Nach der Hitze zu Beginn sollten die Besucher in den nächsten Tagen eher ihre Jacke dabei haben. In München verzeichnet man einen Anstieg an Privatjet-Flügen zur Wiesn.
Erst Hitze am Auftaktwochenende, dann wurde es regnerisch unter der Woche – und danach? Das zweite Wiesn-Wochenende soll laut Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes mit vielen Wolken beginnen, mit Sonnenschein könnten die Besucherinnen und Besucher eher nicht rechnen. Lediglich am Sonntag bestehe leichte Hoffnung, so der Wetterdienst. Gelegentlich wird es laut Vorhersage am Wochenende zu Regenschauern kommen. Tagsüber soll es 16 bis 17 Grad geben, eine Jacke beim Wiesnbummel kann also nicht schaden.
Ana Maria März
Die SZ berichtet von der Wiesn
- Angelika Schlicht ist Schankkellnerin im Marstall – und damit die einzige Frau auf dem gesamten Oktoberfest, die Bier zapft. Warum sie diesen Job macht und was sie dabei erlebt (SZ Plus).
- Bier, Hendl, gebrannte Mandeln: Auf der Wiesn ist es nicht leicht, sich kalorienarm zu ernähren. Doch es gibt ein paar Tricks, mit denen die Kalorienbilanz nicht ganz so schnell nach oben schießt.
- Lässt es sich auf der Wiesn gut flirten? Oder wird man vor allem als Frau eher belästigt? Unsere Kolleginnen von SZ Jetzt haben mit jungen Besucherinnen und Besuchern auf der Wiesn gesprochen (SZ Plus).
- Seit 2021 wird das sogenannte Upskirting in Deutschland mit einer Geld- oder mit einer Freiheitsstrafe von bis zu zwei Jahren geahndet. Das Gesetz muss auch auf der Wiesn endlich angewendet werden, kommentiert Mareen Linnartz (SZ Plus).
Tim Brack
Betrunkener legt Zugverkehr zeitweise lahm
Am Dienstag ist ein Wiesnbesucher aus Italien laut Bundespolizei auf den Gleisen vom Hauptbahnhof in Richtung Hackerbrücke gelaufen. Ein Zug musste deswegen kurz nach 21 Uhr eine Schnellbremsung einleiten, der kompletten Ein- und Ausfahrbereich wurde für rund zehn Minuten gesperrt. Es kam zu Verspätungen im Fern-, Regional- und S-Bahnverkehr.
Die Bundespolizei ermittelt gegen den Mann, der mit 1,28 Promille unterwegs war, wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr. Die Staatsanwaltschaft München I ordnete eine Sicherheitsleistung in Höhe von 500 Euro zur Sicherung des Strafverfahrens an. Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen konnte der Wiesnbesucher die Polizeiwache wieder verlassen.
Jacqueline Lang
Bargeldlos auf der Wiesn? Geht immer öfter
Mit dem Kettenkarussell 80 Meter in die Höhe ohne Bargeld? Beim Kettenkarussell von Marlies Löwenthal schon seit Jahren kein Problem. Neu ist allerdings: Ihr Schwiegersohn, der den „Tower Jules Verne“ betreibt, hat seit diesem Jahr Kartenzahlterminals rund um das Kassenhäuschen aufgebaut. Die Gäste können sich also mittlerweile aussuchen, ob sie bei Löwenthal bar oder am Terminal mit Karte zahlen wollen.
Wie das genutzt wird? Etwa 50/50 sagt, Löwenthal. Zum Vergleich: In Luxemburg, wo sie auch mit dem Kettenkarussell unterwegs waren, haben 70 Prozent mit Karte gezahlt.
Das manche ihrer Schaustellerkollegen weiterhin rein aufs Bargeld setzen, kann sie mit Blick gerade auch auf internationale Gäste deshalb nicht nachvollziehen. „Das muss man doch anbieten“, für die Menschen, aber auch für den eigenen Umsatz.
Nur noch Kartenzahlung, das würde sie aber auch nicht machen: „Beides hat seine Berechtigung.“
Ähnliche Terminals hat übrigens das Riesenrad, viele andere Fahrgeschäfte bieten die Kartenzahlung weiter im Kassenhäuschen an.
