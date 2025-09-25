Biergarten-Bedienung bestohlen

Der Fall beschäftigt die Bedienungen auf der Wiesn auch Tage später noch: Bereits am Sonntag ist eine Kellnerin im Biergarten des Schottenhamel-Festzelts bestohlen worden – mitten im Mittagsgeschäft. Sie habe gerade einen Schlitten voll mit Essen auf dem Arm gehabt, da sei eine Frau, so erzählt es Regina Holzinger, unter ihr hindurch geflitzt und habe im Vorbeilaufen die Sicherheitskette ausgehängt, an der der Geldbeutel befestigt war. Sie und ihre Kollegen versuchten noch vergeblich, die Täterin einzuholen. Wie viel Geld genau erbeutet wurde, lässt sich nur schwer sagen, weil die Bedienungen immer erst am Abend abrechnen, man darf aber von einem vierstelligen Bereich ausgehen.



Holzinger, für die es das vierte Jahr auf der Wiesn ist, hat den Fall gleich zur Anzeige bei der Wiesnwache gebracht, eine Anwältin eingeschaltet und auch die Chefs ihres Zelts informiert. Die bedauern den Fall auf Nachfrage sehr. Als Zeichen der Solidarität wurde eine kleine Spendenaktion für die Bedienung und ihr Team gestartet. Den Ausfall wird es wohl nicht ganz ausgleichen können, vermutet Holzinger. Trotzdem ist sie dankbar und sich sicher: Das hätte es in anderen Zelten so nicht gegeben.



Einen neuen Geldbeutel hat sie längst wieder, auch ans Aufhören hat sie nach dem Vorfall nicht gedacht. Sie ist ja schließlich nicht allein, sondern ihr ganzes Team, vier Leute, sind betroffen. Und bei allem Ärger sagt Holzinger ohnehin: „Die sind schlimmer dran als ich.“ Sie meint die Diebin, die, so mutmaßt die Kellnerin, von irgendjemandem damit beauftragt wurde, auf der Wiesn ihr Unwesen zu treiben. Und die Vermutung ist nicht abwegig: Die Polizei hat, wie schon in den Vorjahren, bereits am Wochenende die ersten Taschendiebe aus dem Verkehr gezogen und geht von Bandenkriminalität aus.