Am Sonntagabend gegen 20 Uhr hat eine 25-Jährige mit Freunden im Armbrustschützenzelt gefeiert, als ein ihr unbekannter Mann von hinten an sie herangetreten, ihr unter den Rock gegriffen und sexuelle Handlungen an ihr ausgeführt haben soll. Der 41-Jährige, so teilt die Polizei am Montag mit, habe schließlich von der Frau abgelassen und ging zum Zeltausgang.