Marlies Löwenthal kassiert das Bargeld, den Rest übernimmt das Kartenterminal. Jacqueline Lang
Die Kartenterminals stehen rund um das Kassenhäuschen. . Jacqueline Lang
Isabel Bernstein
Welche Promis sich schon auf dem Oktoberfest gezeigt haben
Sehen und gesehen werden: In den ersten Tagen haben zahlreiche Prominente die Wiesn besucht. Viele davon sind alte Bekannte, etwa Bill Kaulitz, der diesmal mit einem anderen Wiesnpartner auf dem Festgelände gesichtet wurde, Simone Ballack, die unter anderem mit Lilly Becker um die Wette strahlte, Musiker Drake mit Chanel-Latzhose oder Stefan Effenberg, Sandy Meyer-Wölden, Jérôme Boateng, Miroslav Klose und die FC-Bayern-Spieler Alphonso Davies, Konrad Laimer und Jonathan Tah, die beim traditionellen Almauftrieb feierten. Auch die Polit-Prominenz ließ sich blicken, Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU), Vize-Kanzler Lars Klingbeil (SPD), Arbeitsministerin Bärbel Bas (SPD) und Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) prosteten sich im Schottenhamel-Zelt zu. Wer es wohl gegen Ende der ersten Woche noch auf die Wiesn schafft?
Mein Kollege Christian Mayer hat sich im vergangenen Jahr einmal das Phänomen Wiesn-Promi genauer angeschaut. Warum die Wiesn locker ohne Promis auskäme, die Promis aber nicht ohne die Wiesn (SZ Plus):
Andreas Junkmann
Anstieg an Privatjet-Flügen zur Wiesn-Zeit
Während die meisten Menschen mit Zug oder Auto zum Oktoberfest fahren, gönnen sich manche ein deutlich exklusiveres Verkehrsmittel: den Privatjet. Wie aus Daten der Air Partner Group hervorgeht, steigen die Flugbewegungen an den drei Flughäfen im Münchner Umland – neben dem Großflughafen im Erdinger Moos ist das der Sonderflughafen Oberpfaffenhofen und der Fliegerhorst Ingolstadt-Manching – während der Festtage deutlich an. Im vergangenen Jahr wurden dort an 16 Tagen 530 Abflüge von Privatjets registriert. Zum Vergleich: Im bisherigen Jahresverlauf 2025 lag der Durchschnitt bei Privatjet-Flügen für diese Zeitspanne im Münchner Großraum bei 389 – also rund 34 Prozent weniger als zur Wiesn-Zeit.
Das dürfte in diesem Jahr ähnlich aussehen, ist man bei der Air Partner Group überzeugt. Auch heuer verzeichne man wieder „einen sprunghaften Anstieg der Charteranfragen für Flüge nach München“, wie es in einer Pressemeldung heißt. Die bayerische Landeshauptstadt werde während des Oktoberfestes „zu einem der Hotspots der Private Aviation in Europa“. Vor allem Prominente, Top-Manager und andere VIPs würden für ihren Wiesn-Besuch einen Privatjet buchen, um die München-Reise exakt den eigenen Terminplänen anpassen zu können.
Auch die Privatsphäre sei für viele Superreiche ein Argument für das eigene Flugzeug, denn separate Luftfahrtterminals ermöglichten eine diskrete Abfertigung abseits der Menschenmengen. Und wer obendrein den ebenfalls angebotenen Limousinen-Transfer vom Rollfeld direkt vor das Festzelt bucht, läuft auch nach mehreren Mass nicht Gefahr, den Führerschein abgeben zu müssen.
Jana Jöbstl
„Wiesnbummel“ mit Cathy Hummels
Bereits zum zehnten Mal hat Cathy Hummels zu ihrem „Wiesnbummel“ eingeladen. Mein Kollege Philipp Crone hat davon berichtet. Zu der Veranstaltung gehört nicht nur der obligatorische Oktoberfest-Rundgang, sondern auch diverse andere Stationen stehen auf dem Programm – auch das Styling in der Eventlocation „Isarpost“. Wir haben uns unter den geladenen Gästen umgehört: Wofür schämen sich Kollegah, die Bachelors und Co. auf der diesjährigen Wiesn nicht?
Andreas Junkmann
Wiesn-Würstl bestehen Geschmacksprüfung
Weil die Preise auf der Wiesn bekanntlich gesalzen sind, sollte die Qualität bei den Speisen stimmen. Zumindest für die dort angebotenen Schweinswürstl scheint das der Fall zu sein. Eine Wurstprüfungskommission hat im Auftrag des Kreisverwaltungsreferats (KVR) nun acht Schweinswürstl aus Festzelten, Wurstbratereien und von Essensständen probiert. Das Gremium bestehend aus Mitgliedern des Münchner Stadtrats sowie Vertretern der Verbraucherorganisationen habe die Würstl ganz genau angeschaut und auf Geruch, Geschmack, Aussehen und Konsistenz getestet, wie das Münchner Rathaus in einer Meldung schreibt. Am Ende verteilten die Prüfer siebenmal die Note 2, einmal gab es sogar die Note 1.
