Wie? Hält die Gerüchteküche schön warm. Ist mit seinem Wiesn-Schwarm vom Vorjahr aufgetaucht, beide tragen Trachtenwesten mit einem Anstecker, auf dem „Traummann“ steht. Geht da was?

Detailansicht öffnen Kaulitz feierte mit Model Marc Eggers im Schützenzelt. (Foto: Felix Hörhager/dpa)

Detailansicht öffnen Beide trugen ein Herzerl mit der Aufschrift "Traummann". (Foto: Felix Hörhager/dpa)

Was? Wer in Los Angeles lebt und mit seinem Bruder im Podcast „Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood“ herumblödelt, dem sind konservative Komponenten von Trachtenmode ziemlich wurst. Also: Weg mit den Haferlschuhen, her mit den Plateaustiefeln in hellem Braun.

Stephanie zu Guttenberg

Detailansicht öffnen Stephanie zu Guttenberg im Schützen-Festzelt. (Foto: Lara Nunn/Agency People Image)

Wer? Freifrau Stephanie Anna Charlotte Buhl von und zu Guttenberg, geborene Gräfin von Bismarck-Schönhausen.

Wie? Ein Besuch auf der Wiesn ist für die polyglotte Ex-Frau von Ex-Verteidigungsminister Karl-Theodor zu Guttenberg eine leichte Übung. Sie spricht fünf Sprachen: Deutsch, Schwedisch, Englisch, Französisch und Italienisch. Da geht ein „Oans, zwoa, gsuffa“ auch noch leicht her.

Was? Der erste Besuch ihres Ex-Mannes als Single auf der letztjährigen Wiesn sorgte für einen lärmenden Volksauflauf. Da ging es beim Solo-Auftritt der gelernten Textilbetriebswirtin und jetzigen Unternehmerin im Schützen-Festzelt deutlich sittsamer zu.

SZ Plus Kokain auf dem Oktoberfest : Es schneit auf der Wiesn Konzertmanager Klaus Leutgeb wird mit zwei Briefchen Kokain erwischt, ein mutmaßlicher Dealer bei der Einlasskontrolle aus dem Verkehr gezogen. Wo und wie beim Oktoberfest geschnupft wird. Von Martin Bernstein

Nicola Cavanis

Detailansicht öffnen Nicola Cavanis und Influencerin Charleen Weiss. (Foto: Viviane Simon/Agency People Image)

Wer? Nicola Cavanis, Model und Influencerin, Freundin von Fußballer Mats Hummels.

Wie? Ihr Freund Mats hat neulich einen Instagram-Post von ihr in einem Body mit funkelnden Steinchen von der Pariser Fashionweek mit „Gefällt mir“ kommentiert. Das gibt Selbstbewusstsein – denn dessen Ex, Cathy Hummels, tritt inzwischen bei Cathys Wiesnbummel mit hundert Influencerinnen im Schlepptau auf, Frau Cavanis nur mit einer.

Was? Stilvoller Auftritt bei der Madlwiesn im Schützen-Festzelt, zu der Hell & Karrer-Communcations 150 Frauen aus Wirtschaft, Show, Medien, Politik und Social Media eingeladen haben. Vorher waren die meisten in einer Beauty- und Stylinglounge im Bayerischen Hof.

Joelina Drews

Detailansicht öffnen Joelina Drews. (Foto: Manuel Tilgner/Agency People Image)

Wer? Joelina Drews, Sängerin, Tochter von Schlager- und Mallorca-Ikone Jürgen Drews.

Wie? Auszug aus ihrem Song „Mein größtes Geschenk“: Oh-uhh, oh-ohh, ja / Ich steh' in eurer Einfahrt / Nach fünf Stunden ICE / Nur ihr macht dieses Haus so heimatlich / Und ich hab Angst wieder zu geh’n / Denn niemand kann uns heut versprechen / Dass wir diesen Tisch nächstes Jahr genauso decken / Und der Gedanke ganz alleine bricht mein Herz in tausend Teile.

Was? Den Besuch bei der „Ladies Red Wiesn“ absolviert sie pflichtbewusst in einer Art rotem Dirndl und zeigt dann später, dass man vor Fahrgeschäften darin auch ziemlich hoch hüpfen kann.

Lilly Becker

Detailansicht öffnen Simone Ballack (von links), Lilly Becker, Astrid Söll. (Foto: Manuel Tilgner/Agency People Image)

Wer? Sharlely „Lilly“ Becker, geborene Kerssenberg, Ex-Frau des frisch neu verheirateten Ex-Tennisstars Boris Becker.

Wie? Frau Becker und ihre Freundinnen, die Ex-Fußballer-Frau Simone Ballack sowie Designerin und sogenannte Dirndl-Königin Astrid Söll, haben einige Ehe-Dramen hinter sich, wissen darum, was sie an sich und ihrer Freundschaft haben. Sie feiern umso fröhlicher bei der „Ladies Red Wiesn“.

Was? 200 Damen sind in der Wildstuben von Wirt Klaus Renoldi – für jede gibt es einen Cowboyhut, natürlich in Rot, als Geschenk. 30 000 Euro werden für den Verein „Aktion Kinderträume“ gesammelt.