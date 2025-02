Man muss das so sagen: Der Dackel verliert an Boden. Kein einziges Zamperl ist auf den drei Plakaten zu sehen, die Wirtschaftsreferent Clemens Baumgärtner am Freitag im Rathaus als Sieger und Nächstplatzierte des Wettbewerbs um das offizielle Oktoberfest-Motiv 2025 vorstellte. Die übrigen Ingredienzien allerdings sind auch in diesem Jahr wieder vertreten – Brezn, Masskrug, Riesenrad in unterschiedlicher Kombination, um, so Baumgärtner „plakativ und strahlend“ das Oktoberfest als Hochamt von „Lebensfreude und Humor“ darzustellen, aber nicht als Bier- und Partyfest.