„Ich freue mich immer ganz besonders auf die Wurstprüfung, denn sie ist Tradition auf der Wiesn und mein persönliches Highlight“, sagt KVR-Chefin Hanna Sammüller. Die Wurstprüfung findet bereits seit 1953 statt und hat das Ziel, die Qualität der in München hergestellten und auf den Markt gebrachten Wurstwaren zu halten.
Die Wurstprüfungskommission im Armbrustschützenzelt. Peter Kneffel/dpa
Martin Bernstein
Gewalt gegen Polizisten
Für zwei Wochen ist sie die größte Polizeidienststelle Bayerns: die Wiesnwache der Münchner Ordnungshüter. Die rund 600 eingesetzten Beamtinnen und Beamten, wiewohl freiwillig im Oktoberfest-Einsatz, müssen hart im Nehmen sein. Steigt der Alkoholpegel der Wiesnbesucher, sinkt bei manchen Gästen zugleich die Hemmschwelle. Dann gehen sie auch auf Polizistinnen und Polizisten los.
Wie eine 35 Jahre alte Münchnerin, die am Dienstag kurz vor Mitternacht ihren alkoholisierten Neffen von der Wiesnwache abholen wollte. Der junge Mann war jedoch noch nicht abgefertigt. Das erboste die Münchnerin derart, dass sie zu pöbeln und zu randalieren begann. Sie versuchte eine Polizistin zu schlagen und zeigte eine obszöne Geste. Die mit zwei Promille erheblich alkoholisierte Frau wurde schließlich zu Boden gebracht. Sie kam in die Haftanstalt des Polizeipräsidiums.
Eine Stunde zuvor waren Beamte auf einen aggressiven 42-Jährigen getroffen. Gegen seine Festnahme wehrte er sich, beleidigte die Einsatzkräfte und trat schließlich gegen den Oberschenkel eines Polizisten. Weitere Angriffe des 42-Jährigen konnten durch die Einsatzkräfte unterbunden werden. Am Nachmittag hatte sich ein 17-Jähriger direkt vor der Wiesnwache aufgebaut, den "Hitlergruß" gezeigt und eine Nazi-Parole gebrüllt. Das alles im Fokus einer Überwachungskamera. Auch diese beiden Delinquenten waren betrunken.
Martin Bernstein
Das Gelb war zu grell
Gefälschte Zugangsbändchen zur Oidn Wiesn bot ein 37-Jähriger aus Rheinland-Pfalz am Dienstagabend an. Er flog damit prompt auf: Das Neongelb seiner Bändchen war zu grell. Ohnehin war das illegale Geschäftsmodell wenig durchdacht. Zunächst offerierte der Mann die Bändchen für vier Euro - den offiziellen Verkaufspreis. Als sie wenig Anklang fanden, reduzierte er auf drei Euro. Als der Betrug von einem Security-Mitarbeiter entdeckt wurde, waren es noch drei Stunden bis zum freien Eintritt, der von 21 Uhr an gilt.
Die Polizei hat Videoaufnahmen, auf denen zu erkennen ist, wie der 37-Jährige mehrfach die gefälschten Zugangsbänder zum Verkauf anbot und ein paar tatsächlich verkaufte. Er wurde mit zur Wiesnwache genommen, die Zugangsbänder wurden sichergestellt. Der Mann wurde wegen Urkundenfälschung und Betrugs angezeigt.
Jacqueline Lang
Roberto Blanco strahlt trotz Regen
Auf der Zeltstraße ist trotz des Regens einiges los und auch Roberto Blanco und seine Frau Luzandra Strassburg sind unterwegs - aufeinander abgestimmt, beide in Rot. Sie wollen ins Hacker-Festzelt, dort sind sie eingeladen.
Für den kubanisch-deutschen Schlagersänger ist es bereits Wiesn-Tag Nummer fünf. Die ganzen 16 Tage durchziehen wird er aber vermutlich dann doch nicht. "Easy going", sagt er da nur. Heute ist der Plan aber auf jeden Fall: "Spaß zu haben". Davor nimmt er sich aber noch Zeit für seine Fans und ein paar Fotos.
Und der Nieselregen, stört der das Wiesn-Feeling? Keineswegs, sagt Roberto Blanco und man kann sich denken, wieso: Zum einen hat er sowieso jemanden, der ihm den Schirm hält, zum anderen geht es ja gleich ins Zelt, da ist das Wetter egal.
