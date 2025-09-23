Für unseren Liveblog nutzen wir neben eigenen Recherchen Informationen der Nachrichtenagentur dpa.
Wichtige Updates
Kanzler Merz prostet auf der Wiesn – und wirft Kusshände
Fast eine Million Besucher am ersten Wiesn-Wochenende
Sanitäter und Ärzte versorgen so viele Patienten wie noch nie
US-Tourist von Tram überrollt
Warum heißt es eigentlich nicht Septemberfest?
Tim Brack
Familientag auf der Wiesn
Das Oktoberfest ist kein billiges Vergnügen, auch nicht für Eltern mit Kindern. Doch jeden Dienstag ist Familientag auf der Wiesn: Fahrgeschäfte ermäßigen dann bis 19 Uhr ihre Preise. Für Eltern mit Achterbahn-Vielfahrern lohnt sich ein Besuch an diesem Tag also. Zwar ist das Wetter heute nicht so gut wie noch am Wochenende, aber auf der Theresienwiese dürfte es die ein oder andere Pfütze zum Reinspringen geben – und das völlig kostenlos.
Wie man an Familientagen, aber auch drum herum günstig mit Kindern über die Wiesn kommt, lesen Sie hier:
Ana Maria März
Die SZ berichtet über die Wiesn
- Darf man sich krankmelden, wenn man mit der Firma auf der Wiesn war und am nächsten Tag mit einem Kater aufwacht? Diese und andere Fragen rund um den Oktoberfest-Besuch mit Kolleginnen und Kollegen beantwortet der Anwalt Thomas Etzel im Interview (SZ Plus).
- Was bei einem Kater im Körper passiert, hat uns der Chef-Toxikologe vom Rechts der Isar erklärt.
- Auf dem Teufelsrad flattern die Röcke häufig nach oben und immer wieder landen Videos davon im Netz. Was unternimmt die Betreiberin dagegen - und reichen ihre Maßnahmen aus? (SZ Plus)
- Beim Schichtl gibt es einen neuen Henker. Warum man nicht liebenswürdiger köpfen kann als dieser Mann (SZ Plus).
- Am Sonntag hat ein Besuch von Bundeskanzler Friedrich Merz auf der Wiesn für Überraschung gesorgt. Was es damit auf sich hatte und welche Geheimnisse es vorher gab.
Ana Maria März
1400 Frauen und viele Herz-Ballons
Vor 25 Jahren hat Regine Sixt erstmals zu ihrer Damenwiesn auf dem Oktoberfest eingeladen. Die Veranstaltung ist mittlerweile zur festen Institution für die weibliche High Society geworden. 1400 Frauen aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft wurden in diesem Jahr ins Schützenzelt eingeladen. Auch meine Kollegin Anna-Maria Salmen war dabei und hat über das Event berichtet.
Tim Brack
Kollegah feiert seine Wiesnpremiere
Nachdem am Wochenende der internationale Superstar Drake der Wiesn einen Besuch abgestattet hatte, schaute am Montag auch der deutsche Rapper Kollegah vorbei. Für ihn ist das Oktoberfest aber absolutes Neuland. „Das ist für mich natürlich eine ganz fremde Kultur“, sagte er vor seinem ersten Besuch. Influencerin Cathy Hummels hatte ihn zu ihrem Wiesnbummel eingeladen. Er sei ohnehin in der Gegend gewesen, komme gerade aus Kitzbühel und habe gedacht: „Da musst du vorbeischauen, das musst du dir einmal reinziehen – mit der Cathy über die Wiesn.“
Für welches Phänomen Events wie „Cathys Wiesnbummel“ stehen, hat SZ-Promi-Kenner Philipp Crone hier für Sie aufgeschrieben:
Oktoberfest 2025 in München: Spekulationen um Cathy Hummels' Liebesleben bei Wiesn-Bummel
Zur Begrüßung bringt „der Bachelor“ Paul Janke Rosen und auch sonst wird munter über das Liebesleben der Gastgeberin spekuliert: zu Besuch bei Cathy Hummels’ Influencer-Wiesn-Event mit Oliver Pocher, Rapper Kollegah und Calvin Kleiner.
www.sueddeutsche.de
Cathy Hummels und Rapper Kollegah teilen sich ein Lebkuchenherz. Felix Hörhager/dpa
Besucher senden mehr Daten vom Oktoberfest
Am ersten Wiesn-Wochenende strömten nicht nur Besucher und Bier, sondern auch Daten, wie die Deutsche Presseagentur berichtet. Die drei großen deutschen Mobilfunknetzbetreiber Telekom, Vodafone und O2 Telefónica melden Rekordvolumina für die ersten beiden Tage: zusammen rund 135 Terabyte. Hintergrund dürfte vor allem sein, dass es sowohl bei den Inklusivvolumina der Handyverträge als auch bei der Qualität - und damit Größe von Fotos und Videos stetig nach oben geht. Zudem kamen bei gutem Wetter sehr viele Menschen auf die Theresienwiese.
