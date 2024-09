Wie? Erst in Lederhosen, dann im Dirndl.

Da war der erste Masskrug von Freund Aris Rachevsky schon leer.

Was? Im Armbrustschützenzelt (Leni: Lederhosen) setzte die 20-Jährige einen stilechten Hendl-Hut auf. Mutmaßlich das einzige Accessoire an diesem Abend, das sie ohne bezahlte Werbepartnerschaft trug. Freund Aris hatte schon reichlich Festbier getrunken, als es dann weiter in die Käfer Wiesn-Schänke ging (Leni: Dirndl).

Michael Ballack

Seit 2022 sieht man Ballack und Schinderhan zusammen auf der Wiesn.

Wer? Ex-Fußballnationalspieler Michael Ballack und seine Freundin Sophia Schneiderhan.

Wie? Am Donnerstag feierte Michael Ballack seinen 48. Geburtstag, am nächsten Tag hatte er reichlich Spaß in der Käfer-Schänke.

Was? Michael Ballack als ehemaliger Bayern-Profi und die 24 Jahre jüngere Münchnerin an seiner Seite sind geübte Wiesn-Gänger. 2022 zeigten sich die beiden erstmals gemeinsam busselnd auf dem Oktoberfest, nachdem in den Klatschspalten zuvor schon über eine mögliche Liaison der beiden spekuliert worden war. Hat sich bestätigt.

Peter Maffay

Peter Maffay und seine Frau Hendrikje Balsmeyer.

Wer? Schlager- und Rocksänger Peter Maffay und seine Frau Hendrikje Balsmeyer. Seit 2015 sind die beiden ein Paar, im vergangenen Jahr wurde bekannt, dass sie im Jahr zuvor geheiratet hatten.

Wie? Tattoo trifft Hirschlederne, dazu trägt Maffay ein einfaches, weißes T-Shirt. Bei Balsmeyer durfte es ein bisserl mehr Tracht sein.

Was? In diesem Sommer fuhr der 75-jährige Maffay für seine große Abschieds-Tour quer durch Deutschland. Da dürfte ein bisschen Erholung in der Käfer Wiesn-Schänke guttun.

Leslie Mandoki

Leslie Mandoki und Frau Eva in der Käfer Wiesn Schänke.

Wer? Musiker Leslie Mandoki und seine Frau Eva.

Was? Leslie Mandoki gehört seit Jahrzehnten zur Münchner Schickeria und weiß, dass der jährliche Wiesn-Besuch bei den Prominenten der Stadt nicht fehlen darf. In diesem Jahr veröffentlichten seine „Soulmates“ ein neues Album.

Kinga Mathe mit Riccardo Simonetti und Farina Opoku

Reichweitenstark und fröhlich: Mathe mit Riccardo und Opoku.

Wer? Designerin Kinga Mathe mit Moderator Riccardo Simonetti und Influencerin Farina Opoku.

Wie? Kinga Mathe und ihre Dirndl schmücken während der diesjährigen Wiesn-Saison gefühlt jede zweite Litfaßsäule in München. Reichlich Grund für die Wahlmünchnerin, mit ihren Freunden zu feiern. Auch Leni Klum (s.o.) und Farina Opoku ließen sich in einem Mathe-Dirndl ablichten und posierten für ihre zusammen mehr als 3,8 Millionen Instagram-Follower.

Clemens Tönnies

Clemens und Margit Tönnies mit Florian Hoeneß und Sabine.

Wer? Wurstfabrikanten unter sich: Clemens und Margit Tönnies mit Florian und Sabine Hoeneß in der Käfer-Schänke.

Wie? Für Fleischpatriarch und Fußballzar Tönnies (Schalke-04-Unterstützer, gebürtig aus Rheda-Wiedenbrück in Nordrhein-Westfalen) dürfte die Wiesn die perfekte Gelegenheit sein, um Weißwürste und Hendl zu genießen. Auch Kollege Hoeneß (HoWe Wurstwaren) ist Stammgast auf der Wiesn, war schon mehrfach mit Wurst-Unternehmensgründer und Papa Uli Hoeneß auf dem Oktoberfest.