. Vor allem Prominente, Top-Manager und andere VIPs würden für ihren Wiesn-Besuch einen Privatjet buchen, um die München-Reise exakt den eigenen Terminplänen anpassen zu können.



Auch die Privatsphäre sei für viele Superreiche ein Argument für das eigene Flugzeug, denn separate Luftfahrtterminals ermöglichten eine diskrete Abfertigung abseits der Menschenmengen. Und wer obendrein den ebenfalls angebotenen Limousinen-Transfer vom Rollfeld direkt vor das Festzelt bucht, läuft auch nach mehreren Mass nicht Gefahr, den Führerschein abgeben zu müssen.