Roberto Blanco mit Frau Luzandra Strassburg. Jacqueline Lang
Jana Jöbstl
Was geben Wiesnbesucher für ihre Tracht aus?
Geschmäcker sind verschieden und auf der Wiesn sieht man jedes Jahr die unterschiedlichsten Outfits. Von knallbunten Polyester-Kleidern bis zu echten Hirsch-Lederhosen ist alles dabei.
Meine Kollegin Corinna Koch und ich haben uns auf der Theresienwiese umgehört – und zusammengerechnet, wie teuer das Oktoberfest-Outfit ist.
Jacqueline Lang
Biergarten-Bedienung bestohlen
Der Fall beschäftigt die Bedienungen auf der Wiesn auch Tage später noch: Bereits am Sonntag ist eine Kellnerin im Biergarten des Schottenhamel-Festzelts bestohlen worden – mitten im Mittagsgeschäft. Sie habe gerade einen Schlitten voll mit Essen auf dem Arm gehabt, da sei eine Frau, so erzählt es Regina Holzinger, unter ihr hindurch geflitzt und habe im Vorbeilaufen die Sicherheitskette ausgehängt, an der der Geldbeutel befestigt war. Sie und ihre Kollegen versuchten noch vergeblich, die Täterin einzuholen. Wie viel Geld genau erbeutet wurde, lässt sich nur schwer sagen, weil die Bedienungen immer erst am Abend abrechnen, man darf aber von einem vierstelligen Bereich ausgehen.
Holzinger, für die es das vierte Jahr auf der Wiesn ist, hat den Fall gleich zur Anzeige bei der Wiesnwache gebracht, eine Anwältin eingeschaltet und auch die Chefs ihres Zelts informiert. Die bedauern den Fall auf Nachfrage sehr. Als Zeichen der Solidarität wurde eine kleine Spendenaktion für die Bedienung und ihr Team gestartet. Den Ausfall wird es wohl nicht ganz ausgleichen können, vermutet Holzinger. Trotzdem ist sie dankbar und sich sicher: Das hätte es in anderen Zelten so nicht gegeben.
Einen neuen Geldbeutel hat sie längst wieder, auch ans Aufhören hat sie nach dem Vorfall nicht gedacht. Sie ist ja schließlich nicht allein, sondern ihr ganzes Team, vier Leute, sind betroffen. Und bei allem Ärger sagt Holzinger ohnehin: „Die sind schlimmer dran als ich.“ Sie meint die Diebin, die, so mutmaßt die Kellnerin, von irgendjemandem damit beauftragt wurde, auf der Wiesn ihr Unwesen zu treiben. Und die Vermutung ist nicht abwegig: Die Polizei hat, wie schon in den Vorjahren, bereits am Wochenende die ersten Taschendiebe aus dem Verkehr gezogen und geht von Bandenkriminalität aus.
Im Schottenhamel-Festzelt wurde am Sonntag eine Bedienung beklaut. Florian Peljak
Jana Jöbstl
Upskirting auf dem Teufelsrad
Das Teufelsrad ist eine der Kult-Attraktionen auf der Wiesn. Auf der Drehscheibe flattern die Röcke häufig nach oben. In den vergangenen Jahren landeten Videos davon immer wieder im Netz.
Reichen die diesjährigen Vorsichtsmaßnahmen aus, um die Besucherinnen vor Upskirting zu schützen? Um das herauszufinden, waren meine Kolleginnen Annabell Burkhardt und Sophia Coper beim Fahrgeschäft und haben mit der Betreiberin sowie Bersucherinnen und Besuchern gesprochen.
Tim Brack
Lebensrettender Zufall
Der Wiesn-Sanitätsdienst hatte am Montag einen außergewöhnlichen Einsatz: Ein junger Mann sei auf die Sanitätsstation gekommen und habe über ein plötzlich einsetzendes „Herzstolpern mit Brustschmerzen“ geklagt, teilt die Aicher Ambulanz mit. Zufälligerweise sei ein Arzt der Rhythmologie des Deutschen Herzzentrums München im Dienst gewesen. Dieser stellte im Laufe einer EKG-Kontrolle eine äußerst seltene und unmittelbar lebensbedrohliche Herzrhythmusstörung fest.
Der 21-Jährige sei unverzüglich im Akutraum stabilisiert und im Anschluss in eine Münchner Spezialklinik transportiert worden, heißt es in einer Mitteilung. Dort sei sofort eine lebensrettende Therapie eingeleitet worden. Nach Informationen der Aicher Ambulanz ist der Mann wieder außer Lebensgefahr und befindet sich auf dem Weg der Besserung.
