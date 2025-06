Dort, wo in zwölf Wochen das Paulaner-Festzelt stehen wird, herrscht am Montagmorgen geschäftiges Treiben – und das nicht nur, weil Christian Scharpf einen kleinen Pulk von Journalistinnen und Journalisten an diese Stelle unweit der Bavaria führt. Während der neue Wiesnchef verkündet, dass nun der Aufbau des weltweit größten Volksfests beginnt, sieht man im Hintergrund bereits Kräne und Gabelstapler manövrieren, in einiger Entfernung stehen sogar schon die ersten Klohäuschen, wenn auch noch ohne Dächer. Und damit willkommen auf der laut Scharpf „größten temporären Baustelle Europas“!

Für Scharpf ist die 190. Wiesn die erste, zumindest in seiner Funktion als Chef. Trotzdem sagt er: „Ich habe das Gefühl, ich habe noch nie was anderes gemacht.“ Das mag in seinem Fall daran liegen, dass der Jurist und ehemalige Oberbürgermeister von Ingolstadt, bevor er Anfang des Jahres Referent für Arbeit und Wirtschaft wurde, schon Jahrzehnte für die Landeshauptstadt München gearbeitet hat und auch mit der Wiesn betraut war. Vielleicht liegt es aber auch daran, dass er mit dem Musikverein Harmonie Neubiberg 15 Jahre lang die Oide Wiesn bespielt hat. Allzu viel Zeit wird er in seiner neuen Funktion dafür nicht mehr haben, mal mitspielen, das hat er sich aber vorgenommen. Aber bevor die Wiesn am 20. September starten kann, muss erst einmal der Aufbau reibungslos über die Bühne gehen.

Für Christian Scharpf ist es das erste Jahr als Wiesnchef. (Foto: Robert Haas)

Wie schon 2024 nimmt man sich dafür auch in diesem Jahr wieder zwei Wochen mehr Zeit als noch 2023. Scharpf begründet das zum einen mit der zunehmenden Hitze, der die Bauarbeiter ausgesetzt sind, zum anderen mit dem nach wie vor existenten Personalmangel. Man werde zwölf statt zehn Wochen Aufbauzeit wohl auch in Zukunft beibehalten, dabei soll es laut Scharpf dann aber bleiben.

Aufgebaut werden zunächst die markanten Türme, etwa der des Paulaner-Festzelts mit dem riesigen Masskrug obendrauf. Danach folgen die 14 großen Festzelte, die Scharpf ob ihrer schieren Größe „Bierburgen“ nennt, dann die 21 kleineren Zelte, ganz zum Schluss bauen die Schausteller ihre Buden und Fahrgeschäfte auf. Welche Neuheiten da zu erwarten sind? Das will Scharpf vorerst nicht verraten, sondern erst im Juli. Zum Thema Sicherheit sagt er, man treffe alle möglichen Vorsichtsmaßnahmen, „hundertprozentige Sicherheit“ aber könne es nicht geben – auch nicht auf der Wiesn.

Für Scharpf überwiegt drei Monate vor Wiesnbeginn ohnehin die Vorfreude: auf dieses Volksfest, das wie kein anderes ist – und auf diesen ganz bestimmten „Vibe“, der sich für die Dauer des Oktoberfests über die Stadt legt. Während man so auf der eingezäunten Theresienwiese steht, meint man diese Stimmung schon zu spüren, obwohl die Zelte nur durch ein paar abgeladene Stahlträger zu erahnen sind.