Mit gut 49 Terabyte Daten hat die Telekom im direkten Vergleich die Nase vorn. Sie meldet ein Plus von 15 Prozent zum Vorjahr. Bei Vodafone sind es 45 Terabyte - ein Viertel mehr als vor einem Jahr und bei O2 Telefónica 41 Terabyte - etwa eines mehr als vor einem Jahr und mehr als auf der kompletten Wiesn 2017.
Doch was bedeuten so viele Daten? Die Telekom rechnet vor, dass man mit den bei ihr verschickten 49 Terabyte rund 50 Jahre Blasmusik in höchster Qualität streamen könnte. Vodafone nennt für sein Volumen 9800 mit Filmen befüllte DVDs und O2 Telefónica rund 4 Milliarden Streamingabrufe des alten Wiesn-Hits „Brenna tuats guat“ von Hubert von Goisern. Telefoniert wurde auf dem Oktoberfest auch: Die Telekom meldet 400 000 Telefonate, Vodafone rund 280 000.
Jacqueline Lang
Leere Tische im Biergarten, die Zelte füllen sich
Zwei Bedienungen, die im Augustiner-Biergarten in einem Bereich ohne Schirme arbeiten, sind gerade in der Pause, heute haben sie noch nichts verdient – nach dem Wochenende, an dem es fast zu heiß war, ist das besonders bitter. Zumal der Wetterbericht für die gesamte Woche nichts Besseres vorhergesagt hat. Aber hilft ja nichts, dann trinken sie halt selbst ein Bier. Unterdessen füllen sich die Zelte, etwa das Bräurosl. Abend Nummer drei kann also beginnen.
Betrunkener legt Feuer in Schausteller-Container
Statt in einem Zelt auf dem Oktoberfest verbringt ein 25 Jahre alter Ire die kommenden Tage in der Zelle einer Haftanstalt, berichtet unser Polizeireporter Joachim Mölter. Polizisten hatten den Mann am Samstagabend um kurz vor Mitternacht festgenommen, nachdem sie von Mitarbeitern eines Karussells alarmiert worden waren. Diese hatten zunächst Brandgeruch in ihrem Schausteller-Container bemerkt. Als einer der Mitarbeiter den Container betrat, um nachzuschauen, begegnete er dem Iren und hielt ihn mithilfe von Kollegen bis zum Eintreffen der Polizei fest.
Wie sich auf der Wiesnwache herausstellte, wies der Ire einen Atemalkoholwert von 1,5 Promille auf; in diesem Zustand war er freilich noch fähig, Bankkarten aus Kleidungsstücken zu entwenden und die Klamotten anschließend anzuzünden. Die Karussell-Mitarbeiter löschten das Feuer eigenständig, durch den Brand entstand nur geringer Sachschaden, verletzt wurde niemand. Ein Ermittlungsrichter erließ am Sonntag Haftbefehl gegen den 25-Jährigen.
Jacqueline Lang
Verregneter Wochenstart auf der Wiesn
Es ist ein Unterschied wie Tag und Nacht: Am Wochenende waren noch alle mit Fächern unterwegs und haben geschwitzt, heute sind auf der Theresienwiese viele Menschen mit Regenschirm und warmer Jacke zu sehen. In den Biergärten wie etwa in dem vom Marstall herrscht gähnende Leere. Immerhin, es ist noch nicht wirklich kalt, allein der Nieselregen macht es etwas ungemütlich. Aber mal sehen, was der Tag, der Abend, die Woche noch so bringen.
Schläge auf den Kopf
Ein Kaution in Höhe von 15 000 Euro musste ein 29 Jahre alter Schweizer hinterlegen, um am Sonntagabend die Theresienwiese auf freiem Fuß verlassen zu dürfen, berichtet unser Polizeireporter Joachim Mölter. Wie die Polizei mitteilte, habe der Mann gegen 22.30 Uhr im Käfer-Zelt einem 32 Jahre alten Münchner von hinten auf den Kopf geschlagen und diesem dabei eine Platzwunde zugefügt. Warum und womit der Schweizer zugeschlagen habe, werde derzeit noch ermittelt, hieß es von den Beamten. Der Schweizer sei auf der Wiesnwache äußerst unkooperativ, dafür aber verbal sehr aggressiv gewesen.
Am frühen Abend gegen 18.30 Uhr hatte die Polizei bereits einen 25 Jahre alten Neuseeländer festgenommen, der im Hofbräu-Zelt einem Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes mit einem Masskrug gegen den Kopf geschlagen und dabei leicht verletzt hatte. Der Security-Mann hatte einen Landsmann des Übeltäters aus dem Zelt geleiten wollen. Der mit 1,2 Promille alkoholisierte Neuseeländer kam mit einer Kaution von 5000 Euro davon.
