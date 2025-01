Um bei der Vergabe erfolgreich zu sein, werden schon mal 300 000 Euro in ein neues Zelt investiert. Was bei der Bewerbung noch helfen kann und auf welches Zelt die Giesinger-Brauerei ein Auge geworfen hat.

Von Sarah Maderer

Beppi Bachmaier schläft momentan schlecht. Das Bild vom Kasperl und dem Tod will ihm nicht aus dem Kopf gehen. In seinem Herzkasperlzelt auf der Oiden Wiesn waren die beiden Figuren immer Teil der Wandbemalung, bis das Zelt vergangenes Jahr Peter Schönigers Boandlkramerei weichen musste. Mit seiner diesjährigen Bewerbung schlägt Bachmaier zurück, wie das Kasperle in den Erzählungen. „Es ist ja eine uralte Geschichte: Das Kasperl haut dem Tod eine mit der Brätschn aus“, sagt der Fraunhofer-Wirt im Gespräch mit der SZ.