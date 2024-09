Von Melanie Strobl

Eigentlich sollen an diesem Ort alle Spaß haben. So steht es sogar auf einem großen Plakat im Fahrgeschäft: „Jung und Alt, Groß und Klein können hier lachen und fröhlich sein“. Das Teufelsrad auf dem Oktoberfest hat Kult-Status. Menschen versuchen vor Zuschauern so lange wie möglich, auf einer immer schnelleren Drehscheibe sitzen zu bleiben, purzeln irgendwann auseinander – und alle lachen sich kaputt. Mittlerweile finden sich im Internet aber immer mehr Aufnahmen aus dem Fahrgeschäft, bei denen der Spaß vor allem für eine Personengruppe aufhört.