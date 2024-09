Konrad Bertels ist für die Sicherheit im Hofbräu-Zelt zuständig. Er kann einiges darüber erzählen, wann gutes Zureden reicht und wann Handschellen nötig sind. Am meisten peitscht ihn auf, wenn Eltern von kleinen Kindern sich betrinken.

Interview von Thomas Becker

So wie Konrad Bertels, 57, stellt man sich eine Security-Kraft vor: 1,98 Meter groß, breite Schultern, wacher Blick, kerniger Händedruck. Seit 24 Jahren ist der gebürtige Kölner Sicherheitschef im Hofbräuzelt, betreibt mit seiner Frau in Bielefeld den Security-Dienst Nickon: Nic wie Nicole und Kon wie Konrad. Da viele Aufträge aus Bayern kommen, haben sie seit Jahren einen Zweitwohnsitz in Allach.