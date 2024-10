Betrunkene, Platzwunden und Liebeskummer – ein Abend in der Wiesn-Sanitätsstation

Von Melanie Strobl

„Zwei bis drei Verletzte, es ist wohl eine Massenschlägerei“, ruft der Einsatzleiter seinem Team zu, das sich draußen vor der Wiesn-Sanitätswache bereit macht. Zwei Tragetrupps rücken aus. Zu einem Team gehören an diesem Abend auch Daniela Schramm und Jenny Wagner. Sie ziehen sich blaue Gummihandschuhe über und gehen mit ihren Kolleginnen und Kollegen zügig zur Trage, auf der sie später noch jemanden transportierten werden. Zu zwölft ziehen sie über das Festgelände, schieben die Trage vor sich her und pusten in ihre Trillerpfeifen, damit die Gäste vor ihnen den Weg frei machen.