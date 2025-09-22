Auf der Oidn Wiesn wird gerade ein Zelt frei – und ein kleiner Passus im Wahlprogramm der Münchner Grünen lässt aufhorchen: Könnte schon im nächsten Jahr auf der Wiesn Giesinger Bräu fließen?

Von Sarah Maderer

Steffen Marx traut seinen Augen nicht. „Ist das schon offiziell?“, fragt er ungläubig. Zum ersten Mal liest der Gründer und Geschäftsführer von Giesinger Bräu den Passus im Kommunalwahlprogramm der Grünen, in dem sich die Partei offen zeigt, was die Zulassung neuer Brauereien auf dem Oktoberfest angeht. Während Marx seine Augen mehrmals über jene Zeilen laufen lässt, macht sich ein triumphierendes Grinsen auf seinem Gesicht breit. „Voll gut!“, findet er. „Dann ist ja der erste Schritt getan.“