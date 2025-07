Was auf jeden Fall fest steht: Die Aufbauarbeiten und Planungen für das weltweit größte Volksfest laufen auf Hochtouren. Und so gibt Scharpf gut zwei Monate vor dem Anstich einige Neuigkeiten bekannt: Voran geht es etwa mit der Barrierefreiheit. Nachdem man auf der offiziellen Website des Oktoberfests bereits im vergangenen Jahr Karten mit den barrierefreien Zugängen, behindertengerechten Sitzplätzen und barrierefreien Toiletten aller großen Festzelte finden konnte, ziehen nun auch die kleinen Zelte nach. Über das Ortungssystem what3words sollen zudem die wichtigsten barrierefreien Zugänge auf dem gesamten Oktoberfest auffindbar sein.

Freuen sich auf die diesjährige Wiesn: Die Wirte Christian Schottenhamel und Peter Inselkammer, Stadträtin Anja Berger, Wiesn-Chef Christian Scharpf und Stadtrat Manuel Pretzl (von links). (Foto: Catherina Hess)

Beni Hafner alias Oimara ist mit seinem Song „Wackelkontakt“ ein heißer Favourit für den diesjährigen Wiesn-Hit. (Foto: Catherina Hess)

Die Stadt selbst baue, so Scharpf, zudem die Feststraßen nach und nach barrierefrei um. Auch die neue Toilettenanlage am Ende der Schaustellerstraße, Höhe Paulskirche, werde demnach über ein behindertengerechtes WC verfügen. Ob das reicht, wenn die Stiftung Pfennigparade mit ihrer Aktion „Schichtwechsel“ die Barrierefreiheit begutachtet? Das wird sich am 22. September bei einem Rundgang zeigen.

Sicher ist: Auf der Wiesn gibt es heuer einen Jubilar, das sogenannte Russenrad. Seit nunmehr 100 Jahren gehört es zum Oktoberfest. Neu dabei sind vier andere Fahrgeschäfte: Neben dem klassischen Rundfahrgeschäft „Happy Sailor“ und dem Hochkarussell „Die Montgolfière“ für Kinder ist aus Sicht von Scharpf hauptsächlich der Skylift ein Höhepunkt: Dessen Kabinen mit Panoramafenstern bringen Gäste in luftige Höhen. Auf der Oidn Wiesn ersetzt die Geisterhöhle aus dem Jahr 1965 zudem das beliebte Fahrgeschäft Calypso.

Neu ist auf der Oidn Wiesn außerdem eine Ausstellung im Museumszelt. Unter dem Motto „Jedes Bild ein Treffer“ kann man in die Welt der Jahrmarktfotografie eintauchen. Zudem wird es dort gegenüber dem Eingang erstmals einen Infostand geben. Der Wiesn-Pop-up-Store in der Tourist-Information am Marienplatz eröffnet unterdessen bereits am 1. September.

Was auf der Wiesn selbst neu ist: der Weißbiergarten „Isarschänke“. Besonders gespannt ist Scharpf hier auf einen Mönch, der über ein über den Biergarten gespanntes Seil radeln soll. Und: In einer neuen Breznbäckerei werden heuer frische Brezn auf der Wiesn gebacken.

Für Münchnerinnen und Münchner dürfte vor allem interessant sein, dass das sogenannte München-Kontingent ausgeweitet wurde. Am Wochenende sowie am Feiertag sollen damit nun stets zehn Prozent aller Plätze in den Festzelten für Einheimische vorgehalten werden. Laut Stadtrat Manuel Pretzl (CSU) steigt damit die „reelle Chance“, dass man einen Platz bekommt – auch ohne gleich einen ganzen Tisch zu reservieren. Von dem Angebot „Web to wallet“ dürften indes vor allem Touristen profitieren: Statt sich die MVV-App herunterladen zu müssen, kann man sich über das Bezahlsystem via QR-Code ein Bus- oder Bahn-Ticket kaufen.

Dass man sich die Wiesn leisten können muss, ist hinlänglich bekannt. Was allerdings kostenlos ist: das Wasser an den nunmehr zehn Trinkbrunnen auf dem Festgelände. Glaubt man Stadträtin Anja Berger (Grüne), könnten es vielleicht sogar elf werden.

Mit Blick auf eine immer teurer werdende Wiesn wirbt Stadtratskollege Pretzl dafür, auch und vor allem die Oide Wiesn zu besuchen. Denn: „Je mehr Leute kommen, desto länger können wir die Preise stabil halten.“ Zumindest für dieses Jahr gilt: Anders als die Mass-Preise, die heuer in den meisten Zelten auf mehr als 15 Euro steigen, werden die Preise für die Fahrgeschäfte auf der Oidn Wiesn gleich bleiben. Wobei Scharpf beim Thema Bierpreis nicht müde wird zu betonen: Gemessen an der Kaufkraft sei das Bier auf der Wiesn heutzutage auch nicht teurer als vor 50 Jahren.

Für den neuen Wiesn-Chef steht aber, Bierpreis hin oder her, mit Blick auf den Wiesnbeginn am 20. September vor allem eines fest: „Die Vorfreude steigt wirklich von Tag zu Tag.“

Wer sich für den Aufbau der Wiesn interessiert, für den bietet die Stadt auch in diesem Jahr wieder Baustellen-Führungen an. Die Touren finden immer freitags um 15 und 17 Uhr statt sowie samstags um 9.30 und 11.30 Uhr. Zusätzlich werden von 16. August bis 6. September samstags Termine um 16.30 und 18.30 Uhr angeboten. Die erste Führung startet am 25. Juli, die letzte findet am 7. September statt. Buchungen sind möglich in der Tourist-Information am Marienplatz oder online.