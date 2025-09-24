Lageplan für das Oktoberfest Wo welches Wiesn-Zelt steht 24. September 2025, 9:50 Uhr | Lesezeit: 3 Min.

Vor allem am Wochenende, wenn viele Besucher auf die Wiesn drängen, sind die Zelte oft wegen Überfüllung geschlossen. (Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa)

18 große und kleine Bierzelte gibt es auf dem Oktoberfest: Wo man Hofbräu-Festzelt, Fischer-Vroni oder die Ochsenbraterei findet – der Wiesn-Lageplan.

