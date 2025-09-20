Für unseren Liveblog nutzen wir neben eigenen Recherchen Infomationen der Nachrichtenagentur dpa.
Wie Sie zum Festgelände kommen
Toke Reimer
Die Wetterprognose: Traumstart mit Potenzial zum Hitzerekord
Zum wichtigsten Tag des Münchner Kalenderjahres spielt auch das Wetter mit: Die Sonne scheint, der Himmel ist weiß-blau, ganz so, wie man sich das vorstellt in Bayern. Mehr als zwölf Stunden soll die Sonne heute laut Prognosen scheinen. Damit könnten diese Wiesn gleich zum Auftakt Geschichte schreiben: Mit den erwarteten Höchsttemperaturen von mehr als 30 Grad wäre es der heißeste Wiesntag seit Beginn der Messungen. Bislang hält der 22. September 1993 diesen Titel, mit 29,7 Grad. Wann es heuer mit dem guten Wetter vorbei ist und was für das Wiesnwetter typisch ist:
Isabel Bernstein
Spoiler: Mit dem Auto zur Wiesn zu fahren, ist keine gute Idee. Und das nicht nur, weil viele Besucher etwas trinken - genauer: Bier trinken - wollen. In die Nähe des Festgeländes kann ohnehin nur fahren, wer eine Sondergenehmigung hat, und die Parkplätze in den Bereichen außerhalb der Sperrzonen sind begrenzt und oft Anwohnern vorbehalten.
Besser ist es, öffentlich anzureisen. Dafür gibt es folgende Möglichkeiten:
- Mit der U-Bahn zu den Haltestationen Theresienwiese oder Schwanthalerhöhe (jeweils U4/U5) oder zur Poccistraße oder zum Goetheplatz (U3/U6).
- Mit der S-Bahn zum Hauptbahnhof und zur Hackerbrücke, etwas weiter entfernt sind die Donnersbergerbrücke und der Heimeranplatz.
- Mit der Tram ist die Haltestelle Hermann-Lingg-Straße (Tram 18 und 19) zu empfehlen.
- Mit dem Bus kann an den Haltestellen Schwanthalerhöhe (Bus 134, Bus 53 zum Beispiel ab Harras oder Rotkreuzplatz), Hans-Fischer-Straße (Bus 62 zum Beispiel ab Heimeranplatz, Hirschgarten oder Sendlinger Tor) oder Georg-Hirth-Platz (Ringlinie 68/58 zum Beispiel ab Kolumbusplatz) ausgestiegen werden.
Was Sie sonst noch bei der Anreise beachten sollten:
Isabel Bernstein
Lange Schlangen an allen Eingängen
Meine Kollegin Lisa Bögl ist bereits seit dem Morgen an der Theresienwiese, sie schreibt:
Bereits seit 22.30 Uhr des Vorabends stehen die ersten Menschen am Festgelände an. Mittlerweile sind es hunderte, die Schlange geht einmal um das gesamte Gelände. Die meisten wollen in das Schottenhamel-Zelt, um um 12 Uhr beim Anstich dabei zu sein. Agatha (links) und Romana, beide 27 Jahre alt, stehen seit 5 Uhr hier und sind gut sogar mit Rettungsdecken ausgestattet, die sie vor der Kälte schützen sollen.
Lisa Bögl
Isabel Bernstein
Ja, is' scho wieder Wiesn?
Servus und griaß eahna zum Oktoberfest-Blog. Keine Angst, es geht nicht weiter auf Bairisch, weil wir wissen ja, dass die Wiesn auch viele Nicht-Bayern anzieht, bei den Besuchern ebenso wie bei unseren Lesern. Also nochmal für alle: Guten Morgen und sehr schön, dass Sie dabei sind. Wir werden Sie hier mit allem, was Sie rund um den Eröffnungstag wissen und vielleicht auch nicht wissen müssen, versorgen. Auf geht's!