Wolfgang Maria Weber/Imago
Martin Moser
Einige FC-Bayern-Spieler feiern gleich am ersten Wiesn-Wochenende
Der FC Bayern besucht das Oktoberfest offiziell erst am letzten Wiesntag, trotzdem haben sich am ersten Wochenende schon einige Spieler blicken lassen. Gesichtet wurden: die deutschen Fußball-Nationalspieler Serge Gnabry, Jonathan Tah und Aleksandar Pavlovic sowie Konrad Laimer und Neuzugang Nicolas Jackson. Der Bayern-Trainer Vincent Kompany ließ sich übrigens auch blicken - und sagte noch vor Wiesnstart: "Ich habe Vertrauen. Die Spieler sind keine Kinder. Sie wissen, was richtig und was falsch ist."
Welche Stars und Sternchen jenseits der Fußball-Profis am Sonntag feierte, lesen Sie hier in unserem Überblick:
Tim Brack
Überfüllte Züge – Streit zwischen Wiesnbesuchern
Sitzplätze sind nicht nur im Festzelt begehrt, sondern auch auf dem Heimweg von der Wiesn. In einem Regionalzug nach Nürnberg kam es gegen 21.20 Uhr im Münchner Hauptbahnhof zu Handgreiflichkeiten zwischen zwei Oktoberfest-Besuchern, die sich um einen Sitzplatz stritten. Eine 31-Jährige hatte ihr Gepäck neben sich auf einem Sitz abgestellt. Ein 48-Jähriger wollte sich dort hinsetzen. Weil ihm der Platz nicht schnell genug frei gemacht wurde, kam es zu einem Streit.
Dann soll sich der Mann „abfällig“ geäußert haben, wie die Bundespolizei mitteilt. Die Frau wollte in der Folge ihren Platz verlassen, da sie laut Bundespolizei nicht neben einem „Rassisten“ sitzen wollte. Der mit 1,31 Promille alkoholisierte Mann ging die Frau daraufhin auch körperlich an, drückte sie in den Sitz und gegen das Zugfenster. Die Angegriffene schlug ihm eine PET-Flasche in den Nacken. Beamte der Bundespolizei trennten die beiden. Beide wurden wegen Beleidigung und Körperverletzung angezeigt und konnten ihre Heimreise verspätet antreten.
Neben der Bundespolizei war auch der Sicherheitsdienst der Deutschen Bahn am Sonntagnachmittag am Hauptbahnhof im Einsatz, weil mehrere überfüllte Züge nicht abfahren konnten.
Tim Brack
Promis treffen sich beim „Almauftrieb“
Am Sonntagabend fand der „Almauftrieb“ in der Käfer-Schänke statt. Bei dem traditionellen Event treffen sich seit 1999 Prominente aus Wirtschaft, Showbusiness und Sport sowie die anderen üblichen Verdächtigen. Unser Autor Thomas Becker war dabei und hat sich angeschaut, welche VIPs dieses Jahr dort gefeiert haben und erklärt, was den „Almauftrieb“ so besonders macht.
Katja Schnitzler
Das gute Wetter verabschiedet sich langsam
Mit dem Hereinbrechen der Dunkelheit schwindet auch der Spätsommer. In der Nacht zieht Regen auf, es könnte gewittern. Daher hier zum Trost noch ein paar besonders sonnige Eindrücke vom Wiesn-Wochenende.
Katja Schnitzler
Kanzler Merz prostet auf der Wiesn – und wirft Kusshände
Wo kann man sich volksnäher zeigen als auf dem größten Volksfest? Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) nutzte seinen Wiesn-Besuch nicht nur zum Umtrunk mit CSU-Chef Markus Söder und den SPD-Parteivorsitzenden Bärbel Bas und Lars Klingbeil. Er winkte dem Feiervolk auch huldvoll vom Außenbalkon des Schottenhamel-Festzelts zu und warf gar mindestens einen Luftkuss. Von der Empore im Inneren prostete er dann herab: Die Wiesn-Besucher zückten ihre Smartphones, es gab Jubel, aber auch Buh-Rufe, berichtet die Nachrichtenagentur dpa, andere Besucher sahen auch gereckte Mittelfinger. Die Stimmung ließ sich die Politikerrunde davon nicht verderben, Profis eben.
Jana Jöbstl
Was macht diese Tracht so besonders?
Wer mehr erfahren will über den Trachten- und Schützenzug, für den ist dieses Video: Ich habe mich heute eine Stunde vor dem offiziellen Beginn unter die Teilnehmerinnen und Teilnehmer gemischt und gefragt: Was bedeutet Tracht für die Menschen hier? Und was ist das Besondere an ihrem Outfit? Übrigens: Noch mehr Videos rund um die Wiesn gibt's auf unserem Instagram-Kanal szmuenchen
