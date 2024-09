Wie? Auch drinnen mit Hut, um den sich in zum Dirndl passenden Rot eine Blumengirlande windet. In noch wilderen Zeiten hätte La Toya Jackson wohl eine Boa Constrictor als Accessoire gewählt, die Schlange trug sie früher auch mal beim Shoppen um den Hals. Nun ruht hier der Arm von Makler Marcel Remus.

Detailansicht öffnen Brezn in der Hand statt Boa Constrictor um den Hals: La Toya Jackson im Käferzelt. (Foto: Felix Hörhager/dpa)

Was? Angetreten zum gemeinsamen Schaulaufen erst unter freiem Himmel, dann im Käferzelt mit Marcel Remus, Makler auf Mallorca, manchen bekannt durch TV-Formate wie „Goodbye Deutschland“ oder „Mieten, Kaufen, Wohnen“.

Detailansicht öffnen Authentisches Wiesngefühl für La Toya Jackson: Auf dem Oktoberfest wird es schon mal eng. (Foto: Felix Hörhager/dpa)

Christopher Schwarzenegger

Detailansicht öffnen Masskrugstemmen im Marstall: Christopher Schwarzenegger (Foto: API (c) Andy Knoth/Agency People Image)

Wer? Der nächste Verwandte, dieses Mal der jüngste Sohn von Arnold „Arnie“ Schwarzenegger und Maria Shriver: Christopher Schwarzenegger.

Wie? Wiesnfototauglich in Lederhose, auch die Wadenstrümpfe sehen original aus, nur das Haupthaar nicht, jedenfalls die Farbe. Das schmal gestreifte Hemd ist nicht fototauglich gewählt, es wirkt wie ein Bildfehler. Vielleicht trägt er dies aber auch gewohnheitsmäßig zur Tarnung nach zu viel Paparazzi-Erfahrung in der Jugend.

Was? Schwarzenegger junior pflegt im Marstall-Zelt die familiäre Oktoberfest-Tradition, das Gewicht des Masskrugs sollte für ihn kein Problem sein. Papa Arnie fliegt jährlich zur Wiesn ein, um dort erst eine Kapelle zu dirigieren und dann zu feiern. Bereits im vergangenen Jahr wurden Vater und Sohn gemeinsam am Biertisch gesichtet.

Detailansicht öffnen Wiesn 2023: Christopher Schwarzenegger mit Vater Arnold im vergangenen Jahr im Marstallzelt. (Foto: Felix Hörhager/dpa)

Frank Thelen

Detailansicht öffnen Frank Thelen und seine Frau Nathalie Thelen-Sattler im Käferzelt. (Foto: Felix Hörhager/dpa)

Wer? Frank Thelen, Unternehmer, Autor (z.B. der Autobiographie Startup-DNA. Hinfallen, aufstehen, die Welt verändern) und Investor, der breiteren Öffentlichkeit aus der „Höhle der Löwen“ bekannt.

Wie? Etwas kleinkariert, aber in der Kombination mit Lederhose gut gekleidet. Dezent und damit gekonnt ist der Partnerlook: Die Farbe der Karos finden sich im Dirndl-Dekor von Frau Nathalie wieder.

Was? Feiern im Breitformat, als Investor muss man schließlich groß denken, inklusive großer Gesten.

Julia Haupt, Aimée Gräfin Rességuier de Miremont und Dorian Meulendik

Detailansicht öffnen Julia Haupt, Aimée Gräfin Rességuier de Miremont und Dorian Meulendik (von links) in der Käfer Wiesnschänke (Foto: API (c) Manuel Tilgner/Agency People Image)

Wer? Julia Haupt, Influencerin mit 100 000 Followern, Aimée Gräfin Rességuier de Miremont, Politikstudentin an der LMU, und Dorian Meulendik, Modemanagement-Student und Sohn von Galeristin Sarah Kronsbein.

Wie? Die Stimmung in Tracht ist prächtig, zugeprostet wird mit Krügen auf diversen Höhen. Nur an der Grifftechnik müssen einige noch arbeiten. Und Aimée Gräfin Rességuier de Miremont plagt wie so viele Feiernde das Problem: Wohin mit der Tasche auf der Wiesn? Oktoberfest-Profis verzichten gleich darauf, sonst stört sie beim unbefangenen Feiern in der Enge – und auf dem Foto.

Was? Gefeiert wird, dass jeder Abend im Käferzelt ein Event für sich ist mit Aufmerksamkeitsgarantie.

Désirée Nick und Astrid Söll

Detailansicht öffnen Désirée Nick (links) und Astrid Söll in fotobedingter Schräglage im Käfer-Zelt (Foto: Felix Hörhager/dpa)

Wer? Entertainerin Désirée Gerda Saskia Pamela Amneris Aida Nick, bekannt als Désirée Nick unter anderem in den TV-Formaten „Der Klügere kippt nach“, „Ich bin ein Star – Die große Dschungelshow“ oder „Prominent und obdachlos“ (nicht mehr aktuell). Astrid Söll studierte Kunst- und Kulturwissenschaften und widmet sich nun der bayerischen Kultur beim Designen hochwertiger und -preisiger Dirndl-Kollektionen.

Wie? Im Dirndl, natürlich. Astrid Söll kombiniert mit Chanel-Gürtel und „Champagner Queen“-Herzanstecker, die Brille darf nur in der weit ausgestreckten Hand mit auf Foto; Désirée Nick zieren Blüten aller Art und ein güldenes Krabbeltier an der Schulter.

Was? Demonstrativ ausladendes Feiern im Käferzelt, wofür beinahe die ganze Breite des Ganges genutzt wird.

Bernie Paul

Detailansicht öffnen Sänger und Komponist Bernie Paul im Käferzelt (Foto: Felix Hörhager/dpa)

Wer? Der deutsche Sänger und Produzent Bernie Paul, manche kennen ihn eventuell unter seinem zweiten Künstlernamen Vincent Promo.

Wie? Trägt mit Stolz Brille und Lederweste ganz ohne Schnickschnack und ausgebreitete Arme.

Was? Hofft vielleicht, dass zwischen den Wiesn-Hits auch sein Discofox-Titel Oh No No zu hören ist. Oder feiert ganz entspannt, weil er weiß, dass noch mehr seine Komposition Sail Away für die Becks-Bierwerbung für immer verinnerlicht haben. Und das passt ja irgendwie auch zum Oktoberfest.