Von René Hofmann, Michael Zirnstein, Philipp Crone, Andreas Schubert, Max Fluder

Aufmascherln

Der Trend wurde schon beim Anzapfen gesetzt: Ministerpräsident Markus Söder (CSU) erschien zum ersten Mal in einer kurzen Lederhose, um sich von Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) die erste Mass reichen zu lassen. Die Hose des Herrn war die erste Schlagzeile des 189. Oktoberfests, und auch wenn Söder sie am nächsten Tag beim Trachten- und Schützenumzug gleich wieder vorführte, muss man doch konstatieren: Was die Kleidung betrifft, zeigte er bei dem Thema wieder einmal sein Talent, Stimmungen zu erspüren.