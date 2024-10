Ein Taxifahrer soll eine Frau am letzten Wiesn-Sonntag sexuell belästigt und genötigt haben. Die 32-Jährige stieg kurz nach Mitternacht an der Donnersbergerbrücke in ein besetztes Taxi, um sich nach Pasing fahren zu lassen, berichtete die Polizei. Nachdem der Mitfahrer an der Theresienwiese ausgestiegen war, soll der Fahrer auf dem Weg nach Pasing mehrmals angehalten haben. Er soll der Frau wiederholt an die Brust gegriffen und ihr Zungenküsse gegeben haben. Erst als das Taxi am Zielort in der Josef-Retzer-Straße in Pasing hielt, konnte die Frau fliehen.