Oktoberfest -Glück im Stadtzentrum, Unterkunft drei Minuten zu Fuß zum Oktoberfest, Wohnung direkt neben dem Oktoberfest – kurz vor Beginn der Wiesn versuchen sich Vermieter auf der Plattform Airbnb mit der besten Lage nahe der Theresienwiese zu überbieten. Doch um Superlative geht es nicht nur beim Anpreisen der Vorteile ihrer Unterkünfte, sondern auch bei den Preisen, die Kurzentschlossene für ein Zimmer rund um die Theresienwiese erwarten müssen.

Wer am Eröffnungswochenende für zwei Personen eine Unterkunft nah am Festgelände sucht, muss schon sehr viel Glück haben, um ein Angebot für unter 1000 Euro für zwei Nächte zu finden. Auch im restlichen Wiesn-Zeitraum ist auf Airbnb nicht mehr allzu viel verfügbar. Es sei denn, man greift tief in die Tasche.

Das Italiener-Wochenende lässt sich etwa in einem Apartment unweit der U-Bahnstation Schwanthalerhöhe verbringen, in ruhiger Lage, wie die Gastgeberin schreibt. Nur zehn Minuten sind es von dort aus zur „Theresienwiese-Bühne Oktoberfest“. Vier Gäste finden insgesamt Platz, es gibt allerdings nur ein Bett – zwei müssen auf das Sofa ausweichen. Für zwei Nächte werden 3154 Euro fällig. Übernachtet man am Wochenende nach der Wiesn in dem Apartment, zahlt man mehr als 500 Euro weniger.

Nur eine Gehminute vom Festgelände entfernt liegt eine Wohnung in einer Seitenstraße des Bavariarings, die vom 26. bis zum 28. September für 2320 Euro vermietet wird. Es sei „perfekt für Familien, Paare oder Freundesgruppen, die gemeinsam München und das Oktoberfest erleben möchten“, schreibt die Gastgeberin. Bevor die Besucher sich in den Wiesn-Trubel stürzen können, müssen sie allerdings 500 Euro Kaution hinterlegen: „Wir möchten sicherstellen, dass unsere Wohnung stets in gutem Zustand bleibt.“

Für knapp 2000 Euro bekommen Besucher am zweiten Wochenende für zwei Nächte eine Unterkunft östlich des Bavariaparks mit zwei Schlaf- und Badezimmern und mit Dachterrasse – dieser „Clou der Wohnung“ sei momentan allerdings nur eingeschränkt nutzbar, weil die Terrasse noch gepflastert werden müsse, wie es in der Beschreibung des Apartments heißt. Einen „traumhaften Alpenblick“ soll es durch die großen Fenster des Wohnzimmers trotzdem geben. Ein Wochenende später ist die Unterkunft für insgesamt gut 100 Euro weniger zu haben.

Während des Oktoberfests ist die Übernachtung im Zelt preiswerter

Wenn man eine weitere Anfahrt in Kauf nimmt und auf etwas Komfort verzichtet, geht es aber auch günstiger: Ein „budgetfreundliches Camp für Oktoberfest-Fans“ ist ein Zelt in Karlsfeld, in dem man zwei Nächte am Italiener-Wochenende schon für 117 Euro verbringen kann.

Dass die Preise für Unterkünfte in der Stadt rund um das Oktoberfest drastisch steigen, ist kein neues Phänomen: Bereits vor zwei Jahren zeigte eine Analyse der Süddeutschen Zeitung mit Daten des Projekts „Inside Airbnb“, dass Gäste für die teuerste Nacht während der Wiesn durchschnittlich doppelt so viel wie im restlichen Jahr zahlen. Selbst als im Sommer 2024 Weltstars wie Taylor Swift, Adele und Coldplay unzählige Besucher in die Stadt lockten, blieb das Oktoberfest der teuerste Zeitraum.

Münchner, die keine Übernachtungsmöglichkeit zur Wiesn suchen, sondern eine anbieten möchten, können also durchaus etwas verdienen. Dabei gibt es allerdings einige Regeln zu beachten, auf die die Stadt hinweist. Grundsätzlich sei es zwar erlaubt, seine Wohnung auf Portalen wie Airbnb anzubieten, sofern der Hauptvermieter einverstanden ist. Insgesamt dürfe sie über das Jahr verteilt allerdings nicht länger als acht Wochen als Ferienwohnung vermietet werden. Für einzelne Zimmer gilt das nicht, sofern man mindestens die Hälfte der restlichen Wohnung noch selbst bewohnt.

Mit ihrer Zweckentfremdungssatzung will die Stadt den angespannten Wohnungsmarkt schützen. Dringend benötigter Wohnraum soll nicht dauerhaft verloren gehen. Während der Wiesn-Zeit wolle man besonders darauf achten, ob die Regeln eingehalten werden, kündigt die Stadt an. Sie setzt dabei unter anderem auf Hinweise aus der Bevölkerung: Wer vermutet, dass eine Wohnung zweckentfremdet wird, kann sich unter www.raum-fuer-muenchen.de anonym melden.